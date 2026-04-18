Everton teknik direktörü David Moyes, Arne Slot’un Anfield’daki hakemlerle ilgili şikayetlerine yanıt verirken, alaycı bir şekilde Liverpool’un TÜM kararları kendi lehine aldığını iddia etti

Bazı Reds taraftarının durumun düzelmesi için Slot’a destek vermediğini göz önünde bulundurarak, ona sempati duyup duymadığı sorulduğunda Moyes şöyle dedi: “Kesinlikle. Harika bir iş çıkardı. Ve tarafsız bir bakış açısıyla, onun gerçekten iyi bir teknik direktör olduğunu söylemeliyim. Ancak Anfield'da kötü kararlar aldıklarını söylemesine pek katılmıyorum çünkü futbol tarihine bakarsanız, herhangi bir Premier League menajerine sorarsanız, size tüm kararların lehine olduğu tek kulüp varsa o da Liverpool Futbol Kulübü'dür diye cevap verecektir.”

İskoç teknik adam eleştirisine devam ederek, Everton'ın kendisinin teknik direktörlük yaptığı dönemlerde bu kararların çoğu zaman aleyhine olduğunu ima etti. “Yani şu anda birkaç kötü durumla karşılaşıyorlarsa, biz de yıllardır, oraya her gittiğimizde bunlara katlanmak zorunda kaldık. Ancak bir teknik direktör olarak, onun en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Aslında Liverpool taraftarları da dürüst olsalar buna katılırlardı! Anfield’da Liverpool aleyhine verilen kararlar çok azdır. Çok az,” diye ekledi Moyes.