Ev sahibi takımın en büyük zaferi… Katar’a attığı altı golün ardından Kanada’dan rekorlar yağmuru

Kanada milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 2. Grubu’ndaki ikinci maçta Katar milli takımını 6-0’lık skorla ezici bir galibiyetle mağlup ederek Dünya Kupası tarihine en görkemli şekilde adını yazdırdı ve hem turnuva hem de CONCACAF bölgesinde bir dizi rekor kırdı.

Bu yılki Dünya Kupası'na ilk turda Bosna-Hersek ile berabere kalarak başlayan Kanada, Katar milli takımını karşısında güçlü bir performans sergiledi.

Kanada Milli Takımı, son tur öncesinde 32'li turlara bir adım daha yaklaştı. Takım, iki takımın karşılaşmasından önce gol farkıyla İsviçre'nin önünde, 4 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.