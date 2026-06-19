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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ev sahibi takımın en büyük zaferi… Katar’a attığı altı golün ardından Kanada’dan rekorlar yağmuru

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Katar
Dünya Kupası
Kanada - Katar
Kanada
J. David
ABD
Kanada
Katar

Kanada Milli Takımı, Al-Anabi’ye karşı aldığı ezici galibiyetle tarihe geçti

Kanada milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 2. Grubu’ndaki ikinci maçta Katar milli takımını 6-0’lık skorla ezici bir galibiyetle mağlup ederek Dünya Kupası tarihine en görkemli şekilde adını yazdırdı ve hem turnuva hem de CONCACAF bölgesinde bir dizi rekor kırdı.

Bu yılki Dünya Kupası'na ilk turda Bosna-Hersek ile berabere kalarak başlayan Kanada, Katar milli takımını karşısında güçlü bir performans sergiledi.

Kanada Milli Takımı, son tur öncesinde 32'li turlara bir adım daha yaklaştı. Takım, iki takımın karşılaşmasından önce gol farkıyla İsviçre'nin önünde, 4 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.

  • Kanada tarihindeki ilk zafer

    Fransız "Stats Foot" ağının istatistiklerine göre Kanada, tüm turnuvalar dahil olmak üzere Dünya Kupası'nda oynadığı 8 maçın ardından tarihinde ilk galibiyetini elde etti.

    Aynı kaynağa göre, Kanada milli takımı bununla yetinmedi; aynı zamanda Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) üyesi takımlar arasında Dünya Kupası'nda tek bir maçta 6 gol atan ilk takım oldu.

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  • CONCACAF tarihindeki en büyük zafer

    İspanyol uzman "MisterChip" ise Kanada'nın 6-0'lık galibiyetinin, Dünya Kupası tarihinde bir CONCACAF milli takımı tarafından elde edilen en büyük zafer olduğunu vurguladı.

    O, önceki rekorun 1970 Dünya Kupası’nda Meksika’nın El Salvador’u 4-0 mağlup ettiği zamandan beri kırılamadığını belirtti.

  • Ev sahibi ülke için tarihi bir başarı

    "Stats Foot" ayrıca, Kanada'nın 1978 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Peru'yu 6-0 mağlup etmesinden bu yana Dünya Kupası'nda 6 gol farkla galibiyet elde eden ilk ev sahibi ülke olduğunu ekledi.

    Buna karşılık, "MisterChip" ise Kanada milli takımının, turnuva tarihindeki en büyük farkla galibiyet elde eden ev sahibi milli takım rekorunu egale ettiğini açıkladı.

    Bu başarı daha önce sadece 3 kez gerçekleştirilmişti:

    İtalya 7-1 ABD (1934).

    Brezilya 7-1 İsveç (1950).

    Arjantin 6-0 Peru (1978).

    Ayrıca Kanada, 1934'te İtalya'nın ABD'ye karşı (7-1) ve 1954'te Türkiye'nin Güney Kore'ye karşı (7-0) elde ettiği galibiyetlerin ardından, Dünya Kupası tarihinde turnuvadaki ilk galibiyetini 6 gol veya daha fazla farkla elde eden üçüncü milli takım oldu.

  • Jonathan David, Dünya Kupası rekorlarına imza attı

    Maçın tartışmasız yıldızı, Katar kalesine tarihi bir hat-trick kaydeden Kanadalı forvet Jonathan David oldu. Bu, 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin kaptanı Lionel Messi’nin bir başka Arap takımı olan Cezayir kalesine attığı üç golün ardından kaydedilen ikinci hat-trick oldu.

    "Stats Foot"un aktardığına göre David, 1930 Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında bu başarıyı elde eden Amerikalı Bert Patinoud'dan sonra, CONCACAF üyesi bir milli takım formasıyla "hat-trick" yapan Dünya Kupası tarihindeki ikinci oyuncu oldu.

    "MisterChip" ise David'in, turnuva tarihinde ev sahibi ülke milli takımıyla üç veya daha fazla gol atan altıncı oyuncu olduğunu ve 60 yıldır bu başarıyı elde eden ilk oyuncu olduğunu ortaya koydu.

    Bu başarıdan önce şunlar vardı:

    Uruguaylı Pedro Sía (1930).

    İtalya'dan Angelo Schiavio (1934).

    Brezilya'dan Ademir (1950), 4 gol attı.

    İsviçre'den Joseph Hugi (1954).

    1966 Dünya Kupası finalinde İngiltere formasıyla Jeff Hurst.

    Jonathan David, Kanada ile (2026).

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