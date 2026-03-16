AFP
Çeviri:
"Evde kalın!" - Pep Guardiola, Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde geriye düşmüş durumlarını tersine çevirebileceklerine inanmayan Man City yıldızlarına sert bir uyarıda bulundu
Şehir, aşılması zor bir engelle karşı karşıya
City, geçen hafta Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e karşı aldığı ağır 3-0'lık yenilginin ardından Avrupa kupalarından elenmenin eşiğine geldi. İngiliz devi son zamanlarda istikrarlı bir performans sergileyemedi ve tüm turnuvalarda son dört maçından sadece birini kazanabildi. Bu seride Nottingham Forest ve West Ham ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan beraberlikler de yer alıyor. Bu golcü eksikliği, Salı günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçı öncesinde takımın önünde devasa bir görev bırakmış durumda. Bir üst tura çıkmak için Guardiola, son üçte bir alanda alışılmadık bir şekilde verimsiz hale gelen ve önlenebilir savunma hatalarına karşı giderek daha savunmasız görünen takımını düzeltmek zorunda.
- Getty Images Sport
Şüphecilere yer yok
Maç öncesi yaptığı sert değerlendirmede Guardiola, takımındaki yenilgiye mahkum bir tavra karşı hiç sabrı olmadığını vurguladı. Üç gol geride olmanın yarattığı psikolojik engele değinen teknik direktör, yüksek maaşlı profesyonel oyuncuları için inançın tartışmaya açık olmayan bir gereklilik olduğunu vurguladı. Guardiola, “Eğer inanmıyorlarsa, bu onların sorunu,” dedi. "Onlar yetişkinler; iyi maaşlar alıyorlar. Şampiyonlar Ligi için buna inanmıyorlarsa, evlerine gitsinler, evde kalsınlar. Denemeliyiz. Kaybedecek neyimiz var ki?"
Guardiola, ilk maç lanetini sonunda kırabilecek mi?
İstatistikler, City'nin İspanyol devi karşısında açık ara dezavantajlı olduğunu gösteriyor. Madrid, City ile oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının üçünü kazandı ve Manchester ekibini eleme turlarından beşinci kez elemeyi hedefliyor. Ayrıca Guardiola, kişisel "ilk maç laneti" ile karşı karşıya; City'deki görev süresi dahil olmak üzere son beş denemesinde, ilk maçı kaybettiği hiçbir eleme turundan bir sonraki tura geçemedi. Buna rağmen Pep, felsefesinden ödün vermiyor ve şöyle diyor: "Takımımı seviyorum. Günümüz futbolunun böyle olmadığını biliyorum, ama yine de seviyorum."
- Getty Images Sport
Sezonun kaderini belirleyecek Etihad karşılaşması
Manchester'da oynanacak rövanş maçı, City'nin karakterini sınayacak önemli bir sınav olacak ve maçın sonucu sezonun gidişatını belirleyecek. Ligde sadece sekiz maç kalmışken, acil bir performans artışı hayati önem taşıyor; bu sadece Avrupa'da kalmak için değil, aynı zamanda sezonun sonuna doğru ivme kazanmak için de gerekli. City, Avrupa macerasını kupa kazanamadan bitirmek istemiyorsa, eleme maçlarının sanatını ustalıkla icra eden Real Madrid karşısında gol atmanın bir yolunu bulmak zorunda. Sonuç ne olursa olsun, odak noktaları Pazar günü Arsenal ile oynanacak Carabao Kupası finalini kazanmaya kayacak.
Reklam