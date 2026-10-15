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Everton’ın Jack Grealish’i bonservis bedeli ödemeden transfer etme planının önündeki tek tehdit Aston Villa mı? Eski Everton kanat oyuncusu, 100 milyon sterlinlik yıldızın Manchester City’den ayrılması öncesinde “para” çıkmazını açıkladı
Aston Villa taraftarı Grealish, 2021'de Manchester City'ye katıldı.
Villa'nın, yuvadan ayrılan oğlunu West Midlands'daki köklerine döndürecek bir anlaşmayı görüşmeye şu anda istekli olduğuna dair bir işaret yok. Çocukluk kulübünün altyapısından yetişen Grealish, 2021'de Manchester'a gitmek üzere bavulunu topladı.
O dönemde Britanya futbolunun en pahalı oyuncusuydu ancak Pep Guardiola'nın taktiksel taleplerine hiçbir zaman tam anlamıyla uyum sağlayamadı. 2023'te üçleme sevinci yaşadı; üç Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi de parlak başarıları arasında öne çıkıyor.
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Grealish, 2027'de serbest oyuncu olacak
Ancak Manchester City yoluna devam etti. Geçen sezon Grealish’in Everton’a katılmasına izin verdi. Grealish, talihsiz bir ayak sakatlığı 2025-26 sezonunu sona erdirmeden önce kısa süreliğine yaratıcılığını yeniden buldu.
Enzo Maresca döneminde geçmişe sünger çekilmediği için bir başka kiralık transfer gerçekleşebilir. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun maç eksiğini giderme sürecinde olduğu düşünülüyor. Ancak en iyi formuna ulaştığında rakip savunmaları zor durumda bırakabildiğine şüphe yok.
Everton’ın, bonservis bedeli ödemesi gerekmeyeceği için Grealish’i mevcut sezonun ardından da kadrosunda tutma seçeneğini değerlendirmesi muhtemel. Peki Grealish başka kulüplerin de ilgisini çekecek mi?
Everton mı Aston Villa mı: Grealish uzun vadede hangi takıma katılacak?
Villa'nın, duygusal bağları harekete geçirme gücü sayesinde, Grealish'in Everton'la birlikteliğini sürdürmesini engelleyebilecek İngiltere'deki tek kulüp olup olmadığı sorulan Nevin, NetBet Casino ile iş birliği kapsamında GOAL'a şunları söyledi: “Bu zor bir mesele çünkü sonunda, acı verici olsa da konu paraya dayanabilir. Jack ucuz değil.
“Tamam, sözleşmesi bitiyor ama yine de söz konusu olan para büyük. Artık Manchester City'nin maaşının bir kısmını ödeyeceği ihtimali de yok. Dolayısıyla bir takımın onu kadrosuna katması büyük bir karar. O maaşa belki iki ya da üç oyuncu alabilirsiniz. Bu yüzden zor bir mesele.
“Evet, Villa'da oynamak isterdi. Ancak Villa'ya baktığımda şu anda onu kadrosuna katıp katmayacağını bilmiyorum. Oyun tarzı ve harcamalarını imkânlarına göre ayarlamak zorunda kalması da var. Everton'ın onun için uygun bir takım olduğunu hissediyorum.
“Geçen hafta sonu Hull'a karşı oynanan maçtaydım. Doğrusu, Pep'in neden bıktığını gösteren her şey o gün ilk yarıda ortadaydı. Biraz özensizdi, rakiplerini geçmiyordu, hücum etmiyordu, biraz gevşek ve tembeldi. Premier League'de böyle oynayarak başarılı olamazsınız. Ben de ‘Moyesy senden memnun kalmayacak’ diye düşündüm.
“Neyse, ikinci yarıya çıktı ve harikaydı. Böyle birine ihtiyacınız var. Sert ama şefkatli bir yaklaşım demek kolay, fakat bence Jack'in bir teknik direktöre saygı ve hayranlık duyması gerekiyor. Böyle kaç teknik direktör var, bilmiyorum. Moysey'nin buna uyum sağlayıp bunu yapabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden sanırım kalacağı kulüp Everton olabilir.”
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İngiltere millî takımında forma giyen kanat oyuncusunun istikrara ihtiyacı var
Aston Villa, Grealish için açıkça cazip olsa da düzenli olarak yüksek düzeyde performans sergileyebilmek için saha içinde ve dışında istikrar bulması gerekiyor. Everton taraftarları onu bağrına bastı.
Eskisi gibi bir oyuncu olmayabilir. İngiltere A Millî Takımı'nda 39 kez forma giyen Grealish, yine de iyi gününde maç kazandırabilir. Everton ise bu renkli ismin yeniden yüzü gülerek futbol oynamasını sağlayabileceğine inanacak.
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