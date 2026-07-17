Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
AC Milan v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

Çeviri:

"Eve dönmek istiyor" - NYCFC, Christian Pulisic'e olan ilgisini doğruladı; Antoine Griezmann, Orlando'daki yeni macerayı kucakladı: MLS'nin "Next Chapter" etkinliğinden beş önemli nokta

FEATURES
ABD 1
New York City FC
Orlando City
A. Griezmann
AC Milan
C. Pulisic
T. Ream
ABD
M. Freese

MLS Perşembe günü yeniden başladı; Komisyon Başkanı Don Garber, lig yöneticileri ve oyuncular, 2026 Dünya Kupası’nın yarattığı ivme, Christian Pulisic’in geleceği ve bundan sonra neler olacağı konularını ele aldılar.

NEW YORK -- 2026 Dünya Kupası’nın sona ermesine dört günden az bir süre kala, Major League Soccer Komiseri Don Garber, daha önceki bir hayal kırıklığının ardında bir umut ışığı görebiliyor.

Garber, ABD’nin 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma adaylığı için kurulan komitede eski Başkan Bill Clinton ile birlikte görev yapmıştı; ancak organizasyon sonunda Katar’a verilmişti.

Garber, MLS’nin “The Next Chapter” etkinliğinde, “O zarf açıldığında, kariyerimin en kötü anlarından birini yaşadım,” dedi.

Ancak 2026 Dünya Kupası’nın neredeyse tüm beklentileri aşmasını izledikten sonra Garber, dört yıllık ertelemenin Amerikan futboluna fayda sağladığına inanıyor; bu erteleme, MLS’ye yeni kulüpler eklemek, daha iyi oyuncuları çekmek ve tesislerini iyileştirmek için daha fazla zaman kazandırdı.

“Başarısızlık ölümcül değildir,” dedi. “O enerji, ligimizi odaklamamıza, [ABD Futbol] Federasyonu’nun canlanmasına ve kadın futbolunun yeniden düzenlenmesine yöneldi – ve şimdi bakın, neredeyiz.”

Şimdi, MLS yedi haftalık Dünya Kupası arasından geri dönerken, Garber, ligin bugüne kadar inşa ettiklerine – yükselen genç yeteneklerden giderek artan küresel yıldız kadrosuna kadar – ve bundan sonra nereye gideceğine odaklanılmasını istiyor.

Garber, lig yöneticileri, antrenörler ve oyuncularla bir araya gelerek MLS’nin bir sonraki aşamasını tartıştı. GOAL, en çok konuşulan konuları mercek altına alıyor.

  • Orlando City SC v Tampa Bay RowdiesGetty Images Sport

    Griezmann gerçekten burada

    Eğer uzun süredir bir kayanın altında yaşamadıysanız, Antoine Griezmann’ın MLS’ye transferi sizi şaşırtmamalı. Neredeyse on yıldır bu ligle adı anılıyordu ve Amerikan kültürüne ve sporuna olan sevgisini hiç gizlemedi. Evet, bazı boş umutlar da oldu – en belirgin örneği LAFC ile olan gelişme – ancak Perşembe öğleden sonra, nihayet bu adımı atma kararını görüşmek üzere MLS genel merkezindeydi.

    “Kariyerimi burada, Amerika Birleşik Devletleri’nde sonlandırmak her zaman bir hayaldi ve fiziksel ve zihinsel olarak en iyi durumda buraya gelmek istedim,” dedi.

    Griezmann, La Liga’da yedi gol ve dört asist kaydettiği bir sezonu geride bıraktı ve Atlético Madrid’i Copa del Rey finaline taşımaya yardımcı oldu; ancak takım, Pellegrino Matarazzo’nun çalıştırdığı Real Sociedad’a karşı şaşkınlık yaratan bir mağlubiyet aldı. Fransa ve Atlético’nun simgesi olan oyuncu, Orlando’nun kulüp yönetimi ve idari kadrosunun ikna edici bir sunum yaptığını kabul etti.

    “Mark Wilf [kulüp sahibi] ve Ricardo Moreira [spor direktörü] ile görüştükten sonra kulübün felsefesine hayran kaldım; eşim ise şehre aşık oldu,” dedi. “Sonra taşınmak ve bunu gerçekleştirmek için mükemmel bir zaman olduğunu düşündük.”

    Ayrıca, MLS ve 2026 Dünya Kupası’nın ardından ABD’de futbolun geleceği hakkında da coşkuyla konuştu.

    “Rekabet ve buraya gelen oyuncuların kalitesi sürekli artıyor, [ve] maçların seviyesi yıllardır yükseliyor,” dedi. “MLS’den Avrupa’ya giden birçok genç oyuncu var ve burada oynamak için gelen dünya çapında oyuncular da var.

