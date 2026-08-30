Everton, transfer döneminin son günü öncesinde ses getirecek bir imzayı tamamlamaya çalışırken Balogun için hamlesini resmen başlattı ve AS Monaco'ya somut bir teklif sundu.

Everton, transfer döneminin son günlerinde artan bir aciliyetle hareket ediyor ve ABD Milli Takımı oyuncusu, kulübün transfer ekibinin birincil hedefi olarak öne çıktı. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'ye göre Everton, AS Monaco'ya 18 milyon avroluk bir teklif sundu ve Amerikalı santrforu kadrosuna katmak için bastırıyor.

Balogun'a olan ilgi, Everton kadrosunda önemli bir değişim döneminde geldi. Kulüp kısa süre önce, özellikle genç yetenek Harrison Armstrong için yapılan anlaşmayı iptal etmek zorunda kalarak, olası ayrılıklarla ilgili iç gerilimi yönetmek durumunda kaldı.