Everton, Chelsea'yi ezici bir skorla mağlup ettikten sonra 'uygunsuz' bir TikTok videosuyla Alejandro Garnacho'yu hedef aldı

Everton'un sosyal medya ekibi zaferin tadını çıkarırken, Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior bir kez daha savunmadaki çöküşü düşünmek zorunda kaldı. Mağlubiyetin ardından, 41 yaşındaki teknik adam, Everton'un gollerine yol açan bireysel hatalarla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Evet, sorumluluk ve hesap verme yükümlülüğü yüzde yüz bende. Goller enerji verir, ama şu anda biz gol hediye ediyoruz. İki kötü gol hediye ettik. Maça gergin başladık ve ilk 10-15 dakikada birkaç kolay top kaybı yaptık, sonra oyuna girdik ama bu her hafta oluyor gibi görünüyor. Bunun sonucu olarak seyirci rakibe enerji veriyor ve onların özgüveni artıyor. Sonuçta Everton galibiyeti hak etti ve bu, çok çok hızlı bir şekilde düzeltmemiz gereken bir şey."