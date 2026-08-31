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Everton, AS Monaco'nun forveti Folarin Balogun için 50 milyon €'luk anlaşmaya vardı; USMNT yıldızı Premier League'e dönüşe yaklaşıyor
Everton yüksek bonservisli anlaşmaya vardı
Everton, yaz transfer döneminin son saatlerinde Balogun'u AS Monaco'dan transfer etmek için anlaşmaya vararak belirleyici bir adım attı. Bu hamle, forvet hattında yaşanan önemli çalkantıların ardından istikrarlı bir gol kaynağı bulmakta zorlanan David Moyes'un takımı adına güçlü bir niyet beyanı niteliği taşıyor.
Anlaşmanın yapısı, 25 yaşındaki oyuncunun yüksek potansiyelini ve Ligue 1'deki başarılı dönemini yansıtacak şekilde kuruldu. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre kulüpler, 45 milyon euro sabit bonservis, 5 milyon euro bonuslar ve sonraki satıştan pay üzerinde uzlaştı; böylece Monaco yatırımının karşılığını alırken Everton da dünya futbolunun en umut vadeden golcülerinden birini kadrosuna katmış olacak.
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Kişisel şartlar kalan engel
Kulüpler arasındaki anlaşma kesin şekilde sağlanmış olsa da transferin sonuçlanması için hâlâ yapılması gereken işler var. Odak şimdi oyuncunun tarafına kaydı ve Goodison Park'taki sözleşmesinin ayrıntılarını netleştirmek için görüşmeler akşam saatlerine kadar sürüyor. Romano, kişisel şartlarla ilgili bu gece devam eden görüşmelerin, işi sonuçlandırmak için son kilit adımı temsil ettiğini belirtti
Balogun'un bu transfere sıcak baktığı, Fransa'da geçirdiği zorlu sezonun ardından İngiltere'de itibarını yeniden tesis etmek için Everton'ı ideal adres olarak gördüğü bildiriliyor. Moyes yönetiminde yeni bir başlangıç, USMNT yıldızına Premier League'in köklü kulüplerinden biri için hücum hattına liderlik etme fırsatı sunuyor.
Beto ve Ndiaye'nin yerine
Balogun'un gelişi, Everton kadrosu için önemli bir değişim dönemine denk geliyor. Kulüp, Iliman Ndiaye'nin Manchester City'ye ayrılmasının ardından harekete geçmek zorunda kaldı, Beto ise Serie A'da Fiorentina'ya katılmak üzere takımdan ayrıldı.
Bu ayrılıklar, hücum hattında büyük bir boşluk yarattı ve hem hız hem de bitiricilik sunabilecek yüksek profilli bir takviyeyi gerekli kıldı.
Everton taraftarları, Balogun'un son üçte eksik olan kıvılcımı sağlayabileceğini umuyor olacak. Transfer döneminin kapanmasına 24 saatten biraz fazla süre kalmışken kulübün, Jack Grealish'in de aralarında bulunduğu diğer yüksek profilli isimlerle de adı anılıyor.
- Getty
Richarlison karmaşası
Balogun'un olası gelişi ve Grealish için yürütülen girişimler, başta eski taraftar gözdesi Richarlison olmak üzere diğer muhtemel hedeflerle ilgili soru işaretleri yarattı.
Brezilyalı oyuncu, sosyal medyada Merseyside'a dönüşe dair duygusal ipuçları vermiş olsa da, Balogun anlaşmasının mali büyüklüğü Everton'ın ana kaynaklarını şimdiden bağlamış olabileceğini gösteriyor.
Balogun anlaşması herhangi bir pürüz çıkmadan tamamlanırsa, bu transfer döneminin son an dramalarıyla şekillendiği bir süreçte Everton adına önemli bir zafer anlamına gelecek. United States milli takımının hâlâ kilit isimlerinden biri olan forvetin, kişisel şartlarda anlaşmaya varılmasının kısa süre ardından sağlık kontrolü için gelmesi bekleniyor.
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