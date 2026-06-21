"Evden çalışan ilk oyuncu!" - Neymar, sakatlığını 2026 Dünya Kupası’na kadar sürüklemesi üzerine Brezilya cumhurbaşkanının alay konusu oldu

Belo Horizonte’de yaptığı bir konuşma sırasında Brezilya cumhurbaşkanı, milli takımın durumu hakkında genç bir hayranıyla neşeli bir sohbet gerçekleştirdi. Çocuk, Neymar’ın mevcut Selecao kadrosundaki en iyi oyuncu olduğunu söylediğinde Lula, Globo’nun haberine göre, 34 yaşındaki oyuncunun son zamanlarda yaşadığı kondisyon sorunları nedeniyle sahada yer almadığını hemen hatırlattı.

Sosyal medyada gördüğü ve viral olan bir şakaya atıfta bulunan cumhurbaşkanı, kalabalığa şöyle seslendi: “Dün bir şey gördüm, Neymar dünyanın ilk ‘evden çalışan’ milli takım oyuncusuymuş. Evden çalışan oyuncu. Bunu dün internette gördüm. Sanırım artık yakında yapay zeka ile bir milli takım kurmak zorunda kalacağız: 11 Pelé.”