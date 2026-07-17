Euro şampiyonu olmaktan Dünya Kupası'nın gizemine... Yamal neden "sihirbaz" unvanını bıraktı?

Yamal, son iki sezonda Barcelona formasıyla kendini kanıtladıktan ve Euro 2024’te olağanüstü bir performans sergileyerek İspanya milli takımının en önemli yıldızı haline geldikten sonra, dünya futbolunun en parlayan yıldızlarından biri olarak Dünya Kupası’na katıldı; oysa o zamanlar şu anki yaşından sadece iki yaş daha küçüktü.

Ancak 2026 Dünya Kupası’nda sergilediği performans tamamen farklıydı; oyuncu, savunmacıları alt üst etmeye alışık olduğu belirleyici hızlanmalarını ve çalımlarını sergileyemedi. Ayrıca çoğu maçta hücumdaki etkisi sınırlı kaldı ve son iki yılda çizdiği imajdan uzak, sıradan bir oyuncuya benziyordu.

Bu gerilemenin nedenlerinden biri, Yamal’ın artık rakipler tarafından hafife alınan bilinmeyen bir oyuncu ya da gelecek vaat eden bir yetenek olmaktan çıkıp, dünyanın en tehlikeli kanat oyuncularından biri haline gelmiş olması olabilir. Bu durum, milli takımların onu durdurmak için özel planlar hazırlamasına neden oldu; ister bire bir markaj uygulayarak ister markajı iki katına çıkararak. Bu da, fark yaratma yeteneğini büyük ölçüde sınırladı.