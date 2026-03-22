Getty
Çeviri:
Everton'a karşı yaşanan utanç verici yenilginin ardından, Chelsea'nin zor durumda olan Liam Rosenior'ı kovma konusundaki tutumu ortaya çıktı
Carabao Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmeler: Rosenior üzerindeki baskı
Rosenior, Batı Londra'da teknik direktörlük görevini ancak 8 Ocak'ta devraldı. Görev süresi boyunca Conference League ve Kulüpler Dünya Kupası zaferlerine imza atan Enzo Maresca'nın halefi olarak atandı.
Chelsea, İngiliz birinci liginde hiçbir teknik direktörlük deneyimi olmayan bir isme yöneldi ve eski Derby ve Hull City teknik direktörü Rosenior'u Fransız kardeş kulübü Strasbourg'dan transfer ederken bir miktar risk aldı.
41 yaşındaki teknik adam, ileriye dönük ve uyumlu bir taktikçi olarak görülüyor. Bazen şaşkınlık uyandıran yöntemler uygulasa da, nihayetinde sonuçlara göre değerlendirileceğini biliyor. Chelsea, FA Cup'ta çeyrek finale yükselerek kupayı kazanma şansını sürdürüyor. Ancak takım, Carabao Cup yarı finalinde Arsenal'e karşı üzücü bir yenilgi aldı ve Avrupa'nın hükümdarları Paris Saint-Germain'e karşı toplamda 8-2'lik ağır bir mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
- AFP
Chelsea, rakibine karşı üstünlük kurarken ilk on birini sürekli değiştiriyor
The Blues, Newcastle, PSG ve Everton karşısında gol atamayınca son üç maçında da gol bulamadı. Geçen maçta Hill Dickinson Stadyumu’nda 3-0 yenilmeleri üzerine deplasman tribünlerinden yuhalama sesleri yükseldi.
Chelsea, teknik kadrosunda değişiklik yapmaktan hiç çekinmeyen bir kulüp olduğu için, Rosenior'a durumu düzeltmesi için ne kadar süre tanınacağı konusunda kaçınılmaz sorular soruluyor. Her hafta ilk 11'inde değişiklikler yapan ve Premier League'de karşılaştıkları her rakibe yenilen takım, bu sezon mercek altında.
Rosenior, Chelsea'de kovulma tehlikesiyle karşı karşıya mı?
Ancak Rosenior’un işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu düşünülmüyor. Fabrizio Romano, YouTube kanalındaki son güncellemesinde şöyle dedi: “Chelsea’den aldığım bilgiye göre Liam Rosenior konusunda acil bir değişiklik yok ve kulüp hâlâ ona destek veriyor. Bu kadro onun için oluşturulmuş bir kadro değil, bu yüzden onu değerlendirirken dikkate alınması gereken bazı noktalar var. Kulüp, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almak istiyor.”
BBC Sport da bu görüşü destekliyor ve Rosenior'un, ligi ilk beşte bitirme ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hedefine ulaşacağı tahmin ediliyor. BBC Sport, şu açıklamayı yapıyor: “Bu turnuvaya katılmak, büyük bir kulübün gelirlerini artırmasının en önemli yoludur. Televizyon gelirleri, ödül paraları ve maç günü gelirleri, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'nde elde edilen gelirlerden çok daha fazladır.
“Bu, hala uzun vadeli bir forma sponsoru olmayan ve stadyumu Stamford Bridge’in ligdeki birçok rakibinin kullandığı daha büyük ve modern stadyumların gerisinde kalan Chelsea için özellikle önemlidir.
“Tüm bu nedenlerden dolayı, sezon öncesinde eski teknik direktör Maresca’nın kulüp için birincil hedefi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmaktı. İstikrar getirmesi beklenen Rosenior için de bu beklenti devam ediyor.”
- Getty
Milli maç arası: Rosenior, şüphecileri susturmaya odaklandı
Rosenior, bu işin içinde yeterince uzun süredir yer alıyor ve dedikodulara kulak asmamanın en iyisi olduğunu biliyor. Everton’da sergilenen berbat performansı izledikten sonra Match of the Day’e şunları söyledi: “Gürültüye aldırmıyorum. Benim durumumun, kulübümüzün durumunun ve neler başarabileceğimizin farkındayım; ki bunlar hala inanılmaz şeyler. Bu çocuklar için gerçekten zorlu bir dönem oldu. Birçok aksilik yaşadık ve kendimizi toparlayıp, mücadeleye geri dönmemiz gerekiyor.”
Ardından BBC Radio 5 Live'a şunları söyledi: “Daha iyi yapmam gereken şey, takım seçimi, takımı nasıl canlandıracağımız ve bu maçlarda rekabetçi olabilmemiz için kadroyu nasıl rotasyon yapacağımız konusunda daha iyi kararlar vermek. Milli maç arası, toparlanıp yeniden güç toplamamız için muhtemelen mükemmel bir zamanda geldi. Ayrıca, antrenman sahasına çıkıp istediğimiz şeyleri çalışmak için birkaç boş haftamız var.”
Yurtiçi maçlar durduğu için Chelsea, 4 Nisan'da FA Cup çeyrek finalinde League One'da zor günler geçiren Port Vale'i ağırlayana kadar sahaya çıkmayacak. Ligde altıncı sırada yer alan takımın bu sezon oynayacağı yedi Premier League maçı kaldı.
Reklam