İngiltere'den günün haberi: Liverpool kulübünün mali kuralları ihlal etmesi üzerine Everton, Burnley'e tazminat ve faiz olarak 35 milyon sterlin ödemekle yükümlü kılındı. Burnley'e 26 milyon sterlin tazminat ve 9,1 milyon sterlin faiz ödenecek.
Çeviri:
Everton, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı: Burnley'nin kasasına 35 milyon sterlin aktarılacak. Ve şimdi gözler Manchester City'de
EVERTON'UN AÇIKLAMASI
Everton Futbol Kulübü, Premier Lig Bağımsız Disiplin Komisyonu'nun, Everton'ın Haziran 2022'de PSR yönetmeliğini ihlal etmesiyle ilgili olarak Burnley Futbol Kulübü'ne tazminat ödenmesine hükmetme kararından dolayı şaşkınlık ve öfke duymaktadır.
Everton, bu karara itiraz etmiştir ve kararın hem hukuki hem de olgusal açıdan temelden yanlış olduğuna kesin olarak inanmaktadır.
Kulüp, Burnley'nin Mayıs 2022'de Premier Lig'den düşmesinin, Everton'ın kâr ve sürdürülebilirlik kurallarını ihlal etmesinin bir sonucu olarak elde ettiği sportif avantajdan kaynaklandığına karar veren komisyonun sonuçlarını kabul etmemektedir; bu ihlal için zaten önemli bir sportif yaptırım uygulanmıştır.
Bu karar, bir kulübün mali yıl içinde herhangi bir zamanda mali kuralları ihlal edebileceği ilkesine dayandığı için, İngiliz futbolu için tehlikeli ve uygulanamaz bir emsal teşkil etmektedir.
Everton, hakem heyetinin kararının, kulübün hukuk temsilcileri tarafından sunulan kesin kanıtları çarpıttığına ve temyiz başvurusunun başarılı olacağına inanmaktadır.
Kulüp, PSR düzenlemelerine uygun hareket ettiğinden emindir ve ayrıca Premier League'den, bu kararın gelecekte PSR cezalarına yol açmaması gerektiği yönündeki net tutumunun teyidini almıştır. Everton taraftarları, kulüp yönetiminin Everton'ı İngiliz futbolunun zirvesine geri getirme vizyonunu gerçekleştirmek için yenilenen bir kararlılıkla odaklandığından emin olabilirler.
Temyiz süreci olumlu bir şekilde sonuçlanana kadar bu konu hakkında başka bir açıklama yapılmayacaktır.
PEKİ NE OLDU?
Burnley, Everton'ın 2021-22 sezonunda Premier Lig'in karlılık ve sürdürülebilirlik kurallarını (PSR) ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından tazminat talebinde bulunmuştu; bu sezon Burnley, birinci ligden küme düşmüştü.
17 Eylül'de, Londra'daki St. Paul Katedrali'nin yakınında bulunan Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nde, dört yıldan fazla bir süre önce başlayan anlaşmazlıkla ilgili açılış duruşmaları yapıldı.
The Athletic'in haberine göre, Burnley, Everton'a 2021-22 sezonunda PSR kurallarını ihlal ettiği için puan cezası verilmiş olsaydı, küme düşmekten kurtulacağını iddia etti. Everton, sezonu Burnley'den dört puan önde tamamlayarak Premier Lig'deki yerini korudu ve sonunda 2023-24 sezonunda kural ihlali nedeniyle altı puanlık bir ceza aldı.
Küme düşmesinin ardından Burnley, en üst ligde kalmanın getirdiği önemli gelirlerden mahrum kaldı. Bunlar arasında Premier League'in televizyon hakları ve ticari fırsatlar yer alıyor. Bu durum, 2021-22 sezonu ile 2022-23 sezonu arasında televizyon gelirlerinin 104,9 milyon sterlinden 47,8 milyon sterline düştüğünü gösteren kulübün mali tablolarında açıkça ortaya çıktı. Burnley, gelir kaybı nedeniyle 60 milyon sterlinlik tazminat talep etti.
Başlangıçta ihlali reddetmiş olan Everton, 19,5 milyon sterlinlik harcama sınırını aştığını kabul etti. Kasım 2023'te 10 puanlık bir ceza aldı, ancak bu ceza daha sonra 6 puana indirildi. Everton, 2021-22 sezonunda ligde bir sıra üstünde yer alan Leeds United ile daha önce mahkeme dışı bir anlaşmaya varmıştı.
VE ŞİMDİ GÖZÜMÜZ MANCHESTER CITY'DE
Bu durum, Carlos Tevez'in 2006-07 sezonunda Londra ekibinin Premier Lig'den düşmesini önlemesine yardım etmesinin ardından Sheffield United'ın West Ham'a karşı açtığı davayla benzerlikler taşıyor. Daha sonra Tevez'in oynama hakkının bulunmadığı ortaya çıktı ve bir anlaşma sonucunda Sheffield United 20 milyon sterlin tazminat aldı.
Premier Lig'in Manchester City'ye yönelttiği 115 suçlama göz önüne alındığında, bu dava özellikle dikkatle takip edilmelidir. City her türlü sorumluluğu reddediyor, ancak bu hukuki emsal mevcut olduğu için, spor alanında uğradıkları zararlar için tazminat talebinde bulunmak isteyen birçok takım bir araya gelebilir.