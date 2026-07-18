2023'ten 2025'e kadar yaklaşık iki yıl boyunca eski milli takım teknik direktörünün altında DFB takımında yardımcı antrenör olarak görev yapan Wagner ise, özellikle Nagelsmann'ın kamuoyunda suçun üzerine atıldığını eleştirel bir şekilde belirtti. "Özellikle Julian'a yönelik çok fazla eleştiri vardı. Bence oyunculara yönelik eleştiriler daha azdı. Bu durum bir ölçüde değişti; eskiden oyunculara daha fazla eleştiri yöneltilirdi." Ancak, bu yeni fiyaskoya "birçok faktör" katkıda bulunmuştu. Bu nedenle konunun hem teknik direktör hem de oyuncular açısından "iki tarafın da" bakış açısıyla ele alınması gerekiyordu.

“Oyunculara kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam sunuldu mu? Sistem içinde, çevrelerinde, en iyi performanslarını sergileyebilmeleri için?” diye sordu Wagner bir yandan Nagelsmann’a yönelerek. Öte yandan şunu vurguladı: “Bir Dünya Kupası’nda bir şeyler başarmak için sınırlarını zorlayan oyunculara ihtiyacın var. Formda olan oyunculara. Ve bu seviyeye ulaşmak için oyuncunun da katkısı olması gerekiyor. En iyi formda olan oyuncu sayımız çok azdı. Bu durumda sadece teknik direktöre ve teknik ekibe yüklenmek bana çok kolay geliyor."

Bunun yanı sıra Wagner, Nagelsmann’ın yanında DFB adına ilk sırada yer aldığı ve Alman milli takımının çeyrek finalde İspanya’ya dramatik bir şekilde elendiği kendi evinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası ile karşılaştırıldığında büyük bir fark olduğunu eleştirdi. "O zaman birçok oyuncumuz zirvedeydi ve benim için çok daha belirleyici olan şey şuydu: Taraftarlarla gerçekten çok iyi bir dinamik yakalamıştık. Bu yıl ise atmosfer o kadar uyumlu değildi, coşku yüzde 100 düzeyinde değildi," diye açıkladı.