    “Bu, ligimiz için harika bir şey. Dünya Kupası da Amerikalı çocukların futboldan keyif almasına ve topun peşine düşmesine ilham veriyor; umarım stadyumda muhteşem oyunlar sergileyerek onları futbola devam etmeleri için ilham vermeye devam edebiliriz.”

    • Reklam
  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    NYCFC'nin Pulisic'e olan ilgisi gerçek

    Bu ayın başlarında, NYCFC’nin Christian Pulisic’i ciddi bir şekilde takip ettiği bildirildi; ancak AC Milan’ın bu Amerikalı yıldızı elinden çıkarmaya isteksiz olması, hâlâ önemli bir engel teşkil ediyor. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmesiyle birlikte, NYCFC ya daha düşük bir transfer ücreti için pazarlık yapmaya çalışabilir ya da Pulisic’in başka bir kulüple ön sözleşme imzalayabileceği Ocak ayını bekleyebilir.

    NYCFC, Perşembe günü ilgisini doğruladı ve Etihad Park dönemini başlatmak için Amerikan futbolunun en büyük isimlerinden birini kadrosuna katma olasılığından çekinmedi. Kulüp, yeni stadyumunun 17 Temmuz 2027’de açılacağını duyurdu.

    NYCFC CEO’su Brad Sims, “Elimizden gelen en kaliteli oyunculara ilgi duyduğumuzu söyleyebilirim,” dedi. “Christian Pulisic gibi bir oyuncunun ABD’de, MLS’de ve tabii ki New York City’de de harika bir performans sergileyeceğini düşünüyoruz.”

    Kısa süre önce kulüple sözleşmesini uzatan NYCFC savunma oyuncusu Kevin O’Toole de bu görüşe katıldı.

    O’Toole, GOAL’a verdiği demeçte, “O, olağanüstü kalitede bir oyuncu ve kulübünüz böyle bir oyuncuyla anıldığında, onu kollarınızı açarak karşılarsınız,” dedi. “Bence onu özellikle bizim sistemimizde de rahatlıkla görebilirsiniz. Biz, hünerli kanat oyuncularıyla oynamayı seviyoruz. O, enerjisi bol ve sıkı çalışmayı seven bir oyuncu. Eğer bu transfer gerçekleşirse, kulüp için muazzam bir gelişme olur ve stadyumun açılışıyla da aynı zamana denk gelir.”

    Sims, NYCFC’nin Dünya Kupası’nın yarattığı ivmeden ve yakında açılacak 780 milyon dolarlık stadyumdan yararlanmak amacıyla hedeflerini yükselttiğini söyledi.

    “MLS’ye gelmeyi zaten kabul etmiş herhangi bir oyuncunun New York City’ye ilgi duymaması için bir neden göremiyorum, özellikle de şu anda yaşadığımız tüm gelişmeler ve bu ülkedeki spor için en üstün tesis olacağına inandığımız stadyumu inşa etme sürecimiz varken,” dedi. “Eksik olan şey muhtemelen o amiral gemisi niteliğindeki oyuncu.”

    Ancak Sims, NYCFC’nin sadece reklam panolarını doldurabilecek tanınmış bir isim aramadığını vurguladı. Kulübün tercihi, kariyerinin zirvesine yaklaşan veya zirveye ulaşan oyuncuları hedeflemektir. Sims, gelişme potansiyeli yüksek bir oyuncu örneği olarak yakın zamanda transfer edilen Bénie Traoré’yi gösterdi ve aynı zamanda NYCFC’nin üç “Designated Player” (DP) kotasını da en iyi şekilde değerlendirme ve kariyerinin zirvesinde olan tanınmış bir yıldızı kadroya katma arzusunu vurguladı.

    “Sonuçta, elinizde üç DP varsa... kariyerinin zirvesini geçmiş bir oyuncu bizim için o kadar da cazip değil – tabii sahada katkı sağlayabilecek ve saha dışında da harika bir izlenim bırakabilecek biri değilse,” dedi Sims.

    Ayrıca, NYCFC’nin Pulisic transferini tamamlayabilmesi için önünde hâlâ önemli engellerin olduğunu da kabul etti.

    “Ligde görev yapan 29 meslektaşıma Christian Pulisic’i takımlarında görmek isteyip istemediklerini sorsanız, eminim ki 29 [farklı] ‘evet’ cevabı alırsınız,” dedi Sims. “Onu kadromuzda görmek isteriz, evet. MLS’deki diğer takımlar da onu kadrolarına katmak ister mi? Eminim isterler. ... Ancak bunun gerçekleşmesi için AC Milan onu bırakmak istemiyor, bu da [şimdilik] transferin suya düştüğü anlamına geliyor.

