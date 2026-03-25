Goal.com
Canlı
Everton v Chelsea - Premier League
Muhammad Zaki

Çeviri:

Everton, Chelsea'yi ezici bir skorla mağlup ettikten sonra 'uygunsuz' bir TikTok videosuyla Alejandro Garnacho'yu hedef aldı

A. Garnacho
Everton
Chelsea
Everton - Chelsea
Premier Lig

Everton, Chelsea'yi 3-0'lık ezici bir galibiyetle mağlup ettikten sonra sosyal medyada Alejandro Garnacho ile alay ederek Chelsea'nin yarasına tuz bastı. Merseyside kulübünün resmi TikTok hesabı, Arjantinli kanat oyuncusunun sahada etkili olamama çabasını gösteren bir derleme videosu paylaştı ve bu videoya Hill Dickinson Stadyumu'ndaki atmosferle ilgili iğneleyici bir yorum ekledi.

  • Toffees, acıyı daha da artırıyor

    Everton'ın resmi TikTok sayfası, hafta sonu Chelsea'yi üst üste dördüncü mağlubiyetine uğratan Arjantinli kanat oyuncusuna sataşmadan edemedi. Kısa sürede viral olan videoda, Garnacho'nun Everton'ın savunma oyuncusu Jake O'Brien tarafından fiziksel olarak alt edilme anları ile hakem Samuel Barrott'la tartıştığı anlardan oluşan 34 saniyelik bir derleme yer alıyor ve videoya şakacı bir şekilde şu açıklama eklenmiş: "Hill Dickinson Stadyumu'nda her şey güllük gülistanlık değil."

    @everton

    Not everything is nice at Hill Dickinson Stadium... 😤💪 premierleague football everton chelsea epl

    ♬ original sound - Everton - Everton
  • Liam Rosenior Chelsea 2025-26Getty

    Rosenior sorumluluğu üstleniyor

    Everton'un sosyal medya ekibi zaferin tadını çıkarırken, Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior bir kez daha savunmadaki çöküşü düşünmek zorunda kaldı. Mağlubiyetin ardından, 41 yaşındaki teknik adam, Everton'un gollerine yol açan bireysel hatalarla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Evet, sorumluluk ve hesap verme yükümlülüğü yüzde yüz bende. Goller enerji verir, ama şu anda biz gol hediye ediyoruz. İki kötü gol hediye ettik. Maça gergin başladık ve ilk 10-15 dakikada birkaç kolay top kaybı yaptık, sonra oyuna girdik ama bu her hafta oluyor gibi görünüyor. Bunun sonucu olarak seyirci rakibe enerji veriyor ve onların özgüveni artıyor. Sonuçta Everton galibiyeti hak etti ve bu, çok çok hızlı bir şekilde düzeltmemiz gereken bir şey."

  • Chelsea yönetimi uzun vadeli planını onayladı

    Bu mağlubiyetle Chelsea altıncı sırada kalmaya devam ediyor, ancak Stamford Bridge yönetimi Rosenior'a tam destek vermeye devam ettiği ve 2027 yazına kadar resmi bir değerlendirme planlanmadığı bildiriliyor. Yönetim kurulu, Enzo Maresca'nın sezon ortasında ayrılmasından bu yana istikrarın sağlanmasının zor olduğunu kabul ediyor ve şimdi kadronun zihinsel dayanıklılığını ve taktiksel dengesini güçlendirmek için yaklaşan transfer dönemine odaklanıyor; Garnacho'nun kulüpteki ilk sezonundaki istikrarsız performansı nedeniyle pozisyonu risk altında olabilir.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chelsea'yi neler bekliyor: Önlerinde zorlu bir yol var

    Chelsea, FA Cup çeyrek finalinde League One ekibi Port Vale ile karşılaşmadan önce, Mart ayındaki milli maç arası sırasında toparlanmak için kısa bir süreye sahip. Bu, aksi takdirde çalkantılı geçen bir sezonda kupa kazanmak için hayati bir fırsat olsa da, kısa süre sonra Man City ile oynayacakları Premier Lig maçı ve hemen ardından Manchester United ile oynayacakları kritik Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle üzerindeki baskı yüksek kalmaya devam edecek.

FA Kupası
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Port Vale crest
Port Vale
PVL
Premier Lig
Brentford crest
Brentford
BRE
Everton crest
Everton
EVE