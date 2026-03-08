Getty
"Ev sahibi takımdan daha fazla taraftar!" - Lionel Messi, MLS Kupası şampiyonluğunu savunmak için Inter Miami'ye avantaj sağlıyor
Inter Miami neden arka arkaya beş deplasman maçı oynuyor?
Javier Mascherano'nun takımı, Freedom Park'taki yeni evlerine taşınmak için yeşil ışık bekliyor. Nashville, 18 Mart'ta CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nın ikinci ayağında bu stadyumda karşılaşacak.
Inter Miami, MLS Kupası şampiyonluğunu savunmak için LAFC, Orlando City ve D.C. United ilekarşılaşacak. Kaliforniya'da Heung-min Son ve arkadaşlarına karşı kötü bir başlangıç yaptılar, ancak arka arkaya galibiyetlerle cevap verdiler.
Geçen sezon Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Messi, son iki maçında üç gol attı. Messi, Amerika Birleşik Devletleri'nde rekorunu genişleterek üçüncü kez üst üste MVP ödülünü kazanmayı hedefliyor.
Taraftarlar Messi'yi MLS maçında izlemek için akın ediyor
Ülkenin dört bir yanından gelen taraftarlar, Arjantinli GOAT'ı canlı olarak izleyebilecekleri biletler için yarışmaya devam ediyorlar. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bu oyuncunun kitlesel çekiciliği tartışılmaz. Güney Florida'da yeni bir sözleşme imzalandıktan sonra, bu turne 2028 yılına kadar devam edecek.
Inter Miami, Amerika'daki tarafsız taraftarlar için büyük bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor ve stadyumlar tek bir amaç için orada bulunan taraftarlarla dolup taşıyor. Herons, Amerikan başkentinde bir başka maç için Washington D.C.'ye gittiğinde de durum böyleydi.
Messi, savunmayı parçalayan bir pasla ceza sahasına girerek, izleyicilere bekledikleri gösteriyi sundu. Arjantinli oyuncu, Sean Johnson'ı geçerek topu ağlara gönderdi.
Inter Miami, Messi'nin sahada olduğu maçlarda neden zorlu atmosferlerden kaçınıyor?
72.000 kişilik kalabalığın içinde alkışlar yükseldi - D.C. United, Audi Field'dan Baltimore Ravens NFL franchise'ının evi olan M&T Bank Stadyumu'na kısa süreliğine taşındı.
Inter Miami, Kanada milli takım kalecisi St. Clair'in dostane bir atmosferde zafer kazandıklarını gazetecilere anlattığı maçta, üç değerli puanı alarak galibiyete ulaştı: "Deplasman stadyumlarına gidip, muhtemelen ev sahibi takımdan daha fazla taraftarınız olduğunu bilmek kesinlikle çok güzel. Tabii ki bu her stadyumda böyle olmayacaktır. Bence bu gece kesinlikle böyleydi."
Rodrigo De Paul, 17. dakikada Herons'u öne geçiren golü attı, 10 dakika sonra ise vatandaşı Messi skoru 2-0'a getirdi. Tai Baribo, maçın bitimine 15 dakika kala farkı yarıya indirdi, ancak son dakikalarda dramatik bir gelişme yaşanmadı.
Messi, Ronaldo'nun 900 gol kulübüne katılmak için bir gol uzakta
Messi ve arkadaşları Washington gezisi sırasında Beyaz Saray'ı ziyaret ederek Başkan Donald Trump ile görüşme fırsatı buldular. Çarşamba günü Nashville ile Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya gelecekler.
Bu maçta Messi, bir başka önemli kilometre taşına ulaşabilir. Kulüp ve milli takımda attığı gol sayısı 899'a ulaştı. Ebedi rakibi Cristiano Ronaldo'nun 900 gol barajını geçmesini bekliyor.
