Villa'nın, duygusal bağları harekete geçirme gücü sayesinde, Grealish'in Everton'la birlikteliğini sürdürmesini engelleyebilecek İngiltere'deki tek kulüp olup olmadığı sorulan Nevin, NetBet Casino ile iş birliği kapsamında GOAL'a şunları söyledi: “Bu zor bir mesele çünkü sonunda, acı verici olsa da konu paraya dayanabilir. Jack ucuz değil.

“Tamam, sözleşmesi bitiyor ama yine de söz konusu olan para büyük. Artık Manchester City'nin maaşının bir kısmını ödeyeceği ihtimali de yok. Dolayısıyla bir takımın onu kadrosuna katması büyük bir karar. O maaşa belki iki ya da üç oyuncu alabilirsiniz. Bu yüzden zor bir mesele.

“Evet, Villa'da oynamak isterdi. Ancak Villa'ya baktığımda şu anda onu kadrosuna katıp katmayacağını bilmiyorum. Oyun tarzı ve harcamalarını imkânlarına göre ayarlamak zorunda kalması da var. Everton'ın onun için uygun bir takım olduğunu hissediyorum.

“Geçen hafta sonu Hull'a karşı oynanan maçtaydım. Doğrusu, Pep'in neden bıktığını gösteren her şey o gün ilk yarıda ortadaydı. Biraz özensizdi, rakiplerini geçmiyordu, hücum etmiyordu, biraz gevşek ve tembeldi. Premier League'de böyle oynayarak başarılı olamazsınız. Ben de ‘Moyesy senden memnun kalmayacak’ diye düşündüm.

“Neyse, ikinci yarıya çıktı ve harikaydı. Böyle birine ihtiyacınız var. Sert ama şefkatli bir yaklaşım demek kolay, fakat bence Jack'in bir teknik direktöre saygı ve hayranlık duyması gerekiyor. Böyle kaç teknik direktör var, bilmiyorum. Moysey'nin buna uyum sağlayıp bunu yapabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden sanırım kalacağı kulüp Everton olabilir.”