Çeviri:
Everton, Chelsea'yi ezici bir skorla mağlup ettikten sonra 'uygunsuz' bir TikTok videosuyla Alejandro Garnacho'yu hedef aldı
Toffees, acıyı daha da artırıyor
Everton'ın resmi TikTok sayfası, hafta sonu Chelsea'yi üst üste dördüncü mağlubiyetine uğratan Arjantinli kanat oyuncusuna sataşmadan edemedi. Kısa sürede viral olan videoda, Garnacho'nun Everton'ın savunma oyuncusu Jake O'Brien tarafından fiziksel olarak alt edilme anları ile hakem Samuel Barrott'la tartıştığı anlardan oluşan 34 saniyelik bir derleme yer alıyor ve videoya şakacı bir şekilde şu açıklama eklenmiş: "Hill Dickinson Stadyumu'nda her şey güllük gülistanlık değil."
Rosenior sorumluluğu üstleniyor
Everton'un sosyal medya ekibi zaferin tadını çıkarırken, Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior bir kez daha savunmadaki çöküşü düşünmek zorunda kaldı. Mağlubiyetin ardından, 41 yaşındaki teknik adam, Everton'un gollerine yol açan bireysel hatalarla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Evet, sorumluluk ve hesap verme yükümlülüğü yüzde yüz bende. Goller enerji verir, ama şu anda biz gol hediye ediyoruz. İki kötü gol hediye ettik. Maça gergin başladık ve ilk 10-15 dakikada birkaç kolay top kaybı yaptık, sonra oyuna girdik ama bu her hafta oluyor gibi görünüyor. Bunun sonucu olarak seyirci rakibe enerji veriyor ve onların özgüveni artıyor. Sonuçta Everton galibiyeti hak etti ve bu, çok çok hızlı bir şekilde düzeltmemiz gereken bir şey."
Chelsea yönetimi uzun vadeli planını onayladı
Bu mağlubiyetle Chelsea altıncı sırada kalmaya devam ediyor, ancak Stamford Bridge yönetimi Rosenior'a tam destek vermeye devam ettiği ve 2027 yazına kadar resmi bir değerlendirme planlanmadığı bildiriliyor. Yönetim kurulu, Enzo Maresca'nın sezon ortasında ayrılmasından bu yana istikrarın sağlanmasının zor olduğunu kabul ediyor ve şimdi kadronun zihinsel dayanıklılığını ve taktiksel dengesini güçlendirmek için yaklaşan transfer dönemine odaklanıyor; Garnacho'nun kulüpteki ilk sezonundaki istikrarsız performansı nedeniyle pozisyonu risk altında olabilir.
Chelsea'yi neler bekliyor: Önlerinde zorlu bir yol var
Chelsea, FA Cup çeyrek finalinde League One ekibi Port Vale ile karşılaşmadan önce, Mart ayındaki milli maç arası sırasında toparlanmak için kısa bir süreye sahip. Bu, aksi takdirde çalkantılı geçen bir sezonda kupa kazanmak için hayati bir fırsat olsa da, kısa süre sonra Man City ile oynayacakları Premier Lig maçı ve hemen ardından Manchester United ile oynayacakları kritik Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle üzerindeki baskı yüksek kalmaya devam edecek.