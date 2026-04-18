Everton teknik direktörü David Moyes, Arne Slot’un Anfield’daki hakemlerle ilgili şikayetlerine yanıt verirken, alaycı bir şekilde Liverpool’un TÜM kararları kendi lehine aldığını iddia etti
Anfield'daki şikayetlerin ironisi
Hill Dickinson Stadyumu, Pazar günü tarihindeki ilk Merseyside derbisine ev sahipliği yapacak ve Everton, rakibinin sadece beş puan gerisinde ve Avrupa kupalarına gözünü dikmiş olarak maça büyük bir özgüvenle çıkıyor. Öte yandan, geçen sezonun şampiyonu, son 10 maçından sadece üçünü kazanabildi ve bir mağlubiyet daha alması halinde bir sezonda en fazla mağlubiyet rekorunu egale edecek. Takımı geçen sezon Premier League şampiyonluğunu kazandığı formunu yakalamakta zorlanırken, eski Feyenoord oyuncusu üzerindeki baskı artıyor. Moyes, zor günler geçiren şehirdeki rakibine sempati duyduğunu söylüyor, ancak Liverpool teknik direktörünün hakem kararlarını bahane olarak kullanmasını "kabul etmediğini" vurguluyor.
Moyes, Liverpool'un tarihsel üstünlüğüne dikkat çekiyor
Bazı Reds taraftarının durumun düzelmesi için Slot’a destek vermediğini göz önünde bulundurarak, ona sempati duyup duymadığı sorulduğunda Moyes şöyle dedi: “Kesinlikle. Harika bir iş çıkardı. Ve tarafsız bir bakış açısıyla, onun gerçekten iyi bir teknik direktör olduğunu söylemeliyim. Ancak Anfield'da kötü kararlar aldıklarını söylemesine pek katılmıyorum çünkü futbol tarihine bakarsanız, herhangi bir Premier League menajerine sorarsanız, size tüm kararların lehine olduğu tek kulüp varsa o da Liverpool Futbol Kulübü'dür diye cevap verecektir.”
İskoç teknik adam eleştirisine devam ederek, Everton'ın kendisinin teknik direktörlük yaptığı dönemlerde bu kararların çoğu zaman aleyhine olduğunu ima etti. “Yani şu anda birkaç kötü durumla karşılaşıyorlarsa, biz de yıllardır, oraya her gittiğimizde bunlara katlanmak zorunda kaldık. Ancak bir teknik direktör olarak, onun en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Aslında Liverpool taraftarları da dürüst olsalar buna katılırlardı! Anfield’da Liverpool aleyhine verilen kararlar çok azdır. Çok az,” diye ekledi Moyes.
Modern yönetici için gerçeklik kontrolü
Teknik direktörlerin nasıl bir anda kahramanlıktan dibe vurabileceğine dair sorulara yanıt veren deneyimli Moyes şöyle dedi: “Biraz yaşlanıyorum. Bunların hepsini yaşadım. Orada bulundum ve yaptım. Biliyorsunuz, gelecek sezona altı mağlubiyetle başlayabilirim ve siz de benim berbat olduğumu söylersiniz! Bazı yönlerden bu işte çok az denge ve gerçekçilik var. Arne Slot geçen yıl Premier Lig'i kazandı. Oyuncular hemen uyum sağlayamazsa, muhtemelen birkaç değişiklik yapması ve biraz zaman ayırması gerekecek. Bu biraz bizim durumumuza benziyor.”
Ayrıca, rekabetçi bir ligde üst düzey başarıyı sürdürmenin zorluğuna dikkat çekerek, gerçekçi olmayan beklentilere karşı uyarıda bulundu. “Everton için gelecek yıl bir sonraki seviye neye benziyor? Eğer ‘ilk dört ya da beşte olmalısınız!’ diyorsanız, ben de ‘durun, bir dakika! Yanılıyorsunuz.' derim. Bu çok zor. Bazı menajerler harika işler çıkarıyor. Ama kimse kaybetmeden Premier Lig'in yürümesi mümkün değil. Her yıl birileri odak noktası olacak," diye konuştu.
Avrupa kupalarına katılma yarışı
Sezonun bitmesine altı maç kala, Toffees kendilerini Avrupa kupalarına katılma mücadelesinin tam ortasında buluyor – bu, son yıllardaki mali çalkantılar sırasında pek olası görünmeyen bir ihtimaldi. Liverpool teknik ekibine yönelik baskıların yarattığı gürültüye rağmen, Moyes rakiplerinin formundan ziyade kendi takımının içsel gelişimine odaklanmaya devam ediyor.