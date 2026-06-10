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Everton, PSR davasını kaybetmesinin ardından Burnley’e 40 milyon sterlin tazminat ödemesine hükmedildi; Toffees ise bu emsalsiz hukuki kararın “tehlikeli ve uygulanamaz” olduğunu belirtti
Burnley, büyük bir hukuki zafer elde etti
Everton, Premier Lig’in mali düzenlemelerinin ihlali nedeniyle Burnley ile girdiği hukuki ihtilafı kaybetmesinin ardından yaklaşık 40 milyon sterlinlik şok edici bir faturayla karşı karşıya kaldı. Bu türden ilk karar olduğu düşünülen hüküm, geçen sonbaharda görülen davanın ardından Clarets’e ödenecek tazminat ve faiz ödemelerini içeriyor.
Anlaşmazlık, Burnley'nin Championship'e düştüğü 2021-22 sezonunda Everton'ın PSR'yi ihlal etmesinden kaynaklanıyor. Merseyside kulübü başlangıçta 10 puanlık bir ceza ile karşı karşıya kalmış olsa da (temyiz sonucunda bu ceza daha sonra 6 puana indirildi), Burnley bu spor yaptırımlarının zamanlamasının, birinci ligden düşmelerine doğrudan katkıda bulunduğunu savundu.
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"Fırsat Kaybı" hukuki içtihadı
Hukuk uzmanları, Burnley’in kazandığı davanın “fırsat kaybı” ilkesine dayandığını düşünüyor. Bu argümana göre, Everton’ın puan kesintisi geriye dönük olarak değil de 2021-22 sezonunda uygulanmış olsaydı, Burnley yerine Everton küme düşecekti. Premier Lig’deki yerini kaybetmesi, dava süreci boyunca King & Spalding tarafından temsil edilen Lancashire kulübü için gelirlerinde feci bir düşüşe yol açtı.
Haberlere göre Burnley başlangıçta 50 milyon sterlinin üzerinde bir tazminat talep etmişti, ancak hükmedilen 40 milyon sterlinlik tazminat da Everton için önemli bir mali darbe anlamına geliyor. Pinsent Masons tarafından savunulan Toffees, karara itiraz edecek ve yargı kararını temyiz etmek için takvim yılı bitmeden bir duruşma tarihi belirlenebilir.
Premier Lig için daha geniş kapsamlı etkileri
Bu karar, diğer Premier Lig kulüplerinin yönetim kurullarında büyük yankı uyandıracak önemli bir emsal teşkil ediyor. Daha önce, mali ihlaller çoğunlukla puan kesintisi veya lige ödenen para cezaları gibi sportif yaptırımlarla sonuçlanıyordu. Ancak bu karar, kulüplerin ligdeki sıralamadaki “düşüş” veya ligde kalamama durumları nedeniyle doğrudan maddi tazminat talep etmelerinin önünü açıyor.
Leeds United, Leicester City, Nottingham Forest ve Southampton dahil olmak üzere birkaç başka takım da daha önce Everton aleyhine benzer yasal işlemler yapmayı düşünmüştü. Bu kulüpler sonunda taleplerinden vazgeçmiş olsa da, Burnley'nin davasındaki başarı, gelecekteki PSR ihlallerinin ardından kulüplerin tazminat taleplerini nasıl takip edeceklerinin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.
Everton, bu kararın tehlikeli olduğu konusunda uyarıda bulunmuş ve Çarşamba öğleden sonra yayınlanan bir açıklamada şu ifadelerle yanıt vermiştir: "Everton Futbol Kulübü, Premier Lig Bağımsız Disiplin Komisyonu'nun kararından şaşkın ve öfkelidir."
Açıklamada ayrıca, kulübün "Burnley'nin Mayıs 2022'de Premier Lig'den düşmesinin Everton'ın elde ettiği sportif avantajdan kaynaklandığına dair panelin bulgularını kabul etmediği" belirtildi... "Bu karar, bir kulübün mali yılın herhangi bir noktasında mali kuralları ihlal edebileceği ilkesine dayandığından, İngiliz futbolu için tehlikeli ve uygulanamaz bir emsal teşkil etmektedir.
"Everton, komisyonun kararının hukuk temsilcileri tarafından sunulan açık delilleri yanlış yorumladığını ve temyiz başvurusunun başarılı olacağına inanmaktadır."
- Getty Images Sport
Manchester City ilgiyle izliyor
Bu kararın belki de en önemli sonucu, Manchester City aleyhine devam eden davayla ilgilidir. Kulüp, Premier Lig’in mali kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla şu anda 115 suçlamayla karşı karşıyadır. Ligdeki rakip kulüplerin, kendileri için potansiyel hukuk danışmanlarını belirlerken bu tazminat davasını yakından takip ettikleri anlaşılmaktadır.
City, aleyhindeki suçlamalardan suçlu bulunursa, bu "Burnley emsali" lig genelinde milyonlarca sterlinlik tazminat taleplerinin dalgasını tetikleyebilir. Şu an için Everton, bir rakibe doğrudan ödenen bu kadar ağır bir mali cezayla karşı karşıya kalan ilk kulüp olmaya devam ediyor ve bu durum, İngiliz birinci ligi için yeni ve dava dolu bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.