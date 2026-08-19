Everton CEO'su, Manchester City'deki geleceği belirsizliğini koruyan Jack Grealish ile temas kurulduğunu doğruladı

Kinnear, Grealish'in olası dönüşüne ilişkin yeni spekülasyonları alevlendirdi ve Everton'ın 30 yaşındaki oyuncuyla ilişkisini sürdürdüğünü kabul etti. Grealish, 2025-26 sezonunu Goodison Park'ta kiralık olarak geçirdi; burada önemli bir sakatlık ilerleyişini durdurmadan önce formunu yeniden bulmuş gibi görünüyordu. Yeni sezon için City'ye dönmüş olmasına rağmen, oyuncunun iyileşme programını hemen Eastlands'e dönmek yerine Everton'ın tesislerinde uygulamayı tercih etmesinin ardından, oyuncuyla Merseyside kulübü arasındaki bağ dikkat çekici ölçüde güçlü kalmayı sürdürüyor.

"Jack, iletişimde kalmayı sürdürdüğümüz bir oyuncu" diyen Kinnear, BBC Radio Merseyside'e konuştu. "Geçen sezonun geri kalanında bunu yapmak zorunda olmamasına rağmen rehabilitasyonunu burada sürdürmeye karar vermesi sır değildi. O, mavinin doğru tonuna aşık olmuş bir oyuncu ama sonuçta şu anda Manchester City'nin oyuncusu ve buna saygı duymamız gerekiyor. En önemli şey, geri dönmüş olması. Çok ciddi bir sakatlık yaşadı, bundan dönmek için gerçekten çok sıkı çalıştı."