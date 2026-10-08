City Ground’dakiler, İngiltere Milli Takımı oyuncusu Elliot Anderson’ı 116 milyon sterlinlik (153 milyon dolar) bir satışla Manchester City’ye göndermelerinin ardından, onun yerine uygun bir halef arayışına girmişti. Harcayacak parası olan Nottingham Forest, Armstrong için 40 milyon sterlinlik (53 milyon dolar) bir teklif sundu.

Everton bu işe sıcak bakıyordu; Merseyside ekibi, başka bölgelerde yeniden yatırılabilecek kaynak yaratma ihtiyacının farkındaydı. Görüşmelere başlandı ve altyapıdan yetişen yıldız, Trentside’a gitmek için valizlerini toplamaya hazır hâle geldi.

Bu olası transferin haberi, Everton’ın Bournemouth ile oynadığı maç öncesinde ortaya çıktı. Sadık taraftarlar, söz konusu Premier League karşılaşması boyunca, bir aşamada Anderson’ı İngiltere A Milli Takımı’nda takip etmesi beklenen parlak bir yeteneğin ayrılığına şiddetle karşı olduklarını net şekilde ortaya koydu.

Everton yönetimi mesajı son derece net aldı ve Nottingham Forest’a önerilen anlaşmanın iptal edildiği bildirildi. Taraftarların kulüp işlerinde bu denli etkili olması nadir görülen bir durum; İngiliz futbolunun en üst seviyesinde benzer bir olayın yaşandığını hatırlamak gerçekten zor.