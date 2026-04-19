Everton v Liverpool - Premier League
Moataz Elgammal

Everton'ın yıldızı, Liverpool'a karşı derbi maçında gözyaşları içinde sedyeyle sahadan taşınmasının ardından David Moyes, Jarrad Branthwaite'in durumu hakkında karamsar bir açıklama yaptı

Everton, Liverpool'a karşı oynadığı dramatik Merseyside derbisinde aldığı yenilgiyle birlikte büyük bir darbe aldı; yıldız savunma oyuncusu Jarrad Branthwaite, hamstring sakatlığının nüksettiği şüphesiyle gözyaşları içinde sedyeyle sahadan çıkarıldı. 23 yaşındaki oyuncu maçın sonlarında sahayı terk etti ve teknik direktör David Moyes, oyuncunun uzun vadede forma giyip giyemeyeceği konusunda derin endişeye kapıldı.

  • Everton derbi kabusu yaşadı

    Liverpool maçının sonucu, Toffees'i 47 puanla Premier Lig tablosunda 10. sıraya yerleştirdi ve takımın son dönemdeki ivmesini durdurdu. Ancak asıl endişe kaynağı, 87. dakikada sağ bacağının arkasını tutarak yere yığılan Branthwaite'in sağlık durumu. Bu sıkı geçen maçın son dakikalarında stoperin yerine Michael Keane oyuna girdi ve bu durum ev sahibi taraftarların moralini daha da bozdu.

    Moyes, Branthwaite konusunda endişeli olduğunu itiraf etti

    Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Moyes, defans oyuncusunun durumu konusunda pek de iç rahatlatıcı bir açıklama yapamadı. "Henüz bilmiyorum, hayır. Ama durumun ciddi olabileceğinden endişeliyim; belki de çok kötü değildir ama göreceğiz," dedi İskoç teknik direktör, sakatlığın ciddiyeti sorulduğunda. Sakatlık, Mohamed Salah'ın açılış golü ve Beto'nun yakın mesafeden attığı beraberlik golünün ardından maçın 1-1'lik hassas dengede olduğu sırada meydana geldi. Ancak Everton, uzatma dakikalarının son 10 dakikasında Virgil van Dijk'ın konuk takım adına galibiyet golünü kafayla atmasıyla mağlup oldu.

  • Tekrarlayan hamstring sakatlığı konusunda endişeler artıyor

    Bu sezon Premier Lig'de sadece altı maça çıkıp 681 dakika sahada kalabilen ve bir gol, bir asist kaydeden Branthwaite için zamanlama çok acımasız. Oyuncu, Ağustos ile Ocak arasında 23 maçı kaçırmıştı. Eski Everton duran top antrenörü Charlie Adam, endişe verici işaretlere dikkat çekti. Adam, talkSPORT'a "Sanırım aklının bir köşesinde bu var" dedi. "Görünüşe göre yine sezonun başında ameliyat olduğu sağ hamstringi. O sakatlıktan yeni dönmüştü. Evet, eğer yine o hamstringse, bu onun için büyük bir darbe olur çünkü o çok yetenekli bir genç oyuncu ve bu sakatlıktan kurtulmak için çok çalışıyordu. Ona iyi şanslar diliyorum çünkü kulüpteyken o hamstringin onun için bir sorun olduğunu biliyordum ve umarım çok ciddi bir şey değildir. Ancak daha önce o bölgeden ameliyat olduysa, geri dönmesi uzun zaman alacaktır."

    Son düzlüğe doğru

    Everton, savunma hattındaki yeniden yapılanmayı planlamak için artık tıbbi tarama sonuçlarını endişeyle beklemek zorunda. Toffees, derbi yenilgisine rağmen Avrupa kupalarına katılma umudunu hala koruyor; zira son beş maça girerken altıncı sıradaki Chelsea’nin sadece bir puan gerisindeler. Moyes, önümüzdeki hafta sonu Londra Stadyumu’nda West Ham ile karşılaşacakları maçta takımından güçlü bir tepki bekliyor.

