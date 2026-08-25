AFP
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Everton teknik direktörü David Moyes, Carabao Cup hedefleriyle ilgili gazetecinin "aptalın da ötesinde" sorusunu sert sözlerle eleştirdi
Moyes, Preston maçı öncesi öfkesine hakim olamadı
talkSPORT'un haberine göre Moyes, çarşamba gecesi Preston'a karşı oynanacak Carabao Cup ikinci tur maçının öncesinde medyaya konuşurken öfkesine hakim olamadı.
Gerilim, bir gazetecinin şu soruyu sormasıyla başladı: "Kupalar bu sezon senin için ne kadar önemli?" Bu görünüşte standart soru, Moyes'un hassas noktasına dokundu ve deneyimli teknik adam hızla tutkulu bir çıkış yaptı. Everton son yıllarda ciddi bir kupa hasreti çekti ve bu da takımın kupa serüvenleri üzerindeki baskıyı artırdı.
Ancak Moyes, herhangi bir teknik direktörün kupa kazanmayı önemsemeyeceği yönündeki imadan açıkça rahatsız oldu ve bu durum Deepdale'deki basın odasında hararetli bir atışmaya yol açtı.
- Getty Images Sport
Gazeteciyle "tam anlamıyla aptalca" atışma
Moyes, muhabire verdiği yanıtta kendini tutmadı ve orada bulunan medyanın zekâsını sorguladı. Moyes, yanıtına, "Bence bu, her gazetecinin her teknik direktöre sorduğu bir soru" diyerek başladı. "Bazı açılardan, bu gazeteciler aptal mı diye düşünüyorum. Sizce teknik direktörlerin hiçbiri kupaları kazanmak istemiyor mu? Elbette hepimiz kupaları kazanmak istiyoruz... yani cevap evet, kupalar son derece önemli."
Bu hayal kırıklığı, 1995'teki FA Cup zaferinden bu yana büyük bir kupa kazanamayan Everton üzerindeki sürekli baskıdan kaynaklanıyor. Şanlı günlere dönmek için geçen bu 31 yıllık bekleyişe rağmen Moyes, motivasyonla ilgili temel soruların faydalı olmadığını açıkça belirtti.
Asıl hedef Premier League'de kalmak olmaya devam ediyor
Hararetli konuşma burada da bitmedi; Moyes, modern üst düzey lig teknik direktörlerinin karşı karşıya olduğu sert gerçekleri netleştirmeye çalıştı. Ardından Moyes, kendisine soru yönelten muhabire dönüp şu soruyu sordu: "Bir kupa kazanmak mı daha önemli, yoksa Premier League'de kalmak mı?" Gazeteci hızla hayır yanıtını verince, Moyes öncelikleri konusunda net bir sonuca vardı.
"İşte böyle. Sorunun yarısına kendin cevap verdin," diye ekledi Moyes. Bu diyalog, Goodison Park'taki zor dengeyi gözler önüne serdi. Taraftarlar için uzun süredir devam eden kupa hasretini sona erdirmek bir rüya olsa da, Moyes Premier League'den düşmenin Everton için felaket olacağını biliyor.
- Getty Images Sport
Everton'ı bundan sonra ne bekliyor?
Everton artık odağını tamamen sahadaki konulara çevirmeli. Moyes, çarşamba günü takımının başında Preston'a karşı sahaya çıkacak ve geçen sezon Wolves'a karşı yaşanan erken elenişin tekrarlanmasını çaresizce önlemek isteyecek. Net bir galibiyet, artan gerginliği azaltmaya ve yaklaşan Premier League maçları öncesinde ivme kazanmaya yardımcı olurken, takım ligde kalmayı güvence altına almanın yanı sıra kupada da olumlu bir seri yakalamayı hedefliyor.
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