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Everton efsanesi transfer umudunu dile getirip Man City’nin kenara itilen oyuncusu için pozisyon değişikliği önerirken, Jack Grealish’in “bir bira içmesi” neden “oldukça ferahlatıcı” oluyor?
Sakatlık, Grealish'in sezonunu sona erdirdi ve Dünya Kupası hayallerini suya düşürdü
Pep Guardiola'nın takımın kaderini belirlediği bir ortamda ana kulübünde hücum sıralamasında gerilere düşen eski Aston Villa yıldızı Grealish, İngiltere'nin kuzeybatısında yeni bir macera arayışına girdi. David Moyes onu Everton'da kollarını açarak karşıladı.
Ağustos ayında, bir dizi asistle parlak bir başlangıç yapan Grealish, Premier League'in Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı. Gizemli 30 yaşındaki oyuncuya daha fazla özgürlük tanıyan bu ortamda, sönmek üzere olan kıvılcımı yeniden alevlendi.
Grealish, Toffees formasıyla gösterdiği performansla birçok kişiyi etkiledi, ancak zamansız bir stres kırığı nedeniyle ayak ameliyatı geçirmek zorunda kalınca Ocak ortasından itibaren sahalardan uzak kaldı. Yurtiçi sezonu sona ererken, 39 kez milli forma giymiş olan bu oyuncunun Dünya Kupası hayalleri de suya düştü.
Grealish, Three Lions ile küresel zafer için Kuzey Amerika'ya gitmeyecek olsa da, yazın geri kalanının ne getireceği henüz belli değil. Everton, eski kiralık oyuncusuyla tam zamanlı bir sözleşme imzalamaya istekli.
- Getty
Everton, Grealish'i 50 milyon sterlinin altında bir fiyata yeniden transfer edecek mi?
City’nin Guardiola’nın önerilen halefi Enzo Maresca yönetiminde yeni bir sayfa açarken, Grealish’i geri almak isteyip istemediği sorulan Reid, İngiltere’nin önde gelen spor hatıra eşyaları müzayede evi BUDDS’un izniyle GOAL’a şunları söyledi: “Bence o birinci sınıf bir oyuncu. Kişiliğini çok seviyorum. Ara sıra bir bira içtiği için eleştirildiğini biliyorum. Dürüst olmak gerekirse, ben o dönemden geldiğim için bunu oldukça ferahlatıcı buluyorum.
“Bence kişilik açısından takıma bir şeyler katıyor. En önemlisi, sahada da bir şeyler kattığını düşünüyorum. Topu iyi kullanıyor. Günümüzde buna 10 numara deniyor. Bence o pozisyonda iyi olur. Onu o pozisyonda denemek isterim, ama bana Grealish'i soruyorsanız, ben büyük bir hayranıyım. Büyük hayranıyım.”
Son zamanlarda sol kanatta oynama eğiliminde olan Grealish için pozisyon değişikliği fikrini ortaya atarken, Reid, City’nin 50 milyon sterlinlik (67 milyon dolar) satış bedelinin – kiralama sözleşmesinde belirlenen şartlar – Eylül ayında 31 yaşına girecek bir oyuncu için çok yüksek olduğunu kabul ediyor. Şöyle ekledi: “Elbette. Bence Man City'de bir değişiklik söz konusu olduğunda, eğer planlarda yer almıyorsa, bir anlaşma yapılabilir. Ben, kesinlikle Everton açısından, bunun gerçekleşmesini isterim.”
Akıllı iş: Ndiaye, Garner ve Dewsbury-Hall etkileyici bir performans sergiledi
Everton son dönemde diğer transfer anlaşmalarında da başarılı sonuçlar elde etti; Iliman Ndiaye, takıma yaratıcı bir soluk getirirken taraftarların gözdesi haline geldi. Senegal milli takım oyuncusunu uzun vadede mevcut ortamında tutma çabalarıyla ilgili olarak Reid şunları söyledi: “Everton açısından bakıldığında, onun kalmasını isterim. Bence o gol atıyor ve gol hazırlıyor. Everton olarak, doğru transferleri yapmalı ve ona uyum sağlayabilecek oyuncuları kadromuza katmalıyız. Ama bence o iyi bir oyuncu.
“Bu yıl Man City maçındaydım. City'ye karşı oynanan ilk yarıda, durdurulamazdı. Kesinlikle muhteşemdi - fırsatlar yarattı, biz bunları gole çeviremedik, ama bu sadece çocuğun seviyesini gösteriyor. Harikaydı. Bence o bir üst düzey oyuncu. Umarım Everton onu tutabilir.”
Kiernan Dewsbury-Hall da bolca övgü toplayan isimlerden biri. 2025 yılında Chelsea'den 29 milyon sterlin (39 milyon dolar) karşılığında Toffees'e katılan çalışkan orta saha oyuncusunun daha geniş bir kitle tarafından hak ettiği takdiri görüp görmediğini sorulduğunda Reid şunları ekledi: “İyi bir oyuncu. Dürüst olmak gerekirse, [James] Garner da öyle. Bence Garner, Dünya Kupası'na gidemediği için gerçekten şanssızdı.
Forest'a karşı oynanan ve onun birinci sınıf bir oyuncu olan [Elliot] Anderson'a karşı mücadele ettiği iki maçı hatırlıyorum; James Garner iyi iş çıkardı. İkisini de çok takdir ediyorum. Açıkçası, Everton'ın hücum gücünü geliştirmesi gerekiyor. Ama şüphesiz Dewsbury-Hall ve Garner iyi futbolcular.”
- BUDDS Auctions
Bu yaz Dünya Kupası heyecanı sahneye çıkmaya hazırlanıyor
Garner, İngiltere A Milli Takımı kadrosuna girerek şimdiden Grealish'in izinden gitti. Bu yazki Dünya Kupası için Thomas Tuchel'in kadro planlarında yer bulamasa da, uzaktan maçı izleyip takımını destekleyecek.
Üç Aslanlar, 2026 kadrosunun 1966'daki efsanevi isimlerin başarılarına ulaşmasını ve 60 yıldır süren uluslararası kupa hasretine son vermesini umuyor.
Altmış yıl önce Wembley'de yaşanan ikonik bir günün özel bir parçası satışa çıkıyor. İngiltere'nin Batı Almanya'yı 4-2 yendiği maçta ikinci golü atan Martin Peters'ın yedek forması, açık artırmada 30.000 ile 50.000 sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor. Modern neslin hatıra eşyaları da bir gün benzer düzeyde ilgi görebilir.
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