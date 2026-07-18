"Tek bir neden yok," dedi Wagner, kicker dergisine verdiği röportajda, Paraguay karşısında 16'da 1 eleme turunda yaşanan utanç verici elenmenin başlıca sorumlusu sorulduğunda.
Çeviri:
Ev sahibi olarak katıldığımız Avrupa Şampiyonası’ndan belirleyici fark nedir? Sandro Wagner, Julian Nagelsmann’ı savunuyor ve DFB’nin yıldızlarını eleştiriyor
2023'ten 2025'e kadar yaklaşık iki yıl boyunca eski milli takım teknik direktörünün altında DFB takımında yardımcı antrenör olarak görev yapan Wagner ise, özellikle Nagelsmann'ın kamuoyunda suçun üzerine atıldığını eleştirel bir şekilde belirtti. "Özellikle Julian'a yönelik çok fazla eleştiri vardı. Bence oyunculara yönelik eleştiriler daha azdı. Bu durum bir ölçüde değişti; eskiden oyunculara daha fazla eleştiri yöneltilirdi." Ancak, bu yeni fiyaskoya "birçok faktör" katkıda bulunmuştu. Bu nedenle konunun hem teknik direktör hem de oyuncular açısından "iki tarafın da" bakış açısıyla ele alınması gerekiyordu.
“Oyunculara kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam sunuldu mu? Sistem içinde, çevrelerinde, en iyi performanslarını sergileyebilmeleri için?” diye sordu Wagner bir yandan Nagelsmann’a yönelerek. Öte yandan şunu vurguladı: “Bir Dünya Kupası’nda bir şeyler başarmak için sınırlarını zorlayan oyunculara ihtiyacın var. Formda olan oyunculara. Ve bu seviyeye ulaşmak için oyuncunun da katkısı olması gerekiyor. En iyi formda olan oyuncu sayımız çok azdı. Bu durumda sadece teknik direktöre ve teknik ekibe yüklenmek bana çok kolay geliyor."
Bunun yanı sıra Wagner, Nagelsmann’ın yanında DFB adına ilk sırada yer aldığı ve Alman milli takımının çeyrek finalde İspanya’ya dramatik bir şekilde elendiği kendi evinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası ile karşılaştırıldığında büyük bir fark olduğunu eleştirdi. "O zaman birçok oyuncumuz zirvedeydi ve benim için çok daha belirleyici olan şey şuydu: Taraftarlarla gerçekten çok iyi bir dinamik yakalamıştık. Bu yıl ise atmosfer o kadar uyumlu değildi, coşku yüzde 100 düzeyinde değildi," diye açıkladı.
- Getty Images Sport
Wagner da gündemdeydi: Nagelsmann ve teknik ekibine yöneltilen suçlamalar
Almanya’nın Kuzey Amerika’daki kötü performansı nedeniyle, son haftalarda Nagelsmann ve teknik ekibine çeşitli eleştiriler yöneltilmişti. Haberlere göre, Wagner’in 2025 yazında FC Augsburg’a transfer olması – ki burada birkaç ay sonra görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı – Nagelsmann’ın teknik ekibinin takımla olan yakınlığını zedelemişti. Wagner, milli takım teknik direktörünün talep ettiği taktiksel konuları takıma basit bir şekilde açıklamayı başarmıştı. Wagner’in görevini Benjamin Hübner devraldı. Dünya Kupası öncesinde Alfred Schreuder kadroya katıldı. Schreuder, Nagelsmann’ın TSG Hoffenheim döneminden bir başka çalışma arkadaşıydı; bu nedenle Der Spiegel dergisi, 38 yaşındaki Nagelsmann’ın yaratmak istediği bir “rahatlık balonu”ndan bahsetmişti.
Bu arada Jürgen Klopp, Nagelsmann’ın atanacak halefi olarak görülüyor. DFB, Klopp’un halen çalıştığı Red Bull ve milli takım teknik direktörlüğü için ismi geçen isim arasındaki görüşmelerin, duyumlara göre son aşamaya geldiği belirtiliyor. Başkan Bernd Neuendorf ve Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke’nin de yer aldığı federasyon yönetimi, Salı günü RB temsilcileriyle yapılan bir toplantıda umulan atılımı gerçekleştirmiş olduğu bildiriliyor.
Almanya: 2014 Dünya Kupası'nın ardından DFB milli takımının performansı
Yarışma Tur Elendiğinde karşılaştığı rakip 2016 Avrupa Şampiyonası Yarı final Fransa (0:2) 2018 Dünya Kupası Grup aşaması Güney Kore (0:2) 2021 Avrupa Şampiyonası Son 16 İngiltere (0:2) 2022 Dünya Kupası Grup aşaması Kosta Rika (4:2, gol farkı nedeniyle elendi) 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek final İspanya (1:2 uzatmalarda) 2026 Dünya Kupası Son 16 turu Paraguay (3:4 penaltılarla)
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