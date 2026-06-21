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"Evden çalışan ilk oyuncu!" - Neymar, sakatlığını 2026 Dünya Kupası’na kadar sürüklemesi üzerine Brezilya cumhurbaşkanının alay konusu oldu
Lula'nın 'ev ofisi' alaycı yorumu
Belo Horizonte’de yaptığı bir konuşma sırasında Brezilya cumhurbaşkanı, milli takımın durumu hakkında genç bir hayranıyla neşeli bir sohbet gerçekleştirdi. Çocuk, Neymar’ın mevcut Selecao kadrosundaki en iyi oyuncu olduğunu söylediğinde Lula, Globo’nun haberine göre, 34 yaşındaki oyuncunun son zamanlarda yaşadığı kondisyon sorunları nedeniyle sahada yer almadığını hemen hatırlattı.
Sosyal medyada gördüğü ve viral olan bir şakaya atıfta bulunan cumhurbaşkanı, kalabalığa şöyle seslendi: “Dün bir şey gördüm, Neymar dünyanın ilk ‘evden çalışan’ milli takım oyuncusuymuş. Evden çalışan oyuncu. Bunu dün internette gördüm. Sanırım artık yakında yapay zeka ile bir milli takım kurmak zorunda kalacağız: 11 Pelé.”
- AFP
Kuzey Amerika’da spor tutkusu
Lula, Santoslu oyuncunun durumuyla dalga geçerken, Selecao için gerçeklik, eski yıldız oyuncusunu temkinli bir şekilde beklemek olmuştur. Neymar, Dünya Kupası’nın ilk iki maçında sahalardan uzak kalmasına neden olan ikinci derece baldır incinmesini atlatmak için gece gündüz çalışmaktadır.
Forvet oyuncusu son günlerde ana kadrondan ayrı olarak New Jersey’deki çim sahada rehabilitasyon çalışmalarını hızlandırdığı görüldü. Ülkesinden gelen “ev ofisi” şakalarına rağmen, Brezilya sağlık ekibi, tarihi altıncı Dünya Kupası şampiyonluğunu kovalarken turnuvanın kritik aşamalarında rol alabilmesini sağlamak için Neymar’ın dönüş sürecini hızlandırıyor.
Selecao yıldızlarıyla başkanlık geçmişi
Lula’nın Brezilya’nın önde gelen forvetlerinin fiziksel durumuna ilişkin yorumlarıyla ortalığı karıştırması bu ilk kez olmuyor. 2006 yılında, ilk görev dönemi sırasında, Almanya’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde efsanevi forvet Ronaldo Nazario’nun fiziksel kondisyonunu sorgulamasıyla gündeme gelmiş ve bu durum, siyasetçi ile “Fenomeno” arasında kamuoyuna yansıyan bir tartışmaya yol açmıştı.
O dönemde Lula, teknik direktör Carlos Alberto Parreira’ya şöyle sormuştu: “Arada sırada Ronaldo’yla karşılaşıyorum ve onun zayıf olduğunu biliyorum. Ama ara sıra Brezilya basınında Ronaldo’nun şişman olduğu yazıyor. Sonuçta, o şişman mı, değil mi?”
Bu sözler Ronaldo’nun hoşuna gitmemişti ve o da şu meşhur cevabı vermişti: “Herkes onun [Lula’nın] çok içtiğini söylüyor. Benim şişman olduğumun bir yalan olduğu gibi, onun çok içtiği de bir yalan olmalı.”
- AFP
Ancelotti, geri dönüşüyle ilgili son gelişmeleri aktardı
Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, Neymar’ın izole antrenman döneminin sona ermek üzere olduğunu doğruladı. Takımının Haiti’yi 3-0 mağlup etmesinin ardından İtalyan teknik adam, taraftarların merakla beklediği gelişmeyi paylaştı ve tecrübeli forvetin nihayet takımın geri kalanıyla birlikte taktik antrenmanlarına katılmaya hazır olduğunu açıkladı.
Ancelotti, “Neymar yarın bireysel antrenman yapacak, Pazartesi günü ise takımın geri kalanıyla birlikte antrenmana çıkacak. İskoçya maçında forma giyebilecek” dedi.
Rekor golcünün geri dönüşü, eleme turlarına kalmayı hedefleyen ve Neymar’ın forma giyebileceği konusunda şüphe duyan eleştirmenleri susturmak isteyen Selecao için önemli bir moral kaynağı olacak.