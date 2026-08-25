talkSPORT'un haberine göre Moyes, çarşamba gecesi Preston'a karşı oynanacak Carabao Cup ikinci tur maçının öncesinde medyaya konuşurken öfkesine hakim olamadı.

Gerilim, bir gazetecinin şu soruyu sormasıyla başladı: "Kupalar bu sezon senin için ne kadar önemli?" Bu görünüşte standart soru, Moyes'un hassas noktasına dokundu ve deneyimli teknik adam hızla tutkulu bir çıkış yaptı. Everton son yıllarda ciddi bir kupa hasreti çekti ve bu da takımın kupa serüvenleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Ancak Moyes, herhangi bir teknik direktörün kupa kazanmayı önemsemeyeceği yönündeki imadan açıkça rahatsız oldu ve bu durum Deepdale'deki basın odasında hararetli bir atışmaya yol açtı.