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Everton CEO'su, Manchester City'deki geleceği belirsizliğini koruyan Jack Grealish ile temas kurulduğunu doğruladı
Kinnear, Grealish ile görüşmelerin sürdüğünü doğruladı
Kinnear, Grealish'in olası dönüşüne ilişkin yeni spekülasyonları alevlendirdi ve Everton'ın 30 yaşındaki oyuncuyla ilişkisini sürdürdüğünü kabul etti. Grealish, 2025-26 sezonunu Goodison Park'ta kiralık olarak geçirdi; burada önemli bir sakatlık ilerleyişini durdurmadan önce formunu yeniden bulmuş gibi görünüyordu. Yeni sezon için City'ye dönmüş olmasına rağmen, oyuncunun iyileşme programını hemen Eastlands'e dönmek yerine Everton'ın tesislerinde uygulamayı tercih etmesinin ardından, oyuncuyla Merseyside kulübü arasındaki bağ dikkat çekici ölçüde güçlü kalmayı sürdürüyor.
"Jack, iletişimde kalmayı sürdürdüğümüz bir oyuncu" diyen Kinnear, BBC Radio Merseyside'e konuştu. "Geçen sezonun geri kalanında bunu yapmak zorunda olmamasına rağmen rehabilitasyonunu burada sürdürmeye karar vermesi sır değildi. O, mavinin doğru tonuna aşık olmuş bir oyuncu ama sonuçta şu anda Manchester City'nin oyuncusu ve buna saygı duymamız gerekiyor. En önemli şey, geri dönmüş olması. Çok ciddi bir sakatlık yaşadı, bundan dönmek için gerçekten çok sıkı çalıştı."
- AFP
Maresca, City'den ayrılıklara kapıyı açık bıraktı
Maresca'nın gelişi, Grealish'in Etihad Stadyumu'ndaki kariyerine yeni bir dinamik kattı. Grealish, City'nin kısa süre önce Arsenal'a karşı Community Shield'da aldığı yenilgide ikinci yarıda oyuna sonradan dahil oldu. Bu da onun hâlâ A takım planlarının bir parçası olduğunu gösteriyor, ancak Maresca kadrodaki yerlerin her gün ortaya konan çalışmayla kazanılması gerektiğini net bir şekilde ifade etti. Transfer penceresi hâlâ açıkken İtalyan teknik adam, Manchester'daki ilk sezonu için takımı şekillendirirken kadrodan başka ayrılıkların da yaşanabileceğini ihtimal dışı bırakmadı.
Kanat oyuncusunun performansı ve kulüpteki uzun vadeli geleceği hakkında konuşan Maresca, mevcut duruma dair samimi bir değerlendirmede bulundu. "Jack, biz 2-0 gerideyken içteydi, bu yüzden maç o noktadan sonra zaten karmaşık bir hâl aldı ama genel olarak Jack'in iyi olduğunu düşünüyorum. Hâlâ burada olanlar, her gün çalışmak isteyenler ve bunu hak edenler süre alacak. Şu anda transfer penceresi açık ve ne olacağını göreceğiz."
Grealish'in Merseyside'daki etkisine bir bakış
Ocak ayında ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu sekteye uğramadan önce Grealish, Sean Dyche’ın hücum düzeninin merkezindeki isimlerden biri hâline gelmişti. Eski Aston Villa oyuncusu, 22 maçta iki gol ve altı asistlik katkı verdi; Everton’ın önceki sezonlarda sıkça eksikliğini hissettiği yaratıcılığı sağladı. Teknik kapasitesi ve tecrübesi, kulübün taktiksel evriminde hayati unsurlar olarak görülüyordu.
Grealish’in Manchester City kariyeri, yüksek profilli başarıların ardından gelen hayal kırıklığı dönemleriyle şekillendi. 2021’de Villa Park’tan £100 milyonluk dikkat çekici transferinden bu yana 158 maça çıktı ve 17 gol attı; kulübün üç Premier League şampiyonluğu, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi zaferi kazanmasına yardımcı oldu. Ancak önceki teknik ekip döneminde ve şimdi de Maresca yönetiminde düzenli olarak ilk 11’de başlamak onun için zor oldu.
- Getty Images Sport
Everton'ın sağ bek arayışı sürüyor
Grealish etrafındaki spekülasyonların ötesinde Kinnear, kulübün savunmaya takviye yapma yönündeki acil ihtiyacına da değindi. Everton, kulüp efsanesi Seamus Coleman'ın ayrılığının ardından şu anda tanınmış bir uzman sağ bekten yoksun. Fulham'dan Timothy Castagne ve Crystal Palace'tan Daniel Munoz ile bağlantılar kurulmasına rağmen Everton henüz yeni bir transfer için adım atmadı. Bu durum, Nathan Patterson'ın şu anda gözden düşmüş olması ve orta saha oyuncularının sık sık bu boşluğu doldurması nedeniyle David Moyes'u cumartesi günü Palace'a karşı oynanacak sezonun açılış maçı öncesinde zor bir durumda bırakıyor.
"Palace maçında bir sağ bekimiz olmayacak ama transfer dönemi kapandığında istediğimiz bir numaralı sağ beke sahip olmamız önemli" dedi Kinnear.
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