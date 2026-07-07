Getty Images Sport
Çeviri:
Everton, Tottenham ve İngiltere milli takımında forma giyen bek Djed Spence için sürpriz bir transfer hamlesi planlıyor
Moyes, Tottenham’ın savunma oyuncusuna göz dikti
The Athletic’in haberine göre, Everton sağ bek pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Tottenham’dan Spence’i transfer etmeyi düşünüyor. 25 yaşındaki İngiltere milli takım oyuncusunun, Spurs’ta elde etmesi zor görünen düzenli ilk takımda forma şansı arayışı içinde olduğu ve seçeneklerini değerlendirdiği anlaşılıyor. Spence’in olağanüstü hızı ve taktiksel esnekliği, Moyes’un Merseyside’da acilen ihtiyaç duyduğu ideal özellikler olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Spurs kadrosunda yeniden yapılanma başladı
Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, Andy Robertson ve Jan Paul van Hecke’yi kadroya katarak şu anda büyük çaplı bir kadro yeniden yapılanması sürecini yönetiyor; bu durum, savunma hattındaki yoğun rekabeti doğrudan etkiliyor. Düzenli forma giyme garantisiyle ilgili bu belirsiz durum, Everton tarafından yakından takip ediliyor. Toffees, oyuncunun kuzey Londra’daki geleceğine dair belirsizliğin, bu yaz onu Merseyside’a getirmek için önemli bir fırsat yaratacağına dair kendilerinden emin.
Düzenli olarak sahada yer alma hedefleri
Spence, geçen sezon aslında kilit bir isimdi; 2025-26 sezonunda Premier Lig’de 30 maça çıktı ve bunların 23’ünde ilk 11’de yer aldı. Haziran 2029’a kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen, De Zerbi yönetimindeki yoğun rekabet, bu savunma oyuncusunun kendi konumunu sorgulamasına neden oldu. Bu durum, en üst ligde düzenli bir ilk 11 pozisyonu elde etmek ve kariyerinde ilerleme kaydetmek açısından Goodison Park’a olası bir transferi son derece mantıklı kılıyor.
- Getty Images Sport
Zorlu transfer dönemi görüşmeleri
Everton yönetimi, transfer dönemi sona ermeden önce bir an önce resmi bir teklif yapısı oluşturmalı ve Tottenham’ın belirlediği bedeli değerlendirmelidir. Her iki takım da 22 Ağustos Cumartesi günü 2026-27 Premier Lig sezonunun ilk maç gününe çıkacak. Moyes’un en büyük önceliği, Crystal Palace ile oynayacakları ilk iç saha maçı öncesinde Spence’i transfer yapmaya ikna etmektir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun