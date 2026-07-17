Bu ayın başlarında, NYCFC’nin Christian Pulisic’i ciddi bir şekilde takip ettiği bildirildi; ancak AC Milan’ın bu Amerikalı yıldızı elinden çıkarmaya isteksiz olması, hâlâ önemli bir engel teşkil ediyor. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmesiyle birlikte, NYCFC ya daha düşük bir transfer ücreti için pazarlık yapmaya çalışabilir ya da Pulisic’in başka bir kulüple ön sözleşme imzalayabileceği Ocak ayını bekleyebilir.

NYCFC, Perşembe günü ilgisini doğruladı ve Etihad Park dönemini başlatmak için Amerikan futbolunun en büyük isimlerinden birini kadrosuna katma olasılığından çekinmedi. Kulüp, yeni stadyumunun 17 Temmuz 2027’de açılacağını duyurdu.

NYCFC CEO’su Brad Sims, “Elimizden gelen en kaliteli oyunculara ilgi duyduğumuzu söyleyebilirim,” dedi. “Christian Pulisic gibi bir oyuncunun ABD’de, MLS’de ve tabii ki New York City’de de harika bir performans sergileyeceğini düşünüyoruz.”

Kısa süre önce kulüple sözleşmesini uzatan NYCFC savunma oyuncusu Kevin O’Toole de bu görüşe katıldı.

O’Toole, GOAL’a verdiği demeçte, “O, olağanüstü kalitede bir oyuncu ve kulübünüz böyle bir oyuncuyla anıldığında, onu kollarınızı açarak karşılarsınız,” dedi. “Bence onu özellikle bizim sistemimizde de rahatlıkla görebilirsiniz. Biz, hünerli kanat oyuncularıyla oynamayı seviyoruz. O, enerjisi bol ve sıkı çalışmayı seven bir oyuncu. Eğer bu transfer gerçekleşirse, kulüp için muazzam bir gelişme olur ve stadyumun açılışıyla da aynı zamana denk gelir.”

Sims, NYCFC’nin Dünya Kupası’nın yarattığı ivmeden ve yakında açılacak 780 milyon dolarlık stadyumdan yararlanmak amacıyla hedeflerini yükselttiğini söyledi.

“MLS’ye gelmeyi zaten kabul etmiş herhangi bir oyuncunun New York City’ye ilgi duymaması için bir neden göremiyorum, özellikle de şu anda yaşadığımız tüm gelişmeler ve bu ülkedeki spor için en üstün tesis olacağına inandığımız stadyumu inşa etme sürecimiz varken,” dedi. “Eksik olan şey muhtemelen o amiral gemisi niteliğindeki oyuncu.”

Ancak Sims, NYCFC’nin sadece reklam panolarını doldurabilecek tanınmış bir isim aramadığını vurguladı. Kulübün tercihi, kariyerinin zirvesine yaklaşan veya zirveye ulaşan oyuncuları hedeflemektir. Sims, gelişme potansiyeli yüksek bir oyuncu örneği olarak yakın zamanda transfer edilen Bénie Traoré’yi gösterdi ve aynı zamanda NYCFC’nin üç “Designated Player” (DP) kotasını da en iyi şekilde değerlendirme ve kariyerinin zirvesinde olan tanınmış bir yıldızı kadroya katma arzusunu vurguladı.

“Sonuçta, elinizde üç DP varsa... kariyerinin zirvesini geçmiş bir oyuncu bizim için o kadar da cazip değil – tabii sahada katkı sağlayabilecek ve saha dışında da harika bir izlenim bırakabilecek biri değilse,” dedi Sims.

Ayrıca, NYCFC’nin Pulisic transferini tamamlayabilmesi için önünde hâlâ önemli engellerin olduğunu da kabul etti.

“Ligde görev yapan 29 meslektaşıma Christian Pulisic’i takımlarında görmek isteyip istemediklerini sorsanız, eminim ki 29 [farklı] ‘evet’ cevabı alırsınız,” dedi Sims. “Onu kadromuzda görmek isteriz, evet. MLS’deki diğer takımlar da onu kadrolarına katmak ister mi? Eminim isterler. ... Ancak bunun gerçekleşmesi için AC Milan onu bırakmak istemiyor, bu da [şimdilik] transferin suya düştüğü anlamına geliyor.

“Sonuçta, Christian’ın [burada] oynamak isteyeceğine, MLS’de oynamak isteyeceğine ve evine dönmek isteyeceğine inanıyoruz. Ne zaman olursa olsun, New York City FC’nin onun oynamak isteyeceği takımlar listesinde en üst sıralarda yer alacağını düşünüyor ve umuyoruz.”



