24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Everton v Wolverhampton Wanderers - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Everton, Carabao Cup mücadelesinde Wolves'un yüreğini parçalarken Hill Dickinson Stadyumu'nda son dakika dramı yaşandı

Lig Kupası
Everton - Wolverhampton Wanderers
Everton
Wolverhampton Wanderers

Charly Alcaraz, Hill Dickinson Stadyumu'nda Everton'ın Wolves'u 1-0 mağlup ettiği zorlu maçta 80. dakikada galibiyet golünü attı. David Moyes'un üstün oynayan takımı, dirençli rakip savunmasını sonunda aşarak Carabao Cup'ta bir üst tura yükseldi.

  • Alcaraz'ın geç golü Wolverhampton'ı yıktı

    Everton, Carabao Cup üçüncü turunda Hill Dickinson Stadyumu'nda Wolverhampton'a karşı 1-0'lık kıl payı bir galibiyet aldı. Zorlu geçen bu galibiyet, yerel kupa serüvenlerini sürdürmeleri açısından kritik önem taşıdı.

    İki takım arasındaki farkı yaratan an, Alcaraz'ın 80. dakikadaki tek golü oldu. O geç gelen kırılma anına kadar iki takım da gergin geçen kupa mücadelesinde kilidi açmak için büyük çaba sarf etti. Son bölümde gelen bu dramatik galibiyet, Everton'ın organizasyonda bir sonraki aşamaya güvenle yükselmesini sağladı.

    • Reklam
  • Everton v Wolverhampton Wanderers - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Everton, turu geçmeyi garantilemek için topa sahip olmada üstünlük kurdu

    Moyes'in ekibi, gece boyunca maçın temposunu büyük ölçüde belirledi. Topa oyun boyunca hakim oldular ve toplam topa sahip olma oranının yüzde 59'unu kontrol ettiler. Ev sahibi ekip, 90 dakika boyunca 14 şut girişiminde bulundu. Ancak gol önünde verimlilik konusunda zorlandılar ve bu şutların sadece dördü kaleyi buldu.

    Maçın büyük bölümünde can sıkıcı bir bitiricilik eksikliği yaşamalarına rağmen, tek bir gol yeterli oldu. Alcaraz, en kritik anda şansını gole çevirerek çok önemli galibiyeti getirdi.

  • Kararlı savunma, Wolves'u susturdu

    Everton'ın aralıksız baskısının tam aksine, Wolves ev sahibinin savunma düzenini bozmakta son derece zorlandı. Konuk ekip, maç boyunca anlamlı ataklar üretmekte zorlandı. Rakip ekip, karşılaşma genelinde sadece beş şut çekebildi. Bu sınırlı fırsatların yalnızca ikisi kaleyi buldu ve Everton kalecisi Jordan Pickford'u test etti.

    Everton savunma hattı 90 dakika boyunca dirençli kaldı ve rakibine net fırsatlar tanımadı. Savunmadaki disiplinleri, Alcaraz'ın geç gelen golünün galibiyet için yeterli olmasını ve takımın gol yemeden sahadan ayrılmasını sağladı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Everton v Wolverhampton Wanderers - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Dikkatler yeniden lig maçlarına çevrildi

    Kupada tur atlamayı başarıyla garantileyen Everton, artık tüm dikkatini yeniden ligdeki yükümlülüklerine çevirecek. Takım, bu galibiyetin yarattığı olumlu havanın üzerine koymaya çalışacak.

    Everton'ı bir sonraki maçta Ipswich Town ile Premier League karşılaşması bekliyor. Moyes, bu galibiyet ivmesini yaklaşan üst düzey lig maçına taşımakta kararlı olacak. Bu arada Wolves ise kupadaki bu hayal kırıklığını hızla geride bırakmak zorunda. Bir sonraki maçında Championship'e dönecek olan takım, West Brom'u ağırlayacak.

Premier Lig
Everton crest
Everton
EVE
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Championship
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
West Bromwich crest
West Bromwich
WBA