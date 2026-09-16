Moyes'in ekibi, gece boyunca maçın temposunu büyük ölçüde belirledi. Topa oyun boyunca hakim oldular ve toplam topa sahip olma oranının yüzde 59'unu kontrol ettiler. Ev sahibi ekip, 90 dakika boyunca 14 şut girişiminde bulundu. Ancak gol önünde verimlilik konusunda zorlandılar ve bu şutların sadece dördü kaleyi buldu.

Maçın büyük bölümünde can sıkıcı bir bitiricilik eksikliği yaşamalarına rağmen, tek bir gol yeterli oldu. Alcaraz, en kritik anda şansını gole çevirerek çok önemli galibiyeti getirdi.