Everton, Tottenham ve İngiltere milli takımında forma giyen bek Djed Spence için sürpriz bir transfer hamlesi planlıyor

Spence, geçen sezon aslında kilit bir isimdi; 2025-26 sezonunda Premier Lig’de 30 maça çıktı ve bunların 23’ünde ilk 11’de yer aldı. Haziran 2029’a kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen, De Zerbi yönetimindeki yoğun rekabet, bu savunma oyuncusunun kendi konumunu sorgulamasına neden oldu. Bu durum, en üst ligde düzenli bir ilk 11 pozisyonu elde etmek ve kariyerinde ilerleme kaydetmek açısından Goodison Park’a olası bir transferi son derece mantıklı kılıyor.