"Eve gidip mangal yaptım!" - Mikel Arteta, Arsenal'in Premier Lig şampiyonu olduğunu oğlundan öğrendi; teknik direktör, Man City'nin Bournemouth ile oynadığı kader belirleyici beraberlik maçını izlememeyi tercih etmişti

City’nin maçında son düdük çalındığında, Bask teknik direktör televizyon ekranına yapışmak yerine aile hayatına odaklandı. Arteta, oyuncuların yıllarca süren sıkı çalışmanın meyvesini kutlamak için kendilerine ait bir alana sahip olmalarını istediğini açıkladı; bu da teknik direktörün kendisi için zaferi duyurma şeklinin son derece kişisel olmasına neden oldu.

"Eve gittim, bahçeye çıktım ve mangal yaptım, maçın hiçbir bölümünü izlemedim. Oturma odasından gelen sesleri duyuyordum ve aniden sihir gerçekleşti. En büyük oğlum bahçe kapısını açtı, bana doğru koşmaya başladı, bana sarıldı ve 'Şampiyon olduk baba!' dedi. Çok güzeldi," diye açıkladı Arteta.