    “Sonuçta, Christian’ın [burada] oynamak isteyeceğine, MLS’de oynamak isteyeceğine ve evine dönmek isteyeceğine inanıyoruz. Ne zaman olursa olsun, New York City FC’nin onun oynamak isteyeceği takımlar listesinde en üst sıralarda yer alacağını düşünüyor ve umuyoruz.”


  • Kevin O'Toole and Matt Freese NYCFCNYCFC

    O'Toole, Freese'e taziyelerini iletti

    ABD Erkek Milli Takımı’nın Belçika ile oynadığı son maç öncesinde, Matt Freese takımın ilk dört maçında gösterdiği performansla beklenmedik bir parıltı olarak öne çıkmıştı. Ancak kalecinin dünyası, 16 turunda yaptığı pahalıya mal olan hatanın Belçika’ya moral bozucu üçüncü golü hediye etmesiyle bir anda altüst oldu.

    Freese’in yakın arkadaşı olan ve 2025 yılında GOAL dergisinde ikilinin ilişkisini anlatan O’Toole, NYCFC’deki takım arkadaşının yeniden ayağa kalkacağına inanıyor.

    “Gerçek şu ki, inanılmaz bir turnuva geçirdi,” dedi O’Toole. “Bence şu anda ABD tarihinin en çok galibiyet alan kalecisi. En fazla gol yemeden bitirdiği maç sayısı da en fazla. Aslında tek bir anın bir oyuncunun mirasını tanımlayabileceğini sanmıyorum. Bence Dünya Kupası’nda pek çok kusursuz dakika oynadı. O, belirli birkaç anı derinlemesine düşünecek ve daha güçlü bir şekilde geri dönecek türde bir insan.

    “Bunu garanti edebilirim.”

    Freese’in üç Dünya Kupası galibiyeti, ABD Milli Takımı kalecileri arasında en fazla galibiyet sayısını oluştururken, iki maçta kalesini gole kapatması ise ulusal rekorla eşit durumda.


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • GarberMLS Soccer

    Güncellemeler sezon sonunda gelebilir

    Garber, Perşembe günü MLS’nin geleceğine dair somut ayrıntılar vermek yerine, ligin kaydettiği ilerlemeye ilişkin büyük ölçüde övgüde bulundu. Bununla birlikte, sezon sonuna kadar yeni değişikliklerin duyurulabileceğine işaret etti. MLS, Kasım ayında yazdan ilkbahara geçiş takvimini açıklamış olsa da, lig aynı zamanda daha geniş kapsamlı rekabet yapısını değerlendirmeye açık olduğunu da belirtmişti.

    Garber, “MLS 3.0 adını verdiğimiz bir programımız var; bu program, yeni bir takvim, yeni stadyumlar, yeni kadro kuralları ve yeni bir yarışma formatını içeriyor,” dedi. “Tüm bunlar sezon sonuna kadar duyurulacak. ... Bence bu, MLS’yi iyi yansıtıyor. Başka hangi lig oturup ‘Yapımızı nasıl değiştirebiliriz?’ diye düşünüyor ki? İşte MLS’nin tarzı budur.

    “Dünya Kupası’nın getirdiklerini sürekli olarak gözden geçirmeli ve bunlardan yararlanmalıyız. Dünya Kupası, insanların futbolu olduğu gibi sevdiğini gösterdi. Belki de buna biraz daha yaklaşmamız gerekiyor.”


  • Tim ReamMLS Soccer

    Ream, ABD Milli Takımı’ndan ayrılmaya henüz hazır değil

    Tim Ream, futbolu bırakmaya henüz hazır değil. Charlotte FC ile imzaladığı sözleşmede 2027 yılına kadar uzatma opsiyonu bulunuyor ve 39 yaşındaki oyuncu, kulüp düzeyinde oynamaya devam ettiği sürece ABD Milli Takımı’nda forma giymeye açık olduğunu belirtiyor.

    Ream, bu kararın tamamen kendisine ait olmadığını kabul etse de, futbol kariyerini tamamen sonlandırmadan önce milli takımdan emekli olmaya niyeti olmadığını belirtti.

    Ream, “39 yaşındayım, bu yüzden önümde çok fazla zaman kaldığını sanmıyorum,” dedi. “Oynamaya devam edeceğim, ancak tekrar söylüyorum, bu karar bana bağlı değil. Uzun zamandır, futbolu tamamen bırakana kadar milli takımdan emekli olmayacağımı söylüyorum.

    “Ve bunun nedeni, benim ya da başkalarının hala orada olmam gerektiğini düşünmem değil. Bu, sadece her şeyi tamamen bırakana kadar pes etmek istemediğim durumlardan biri.”