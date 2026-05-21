"Eve gidip mangal yaptım!" - Mikel Arteta, Arsenal'in Premier Lig şampiyonu olduğunu oğlundan öğrendi; teknik direktör, Man City'nin Bournemouth ile oynadığı kader belirleyici beraberlik maçını izlememeyi tercih etmişti
Arteta kutlamalara neden katılmadı?
Arsenal, Salı gecesi 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek Premier Lig şampiyonluğunu kazandı, ancak bu başarının mimarı kulübün antrenman sahasında ortalarda görünmüyordu. Manchester City’nin Bournemouth karşısında puan kaybetmesiyle oyuncular London Colney’de sevinç çığlıkları atarken, Arteta çoktan eve dönüp bu gergin ortamdan uzaklaşmaya karar vermişti.
Arsenal menajeri, "Bu, şimdiye kadar yaşadığım en güzel duygulardan biri" dedi. "Burada, antrenman sahasında, oyuncular ve teknik ekiple birlikte maçı izlemem gerekiyordu çünkü onlar bunu istiyordu, ancak yapamadım. Sanırım maçtan 20 dakika önce ayrılmak zorunda kaldım. İstediğim enerjiyi veremedim ve sonuçta bu, onların birlikte maçı izleyip kendileri olabilecekleri bir andı."
Oğluyla geçirdiği özel bir an
City’nin maçında son düdük çalındığında, Bask teknik direktör televizyon ekranına yapışmak yerine aile hayatına odaklandı. Arteta, oyuncuların yıllarca süren sıkı çalışmanın meyvesini kutlamak için kendilerine ait bir alana sahip olmalarını istediğini açıkladı; bu da teknik direktörün kendisi için zaferi duyurma şeklinin son derece kişisel olmasına neden oldu.
"Eve gittim, bahçeye çıktım ve mangal yaptım, maçın hiçbir bölümünü izlemedim. Oturma odasından gelen sesleri duyuyordum ve aniden sihir gerçekleşti. En büyük oğlum bahçe kapısını açtı, bana doğru koşmaya başladı, bana sarıldı ve 'Şampiyon olduk baba!' dedi. Çok güzeldi," diye açıkladı Arteta.
"Kendileri gibi olmaları gerekiyordu"
Bu zafer, 2004 yılında Arsène Wenger’in “Yenilmezler” takımıyla kazandıkları şampiyonluktan bu yana en üst ligde zafer tatmamış olan Gunners için tarihi bir dönüm noktası oldu. Üç sezon üst üste ikincilikle bitirdikten sonra, Arteta’nın takımı nihayet çizgiyi geçerek Arsenal’i İngiliz futbolunun zirvesine geri taşıdı.
"Bu, takımın anıydı," diye vurguladı. "Kendileri olmaları gerekiyordu. Ben orada olsaydım, aynı olmazdı sanırım. Bence keyif aldılar. Birkaç saat sonra hep birlikte kutladık. İkinci olduğunuzda ve şampiyon olduğunuzda telefonunuzun durumu biraz farklı oluyor! Spor budur. Bu, hayatta da büyük bir ders çünkü farklar o kadar küçük ki, her iki yönde de sonuçlanabilir."
Ufukta çifte zafer
Premier Lig kupasını nihayet kucaklayan Arsenal’in sezonu, tarihi bir çifte kupayı hedefledikleri için henüz sona ermiş değil. Şampiyonlar, bu hafta sonu ligdeki son maçlarında Crystal Palace ile karşılaşacak, ardından da Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile oynayacakları devasa mücadelede gözlerini bu maça çevirecekler.
Arteta, Premier League'deki başarının büyüklüğü ve dünya çapındaki taraftarların tepkisi karşısında alçakgönüllülüğünü koruyor. "Bunu başardığınızda, bunun ne kadar muazzam olduğunu, pek çok insan için ne kadar büyük bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Farklı ülkelerdeki taraftarlarımızdan gördüğüm her şey çok güzel," diye ekledi teknik direktör, kulüp olağanüstü bir sezonun son iki maçına hazırlanırken.