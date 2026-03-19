Everton, Manchester United ve Arsenal'in transfer ilgisi karşısında bu yaz "eşsiz yeteneği" nasıl elinde tutacağını açıkladı; Toffees'e ise yüksek bedelli bir satış yapmaması konusunda uyarıda bulunuldu
Yetenekler: Ndiaye'nin Everton'a kattıkları
Everton, 2024 yazında Ndiaye'yi sadece 17 milyon sterlin (23 milyon dolar) karşılığında kadrosuna kattı. Marsilya ile yapılan bu transfer, tam bir kelepir gibi görünüyor. 26 yaşındaki oyun kurucu, David Moyes'un Merseyside'da kurduğu Premier Lig makinesinin yaratıcılık açısından kilit bir parçası haline geldi.
Ndiaye, geçen sezon tüm turnuvalarda 11 gol attı ve 2025-26 sezonunda 5 gol ve 3 asist kaydetti. Savunmacıları geçip topu sahada zahmetsizce taşıyan yeteneği, İngiltere ve Avrupa'nın önde gelen takımları tarafından fark edildi.
Ndiaye neden özel bir yetenek olarak görülüyor?
Gray, transfer söylentilerinin artmasına şaşırmıyor. BetSelect.co.uk ile yaptığı röportajda GOAL’a konuşan eski Everton yıldızı, Ndiaye’yi özel kılan şeyin ne olduğunu şöyle anlattı: “O bir top süren oyuncu. Bugünlerde bu tür oyuncuları pek görmüyoruz. Topla koşmayı seven, rakiplerini geçmeyi seven bir oyuncu; hızlı, yetenekli, harika becerileri var ve tavırları da çok iyi görünüyor. Everton'ın onu bu fiyata alması tam bir çalıntıydı.
“Ve evet, harika bir performans sergiledi, çok dikkat çekti ve bu Everton için de çok büyük bir görev olacak. Everton herhangi bir şekilde Avrupa kupalarına katılabilirse, bu onun orada kalmasına büyük katkı sağlayacaktır. Ama Moyes çok ikna edici biridir ve ben David'i severim. O iyi bir teknik direktördür. Onu elbette iyi tanıyorum ve bence onu orada tutmak için elinden geleni yapacaktır, çünkü o eşsiz bir yetenek.
“Oyunu oynama şekli, ona topu verdiğinizde yaklaşık 30 saniye boyunca rahatça ilerleyebilmesi ve o üç dört oyuncuyu geçip giderken sizin nefes alabilmeniz. O böyle bir oyuncu. Bu yüzden David onu tutmak için her şeyi yapacaktır.”
Fiyat etiketi: Ndiaye'nin değeri 2026'da ne kadar olacak?
Everton’un Ndiaye’yi İngiliz futboluna geri getirirken pek rekabetle karşılaşmaması – ki yeteneği ilk olarak Sheffield United’da ortaya çıkmıştı – konusunda şaşırtıcı olup olmadığı sorulduğunda Gray şöyle ekledi: “Eh, işler böyle yürür. Yani, eğer oyuncu izleme işini doğru yaparsanız. Bu garip bir durumdu, çünkü o birkaç manşete çıkmıştı, evet, gerçekten çok zorlanan bir takımda. Ama kimse, neden bilmiyorum, ona baktılar ve hoşlanmadılar. Bilmiyorum, ama bu Everton'ın yararına oldu, bu yüzden şikayet etmeyeceğiz.”
Everton, Ndiaye ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı, bu yüzden onu satmak için herhangi bir baskı altında değil. Ancak tekliflere açık olsalar, Fransa doğumlu kanat oyuncusundan önemli bir kâr elde etme olasılığı yüksek.
Merseyside'a transfer olduğu zamankinden dört kat daha yüksek bir ücret elde edip edemeyeceği sorulduğunda, Gray Ndiaye'nin istenen fiyatı hakkında şunları söyledi: “Kolay, kolay, kolay, kolay. Sana istediğini söyleyeyim - o sahadaki bir oyuncu. Bence bankadaki para seni ligde yukarıya çıkarmaz. Sana yeni oyuncular alabilir, ama ne kaybedersin? Takımın çok önemli bir parçası olan gerçekten iyi bir oyuncuyu kaybedersin.
“Defansif olarak, tamam, bunu atlatabilirsiniz. Defans oyuncularını satarsanız, her zaman savunma yapabilen ve onlara öğretebilecek başka oyuncuları getirebileceğinizi düşünürüm, ancak onun sahip olduğu yetenek taklit edilmesi ve öğretilmesi çok zor. O doğuştan yetenekli bir futbolcu, bu yüzden bunu taklit etmeye çalışmak, 60-70 milyon sterlin daha harcarsanız bile, çok zor olacak. O zaman birinin gelmesini de teşvik etmelisiniz ki bu asla kolay değildir.”
Avrupa için mücadele: Everton, ilk yedi içinde yer almayı hedefliyor
Everton, Ndiaye’ye yöneltilen hayran bakışların farkında olacaktır. Gray, Hill Dickinson Stadyumu’ndaki değerli oyuncuları takımda tutma konusunda Avrupa kupalarına katılma hakkının ortak hedefe katkı sağlayacağını belirtmekte haklıdır; zira Moyes’un takımı, ligde sekizinci sırada yer almakta ve kalan sekiz maçla birlikte Avrupa kupalarına katılma yarışında hâlâ iddialıdır.
