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Adhe Makayasa

Çeviri:

Everton, Tottenham ve İngiltere milli takımında forma giyen bek Djed Spence için sürpriz bir transfer hamlesi planlıyor

Transfers
D. Spence
Everton
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Everton’un, düzenli olarak ilk 11’de forma giyme fırsatı arayan Tottenham Hotspur’un savunma oyuncusu Djed Spence için yaz transfer döneminde sürpriz bir hamle yapmayı düşündüğü bildiriliyor. David Moyes, sağ bek pozisyonundaki seçeneklerini güçlendirmek istiyor ve Toffees, İngiltere milli takım oyuncusunu Premier Lig’de düzenli olarak ilk 11’de oynama vaadiyle Kuzey Londra’dan ayırabileceklerine inanıyor.

  • Moyes, Tottenham’ın savunma oyuncusuna göz dikti

    The Athletic’in haberine göre, Everton sağ bek pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Tottenham’dan Spence’i transfer etmeyi düşünüyor. 25 yaşındaki İngiltere milli takım oyuncusunun, Spurs’ta elde etmesi zor görünen düzenli ilk takımda forma şansı arayışı içinde olduğu ve seçeneklerini değerlendirdiği anlaşılıyor. Spence’in olağanüstü hızı ve taktiksel esnekliği, Moyes’un Merseyside’da acilen ihtiyaç duyduğu ideal özellikler olarak görülüyor.


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  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Spurs kadrosunda yeniden yapılanma başladı

    Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, Andy Robertson ve Jan Paul van Hecke’yi kadroya katarak şu anda büyük çaplı bir kadro yeniden yapılanması sürecini yönetiyor; bu durum, savunma hattındaki yoğun rekabeti doğrudan etkiliyor. Düzenli forma giyme garantisiyle ilgili bu belirsiz durum, Everton tarafından yakından takip ediliyor. Toffees, oyuncunun kuzey Londra’daki geleceğine dair belirsizliğin, bu yaz onu Merseyside’a getirmek için önemli bir fırsat yaratacağına dair kendilerinden emin.

  • Düzenli olarak sahada yer alma hedefleri

    Spence, geçen sezon aslında kilit bir isimdi; 2025-26 sezonunda Premier Lig’de 30 maça çıktı ve bunların 23’ünde ilk 11’de yer aldı. Haziran 2029’a kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen, De Zerbi yönetimindeki yoğun rekabet, bu savunma oyuncusunun kendi konumunu sorgulamasına neden oldu. Bu durum, en üst ligde düzenli bir ilk 11 pozisyonu elde etmek ve kariyerinde ilerleme kaydetmek açısından Goodison Park’a olası bir transferi son derece mantıklı kılıyor.

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  • Everton v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Zorlu transfer dönemi görüşmeleri

    Everton yönetimi, transfer dönemi sona ermeden önce bir an önce resmi bir teklif yapısı oluşturmalı ve Tottenham’ın belirlediği bedeli değerlendirmelidir. Her iki takım da 22 Ağustos Cumartesi günü 2026-27 Premier Lig sezonunun ilk maç gününe çıkacak. Moyes’un en büyük önceliği, Crystal Palace ile oynayacakları ilk iç saha maçı öncesinde Spence’i transfer yapmaya ikna etmektir.

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