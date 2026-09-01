Manchester United, Sesko için yedek ve rekabet unsuru sağlayacak bir başka hücum oyuncusunu kadrosuna katma ihtimalini aktif şekilde değerlendiriyordu, ancak Zirkzee'yi elden çıkaramaması bu planları durdurmuştu. Everton kiralık transferi başarıyla tamamlarsa, bu durum transfer dönemi kapanmadan önce Manchester ekibinin de geç bir hamle yapmasına olanak sağlayabilir.

Zirkzee, 2024 yazında 36,5 milyon £ bonservis bedeliyle Bologna'dan Manchester United'a katıldı. Ancak kulüpteki dönemi, zayıf gol istatistiği nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Forvet oyuncusu, 75 maçta Premier League'de sadece beş, tüm kulvarlarda ise dokuz gol atabildi.