Everton'a karşı yaşanan utanç verici yenilginin ardından, Chelsea'nin zor durumda olan Liam Rosenior'ı kovma konusundaki tutumu ortaya çıktı

Ancak Rosenior’un işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu düşünülmüyor. Fabrizio Romano, YouTube kanalındaki son güncellemesinde şöyle dedi: “Chelsea’den aldığım bilgiye göre Liam Rosenior konusunda acil bir değişiklik yok ve kulüp hâlâ ona destek veriyor. Bu kadro onun için oluşturulmuş bir kadro değil, bu yüzden onu değerlendirirken dikkate alınması gereken bazı noktalar var. Kulüp, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almak istiyor.”

BBC Sport da bu görüşü destekliyor ve Rosenior'un, ligi ilk beşte bitirme ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hedefine ulaşacağı tahmin ediliyor. BBC Sport, şu açıklamayı yapıyor: “Bu turnuvaya katılmak, büyük bir kulübün gelirlerini artırmasının en önemli yoludur. Televizyon gelirleri, ödül paraları ve maç günü gelirleri, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'nde elde edilen gelirlerden çok daha fazladır.

“Bu, hala uzun vadeli bir forma sponsoru olmayan ve stadyumu Stamford Bridge’in ligdeki birçok rakibinin kullandığı daha büyük ve modern stadyumların gerisinde kalan Chelsea için özellikle önemlidir.

“Tüm bu nedenlerden dolayı, sezon öncesinde eski teknik direktör Maresca’nın kulüp için birincil hedefi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmaktı. İstikrar getirmesi beklenen Rosenior için de bu beklenti devam ediyor.”