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Everton, Folarin Balogun'u transfer etmek için harekete geçti: Toffees, Amerikalı forvetle kişisel şartlarda anlaşma sağlanmasının ardından Monaco'ya 18 milyon euroluk teklif sundu
Everton, Amerikalı yıldız için resmi teklif yaptı
Everton, transfer döneminin son günü öncesinde ses getirecek bir imzayı tamamlamaya çalışırken Balogun için hamlesini resmen başlattı ve AS Monaco'ya somut bir teklif sundu.
Everton, transfer döneminin son günlerinde artan bir aciliyetle hareket ediyor ve ABD Milli Takımı oyuncusu, kulübün transfer ekibinin birincil hedefi olarak öne çıktı. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'ye göre Everton, AS Monaco'ya 18 milyon avroluk bir teklif sundu ve Amerikalı santrforu kadrosuna katmak için bastırıyor.
Balogun'a olan ilgi, Everton kadrosunda önemli bir değişim döneminde geldi. Kulüp kısa süre önce, özellikle genç yetenek Harrison Armstrong için yapılan anlaşmayı iptal etmek zorunda kalarak, olası ayrılıklarla ilgili iç gerilimi yönetmek durumunda kaldı.
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Balogun, Goodison'a transfer için yeşil ışık yaktı
Everton açısından kritik olan nokta ise oyuncunun da projeye tamamen sıcak baktığının belirtilmesi. Haberlerde, Balogun'un ayrılma isteğini mevcut kulübüne zaten bildirdiği ve tercih ettiği adres olarak Merseyside'ı belirlediği ifade ediliyor.
Kişisel şartların sorun yaratmasının beklenmediği anlaşılıyor; zira eski Arsenal oyuncusu, Premier League'e transferi için sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya zaten vardı. Forvet artık iki kulübün bonservis bedelinde orta yolu bulmasını bekliyor; Monaco ise daha önce bu transfer döneminde bir satışa onay verme konusunda isteksiz davranmıştı.
Tottenham, Balogun yarışından çekildi
Balogun'un peşine düşülmesi, forvetin Tottenham Hotspur da dahil olmak üzere diğer Premier League kulüpleriyle yoğun şekilde anıldığı bir dönemin ardından geldi. Ancak Tottenham'ın kadrosuna Omar Marmoush ve Savio gibi isimleri katmasıyla, Amerikalı oyuncu için Kuzey Londra'ya giden yol kapanmış görünüyor. Bu da Everton'ın rakiplerinin önüne geçmesine olanak sağladı.
Balogun'u transfer etme hamlesi, Tottenham'la diğer personel konusunda yürütülen karmaşık görüşmeleri de içeren daha geniş çaplı bir hücum hattı yeniden yapılanmasının parçası.
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Monaco'nun tavrı ve son geri sayım
Everton'ın iyimserliğine rağmen, Balogun için anlaşma henüz tamamlanmış değil. AS Monaco, özellikle yaz başında Paris Saint-Germain'in gösterdiği ilgi göz önüne alındığında, forveti kaybetme konusunda biraz isteksiz kalmayı sürdürdü.
Maghnes Akliouche için yürütülen görüşmeler sırasında PSG'nin, Balogun'u Parc des Princes'e getirme ihtimalini gündeme getirdiği bildirildi. Fransa şampiyonunun bu ilk teması kendi resmî teklifiyle takip edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Everton sıranın en önünde yer almak için önce harekete geçmeye karar verdi.
Önümüzdeki 24 ila 48 saat, Everton'ın sezonu açısından belirleyici olacak. Kulüp hem Richarlison'ı hem de Balogun'u kadrosuna katmayı başarırsa, bu durum kulübün yakın tarihindeki en iddialı transfer dönemlerinden birine işaret edecek.
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