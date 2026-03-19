Everton, Manchester United ve Arsenal'in transfer ilgisi karşısında bu yaz "eşsiz yeteneği" nasıl elinde tutacağını açıkladı; Toffees'e ise yüksek bedelli bir satış yapmaması konusunda uyarıda bulunuldu

Everton’un Ndiaye’yi İngiliz futboluna geri getirirken pek rekabetle karşılaşmaması – ki yeteneği ilk olarak Sheffield United’da ortaya çıkmıştı – konusunda şaşırtıcı olup olmadığı sorulduğunda Gray şöyle ekledi: “Eh, işler böyle yürür. Yani, eğer oyuncu izleme işini doğru yaparsanız. Bu garip bir durumdu, çünkü o birkaç manşete çıkmıştı, evet, gerçekten çok zorlanan bir takımda. Ama kimse, neden bilmiyorum, ona baktılar ve hoşlanmadılar. Bilmiyorum, ama bu Everton'ın yararına oldu, bu yüzden şikayet etmeyeceğiz.”

Everton, Ndiaye ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı, bu yüzden onu satmak için herhangi bir baskı altında değil. Ancak tekliflere açık olsalar, Fransa doğumlu kanat oyuncusundan önemli bir kâr elde etme olasılığı yüksek.

Merseyside'a transfer olduğu zamankinden dört kat daha yüksek bir ücret elde edip edemeyeceği sorulduğunda, Gray Ndiaye'nin istenen fiyatı hakkında şunları söyledi: “Kolay, kolay, kolay, kolay. Sana istediğini söyleyeyim - o sahadaki bir oyuncu. Bence bankadaki para seni ligde yukarıya çıkarmaz. Sana yeni oyuncular alabilir, ama ne kaybedersin? Takımın çok önemli bir parçası olan gerçekten iyi bir oyuncuyu kaybedersin.

“Defansif olarak, tamam, bunu atlatabilirsiniz. Defans oyuncularını satarsanız, her zaman savunma yapabilen ve onlara öğretebilecek başka oyuncuları getirebileceğinizi düşünürüm, ancak onun sahip olduğu yetenek taklit edilmesi ve öğretilmesi çok zor. O doğuştan yetenekli bir futbolcu, bu yüzden bunu taklit etmeye çalışmak, 60-70 milyon sterlin daha harcarsanız bile, çok zor olacak. O zaman birinin gelmesini de teşvik etmelisiniz ki bu asla kolay değildir.”