Everton efsanesi transfer umudunu dile getirip Man City’nin kenara itilen oyuncusu için pozisyon değişikliği önerirken, Jack Grealish’in “bir bira içmesi” neden “oldukça ferahlatıcı” oluyor?

Pep Guardiola'nın takımın kaderini belirlediği bir ortamda ana kulübünde hücum sıralamasında gerilere düşen eski Aston Villa yıldızı Grealish, İngiltere'nin kuzeybatısında yeni bir macera arayışına girdi. David Moyes onu Everton'da kollarını açarak karşıladı.

Ağustos ayında, bir dizi asistle parlak bir başlangıç yapan Grealish, Premier League'in Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı. Gizemli 30 yaşındaki oyuncuya daha fazla özgürlük tanıyan bu ortamda, sönmek üzere olan kıvılcımı yeniden alevlendi.

Grealish, Toffees formasıyla gösterdiği performansla birçok kişiyi etkiledi, ancak zamansız bir stres kırığı nedeniyle ayak ameliyatı geçirmek zorunda kalınca Ocak ortasından itibaren sahalardan uzak kaldı. Yurtiçi sezonu sona ererken, 39 kez milli forma giymiş olan bu oyuncunun Dünya Kupası hayalleri de suya düştü.

Grealish, Three Lions ile küresel zafer için Kuzey Amerika'ya gitmeyecek olsa da, yazın geri kalanının ne getireceği henüz belli değil. Everton, eski kiralık oyuncusuyla tam zamanlı bir sözleşme imzalamaya istekli.