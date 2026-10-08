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Harrison Armstrong Steven GerrardGetty/GOAL
Chris Burton
Çeviri:

'Everton'ın Steven Gerrard'ı' Harrison Armstrong, Everton taraftarlarının 40 milyon sterlinlik Nottingham Forest transferini engellemesiyle benzersiz bir transfer tuhaflığına imza attı

H. Armstrong
Everton
Premier Lig
Nottingham Forest

Eski Everton yıldızı Alan Stubbs'ın GOAL'a itiraf ettiğine göre, "Everton'ın Steven Gerrard'ı" olarak lanse edilen Harrison Armstrong, 2026 yaz transfer döneminde benzersiz bir transfer tuhaflığına imza attı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Nottingham Forest bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardığı için bir aşamada Hill Dickinson Stadyumu'ndan ayrılmaya mahkûm görünüyordu, ancak taraftar tepkisi hiçbir anlaşmanın gerçekleşmemesini sağladı.

  • Taraftarlar, Armstrong'un Forest'a satışını protesto etti

    City Ground’dakiler, İngiltere Milli Takımı oyuncusu Elliot Anderson’ı 116 milyon sterlinlik (153 milyon dolar) bir satışla Manchester City’ye göndermelerinin ardından, onun yerine uygun bir halef arayışına girmişti. Harcayacak parası olan Nottingham Forest, Armstrong için 40 milyon sterlinlik (53 milyon dolar) bir teklif sundu.

    Everton bu işe sıcak bakıyordu; Merseyside ekibi, başka bölgelerde yeniden yatırılabilecek kaynak yaratma ihtiyacının farkındaydı. Görüşmelere başlandı ve altyapıdan yetişen yıldız, Trentside’a gitmek için valizlerini toplamaya hazır hâle geldi.

    Bu olası transferin haberi, Everton’ın Bournemouth ile oynadığı maç öncesinde ortaya çıktı. Sadık taraftarlar, söz konusu Premier League karşılaşması boyunca, bir aşamada Anderson’ı İngiltere A Milli Takımı’nda takip etmesi beklenen parlak bir yeteneğin ayrılığına şiddetle karşı olduklarını net şekilde ortaya koydu.

    Everton yönetimi mesajı son derece net aldı ve Nottingham Forest’a önerilen anlaşmanın iptal edildiği bildirildi. Taraftarların kulüp işlerinde bu denli etkili olması nadir görülen bir durum; İngiliz futbolunun en üst seviyesinde benzer bir olayın yaşandığını hatırlamak gerçekten zor.

  • Harrison Armstrong Everton 2026-27Getty

    Taraftarların iş kararlarını etkilemesi nadir görülen bir durumdur

    Armstrong vakasına benzer bir şey görüp görmediği sorulan eski Everton savunmacısı Stubbs, Gambler Media aracılığıyla konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Ben şahsen görmedim. Bunu çok fazla kişinin gördüğünü de sanmıyorum.

    “Ama o gerçekten çok özel bir oyuncu ya da böyle bir oyuncu olma potansiyeline sahip. Ve bence şu anda kulüpteki herkes onun takımda olmasından büyük mutluluk duyuyor. Ancak muhtemelen üzerindeki baskıyı azaltmak için bu heyecanı biraz geri planda tutuyorlar. Çünkü çok fazla övgü alacak. İnsanlar onun hakkında çok parlak ifadeler kullanacak. Bunu yönetmesi gerekiyor. Ve bence kulüp de bu konuda ona yardımcı olma noktasında çok iyi olacaktır.

    “Ama genç bir oyuncu için, özellikle orta sahada, çok ama çok heyecan verici bir yetenek. Çok ama çok heyecan verici genç bir oyuncu. Nasıl gelişeceğini ve potansiyelini nasıl gerçekleştireceğini görmek ilginç olacak.

  • Moyes'in Armstrong'u takımda tutma konusunda söyledikleri

    Bournemouth ile 1-1 berabere kalınan maçta tribünlerdeki protestolara tanıklık eden, son derece deneyimli teknik direktör David Moyes, Finch Farm çıkışlı Armstrong'u mevcut ortamında tutmaya yönelik ortak istek hakkında şöyle dedi: “Bence taraftarları her zaman dikkate almak gerekir; taraftarlar her zaman haksız değildir.

    “Ama bir yandan da kulüplerde gerçekten çok güçlü olan ve zor kararlar alan insanlar gördüğüm zamanlar oldu. Buna, Preston North End'de olan Bryan Gray'i ve ben ilk geldiğimde Everton'da olan Sir Philip Carter'ı da dahil ederim. Her karar popüler olmaz ve bazen bunu farklı nedenlerle yapmak zorunda kalırlar.

    “Teknik direktörler bazen oyuncular hakkında karar vermek zorunda kalır ve bunlar çok büyük kararlar gibi gelir. Ama bazen alınması gereken daha büyük kararlar vardır ve kulüp de eminim doğru olduğuna inandığı kararı verecektir. Onlara (taraftarlara) bir şey söyleyecek olsam, menajerlerinin bir Evertonian olduğunu söylerdim.”

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  • Harrison Armstrong Everton 2026-27Getty

    Armstrong'ın Everton'daki sözleşmesi sona erdiğinde

    Armstrong, Everton ile son sözleşmesini Ocak 2025'te imzaladı ve bu anlaşma onu 2028 yazına kadar kulüpte tutuyor. Mevcut sezon sona erdiğinde, bu sözleşmenin bitimine yalnızca 12 ay kalmış olacak.

    Bu durum, Everton'ı bir başka zorlu çıkmazın içine sokabilir; zira Forest gibi kulüpler gelişmeleri yakından takip edecektir. Yeni bir sözleşme uzatmasının gündeme gelmesi muhtemel, ancak yetenekli genç oyuncunun değeri yükselmeye devam ederken ayrılık söylentileri de yeniden ortaya çıkabilir.

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