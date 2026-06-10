Everton, PSR davasını kaybetmesinin ardından Burnley’e 40 milyon sterlin tazminat ödemesine hükmedildi; Toffees ise bu emsalsiz hukuki kararın “tehlikeli ve uygulanamaz” olduğunu belirtti

Bu karar, diğer Premier Lig kulüplerinin yönetim kurullarında büyük yankı uyandıracak önemli bir emsal teşkil ediyor. Daha önce, mali ihlaller çoğunlukla puan kesintisi veya lige ödenen para cezaları gibi sportif yaptırımlarla sonuçlanıyordu. Ancak bu karar, kulüplerin ligdeki sıralamadaki “düşüş” veya ligde kalamama durumları nedeniyle doğrudan maddi tazminat talep etmelerinin önünü açıyor.

Leeds United, Leicester City, Nottingham Forest ve Southampton dahil olmak üzere birkaç başka takım da daha önce Everton aleyhine benzer yasal işlemler yapmayı düşünmüştü. Bu kulüpler sonunda taleplerinden vazgeçmiş olsa da, Burnley'nin davasındaki başarı, gelecekteki PSR ihlallerinin ardından kulüplerin tazminat taleplerini nasıl takip edeceklerinin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.

Everton, bu kararın tehlikeli olduğu konusunda uyarıda bulunmuş ve Çarşamba öğleden sonra yayınlanan bir açıklamada şu ifadelerle yanıt vermiştir: "Everton Futbol Kulübü, Premier Lig Bağımsız Disiplin Komisyonu'nun kararından şaşkın ve öfkelidir."

Açıklamada ayrıca, kulübün "Burnley'nin Mayıs 2022'de Premier Lig'den düşmesinin Everton'ın elde ettiği sportif avantajdan kaynaklandığına dair panelin bulgularını kabul etmediği" belirtildi... "Bu karar, bir kulübün mali yılın herhangi bir noktasında mali kuralları ihlal edebileceği ilkesine dayandığından, İngiliz futbolu için tehlikeli ve uygulanamaz bir emsal teşkil etmektedir.

"Everton, komisyonun kararının hukuk temsilcileri tarafından sunulan açık delilleri yanlış yorumladığını ve temyiz başvurusunun başarılı olacağına inanmaktadır."