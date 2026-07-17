Euro şampiyonu olmaktan Dünya Kupası'nın gizemine... Yamal neden "sihirbaz" unvanını bıraktı?

Yamal’ın performansındaki düşüşe, Pedri’nin rolünün azalmasına ve yedek oyuncuya dönüşmesine, ayrıca Nico Williams’ın ilk 11’deki yerini kaybetmesine rağmen, İspanya milli takımı Dünya Kupası finali yolunda istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam etti.
Bu durum, Luis de la Fuente’nin belirli bir oyuncunun parlak performansına değil, rollerin titiz bir şekilde yerine getirilmesine dayanan bir takım sistemi kurmadaki başarısını yansıtıyor; bu da İspanya’nın en iyi yıldızları parlamasa bile gücünü korumasına olanak sağladı.
Bu sistem, İspanya’nın Fransa ve İngiltere gibi olağanüstü bir forvet oyuncusuna sahip olmamasından da etkilenmedi; zira De la Fuente, Mikel Oyarzabal’ı mükemmel bir şekilde kullanmayı başardı ve takımı, başta Les Bleus olmak üzere büyük rakiplerini geçmesine öncülük etti.
Bu yaklaşımın başarısı, savunma tarafına bakıldığında daha da belirgin hale geliyor; İspanya, turnuva boyunca sadece bir gol yedi, bu da takımın sahip olduğu büyük sağlamlığın açık bir kanıtı.
Bu savunma gücü sadece arka hattın sorumluluğunda değildi; aynı zamanda forvet oyuncularının büyük özverisi sayesinde de sağlandı. Alex Baena ve Oyarzabal, rakiplerin önündeki boşlukları azaltmaya yardımcı olan ve Unai Simón’a sürekli koruma sağlayan etkili savunma rolleri üstlendi.