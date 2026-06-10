Everton, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı: Burnley'nin kasasına 35 milyon sterlin aktarılacak. Ve şimdi gözler Manchester City'de

Everton Futbol Kulübü, Premier Lig Bağımsız Disiplin Komisyonu'nun, Everton'ın Haziran 2022'de PSR yönetmeliğini ihlal etmesiyle ilgili olarak Burnley Futbol Kulübü'ne tazminat ödenmesine hükmetme kararından dolayı şaşkınlık ve öfke duymaktadır.

Everton, bu karara itiraz etmiştir ve kararın hem hukuki hem de olgusal açıdan temelden yanlış olduğuna kesin olarak inanmaktadır.

Kulüp, Burnley'nin Mayıs 2022'de Premier Lig'den düşmesinin, Everton'ın kâr ve sürdürülebilirlik kurallarını ihlal etmesinin bir sonucu olarak elde ettiği sportif avantajdan kaynaklandığına karar veren komisyonun sonuçlarını kabul etmemektedir; bu ihlal için zaten önemli bir sportif yaptırım uygulanmıştır.

Bu karar, bir kulübün mali yıl içinde herhangi bir zamanda mali kuralları ihlal edebileceği ilkesine dayandığı için, İngiliz futbolu için tehlikeli ve uygulanamaz bir emsal teşkil etmektedir.

Everton, hakem heyetinin kararının, kulübün hukuk temsilcileri tarafından sunulan kesin kanıtları çarpıttığına ve temyiz başvurusunun başarılı olacağına inanmaktadır.

Kulüp, PSR düzenlemelerine uygun hareket ettiğinden emindir ve ayrıca Premier League'den, bu kararın gelecekte PSR cezalarına yol açmaması gerektiği yönündeki net tutumunun teyidini almıştır. Everton taraftarları, kulüp yönetiminin Everton'ı İngiliz futbolunun zirvesine geri getirme vizyonunu gerçekleştirmek için yenilenen bir kararlılıkla odaklandığından emin olabilirler.

Temyiz süreci olumlu bir şekilde sonuçlanana kadar bu konu hakkında başka bir açıklama yapılmayacaktır.