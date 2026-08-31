Kulüpler arasındaki anlaşma kesin şekilde sağlanmış olsa da transferin sonuçlanması için hâlâ yapılması gereken işler var. Odak şimdi oyuncunun tarafına kaydı ve Goodison Park'taki sözleşmesinin ayrıntılarını netleştirmek için görüşmeler akşam saatlerine kadar sürüyor. Romano, kişisel şartlarla ilgili bu gece devam eden görüşmelerin, işi sonuçlandırmak için son kilit adımı temsil ettiğini belirtti

Balogun'un bu transfere sıcak baktığı, Fransa'da geçirdiği zorlu sezonun ardından İngiltere'de itibarını yeniden tesis etmek için Everton'ı ideal adres olarak gördüğü bildiriliyor. Moyes yönetiminde yeni bir başlangıç, USMNT yıldızına Premier League'in köklü kulüplerinden biri için hücum hattına liderlik etme fırsatı sunuyor.