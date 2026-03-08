Javier Mascherano'nun takımı, Freedom Park'taki yeni evlerine taşınmak için yeşil ışık bekliyor. 18 Mart'ta CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nın ikinci ayağında Nashville ile Chase Stadyumu'nda karşılaşacaklar.

Inter Miami, MLS Kupası şampiyonluğunu savunmak için LAFC, Orlando City ve D.C. United ilekarşılaşacak. Kaliforniya'da Heung-min Son ve arkadaşlarına karşı kötü bir başlangıç yaptılar, ancak arka arkaya galibiyetlerle cevap verdiler.

Geçen sezon Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Messi, son iki maçında üç gol attı. Messi, Amerika Birleşik Devletleri'nde rekorunu genişleterek üçüncü kez üst üste MVP ödülünü kazanmayı hedefliyor.