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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Everton, Manchester United'ın gözden çıkardığı Joshua Zirkzee için transfer döneminin son gününde son dakika teklifi yaptı

Transfers
J. Zirkzee
M. United
Everton
Premier Lig

Everton, sezonun geri kalanında kiralamak üzere Manchester United forveti Joshua Zirkzee için transfer döneminin son gününde dikkat çekici bir teklif yaptı. Everton, Folarin Balogun için düşünülen transferin suya düşmesinin ardından transfer penceresinin son saatlerinde rotasını Hollanda milli oyuncuya çevirdi ve forvete Old Trafford'dan ayrılması için potansiyel bir çıkış yolu sundu.

  • Everton'ın hedefinde Joshua Zirkzee var

    Sky Sports'a göre Everton, Zirkzee'yi Manchester United'dan kiralamak için son anda bir teklif yaptı. Bu hamle, transfer döneminin son saatlerinde David Moyes'un hücumdaki seçeneklerini güçlendirmek istemesiyle geldi.

    Zirkzee, yaz boyunca İtalya'ya dönüşle güçlü şekilde anılıyordu; Juventus'un yarışta önde olduğuna inanılırken Fiorentina da ciddi ilgi gösterdi. Ancak oyuncunun bu transferi reddettiğinin bildirilmesinin ardından Fiorentina'ya olası bir transfer yakın zamanda gerçekleşmedi ve bu durum Everton'ın devreye girmesinin önünü açtı. Merseyside ekibi, 24 yaşındaki oyuncuyu Premier League'de tutmaya çalışmak için hızlı davrandı.

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  • Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Folarin Balogun anlaşması çöktü

    Monaco forveti Folarin Balogun'un peşindeki Everton'ın yaşadığı sorunların ardından Zirkzee için ani bir girişim geldi. RMC Sport'a göre, oyuncunun sağlık kontrolünden geçememesinin ardından ABD Milli Takımı oyuncusunu Goodison Park'a getirme çabaları ciddi sıkıntıya girdi. Bu aksilik, son tarih geçmeden önce kulübü alternatif hedeflere yönelmeye zorladı.

    Bu arada Zirkzee, bu sezon Old Trafford'da forma şansı bulmakta zorlandı. Manchester United'ın Hull City ve Ipswich Town'a karşı oynadığı sezonun ilk iki lig maçında kulübede kalan oyuncu, Benjamin Sesko'nun oynayacak kadar hazır görülmemesine ve Amad Diallo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyememesine rağmen süre alamadı.

  • Manchester United'ın transfer planları

    Manchester United, Sesko için yedek ve rekabet unsuru sağlayacak bir başka hücum oyuncusunu kadrosuna katma ihtimalini aktif şekilde değerlendiriyordu, ancak Zirkzee'yi elden çıkaramaması bu planları durdurmuştu. Everton kiralık transferi başarıyla tamamlarsa, bu durum transfer dönemi kapanmadan önce Manchester ekibinin de geç bir hamle yapmasına olanak sağlayabilir.

    Zirkzee, 2024 yazında 36,5 milyon £ bonservis bedeliyle Bologna'dan Manchester United'a katıldı. Ancak kulüpteki dönemi, zayıf gol istatistiği nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Forvet oyuncusu, 75 maçta Premier League'de sadece beş, tüm kulvarlarda ise dokuz gol atabildi.

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    Joshua Zirkzee için sırada ne var?

    Manchester United ve Everton, kiralık anlaşmayı bugün transfer dönemi kapanmadan önce sonuçlandırmak için zamana karşı yarışıyor. Zirkzee ister İngiltere'de kalsın ister Serie A'ya gitsin, kariyerini yeniden canlandırmak için düzenli olarak ilk takımda forma giymeye umutsuzca ihtiyaç duyuyor.

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