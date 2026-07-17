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YamalGetty Images

Çeviri:

Euro şampiyonu olmaktan Dünya Kupası'nın gizemine... Yamal neden "sihirbaz" unvanını bıraktı?

L. Yamal
N. Williams
L. de la Fuente
L. Messi
H. Kane
K. Mbappe
Fransa
İngiltere
İspanya
Arjantin
Barcelona
Dünya Kupası
FEATURES
Analysis
İspanya
Arjantin
İngiltere
Fransa

Kayıp ışıltı

İspanya milli takımı 2026 Dünya Kupası finaline yükselmiş olsa da, Lamine Yamal, turnuva boyunca en çok soru işaretleri uyandıran yıldızlardan biri oldu. Tüm maçlarda forma giymesine rağmen, normal seviyesinden oldukça uzak kaldı ve sadece bir gol atıp bir asist yapmakla yetindi.

Turnuva öncesindeki sakatlığı, sıkı savunma baskısı ve Luis de la Fuente’nin yıldız oyunculara fazla güvenmemesi bir araya gelince, Yamal Dünya Kupası’nın en büyük gizemlerinden biri haline geldi.

  • Lamine YamalGetty Images

    Euro versiyonunun ortadan kaybolması… Yamal artık sıradan bir karakter mi oldu?

    Yamal, son iki sezonda Barcelona formasıyla kendini kanıtladıktan ve Euro 2024’te olağanüstü bir performans sergileyerek İspanya milli takımının en önemli yıldızı haline geldikten sonra, dünya futbolunun en parlayan yıldızlarından biri olarak Dünya Kupası’na katıldı; oysa o zamanlar şu anki yaşından sadece iki yaş daha küçüktü.

    Ancak 2026 Dünya Kupası’nda sergilediği performans tamamen farklıydı; oyuncu, savunmacıları alt üst etmeye alışık olduğu belirleyici hızlanmalarını ve çalımlarını sergileyemedi. Ayrıca çoğu maçta hücumdaki etkisi sınırlı kaldı ve son iki yılda çizdiği imajdan uzak, sıradan bir oyuncuya benziyordu.

    Bu gerilemenin nedenlerinden biri, Yamal’ın artık rakipler tarafından hafife alınan bilinmeyen bir oyuncu ya da gelecek vaat eden bir yetenek olmaktan çıkıp, dünyanın en tehlikeli kanat oyuncularından biri haline gelmiş olması olabilir. Bu durum, milli takımların onu durdurmak için özel planlar hazırlamasına neden oldu; ister bire bir markaj uygulayarak ister markajı iki katına çıkararak. Bu da, fark yaratma yeteneğini büyük ölçüde sınırladı.

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  • Luis de la Fuente Spain 2025Getty

    Sisteme bahis oynamak

    Yamal’ın performansındaki düşüşe, Pedri’nin rolünün azalmasına ve yedek oyuncuya dönüşmesine, ayrıca Nico Williams’ın ilk 11’deki yerini kaybetmesine rağmen, İspanya milli takımı Dünya Kupası finali yolunda istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam etti.

    Bu durum, Luis de la Fuente’nin belirli bir oyuncunun parlak performansına değil, rollerin titiz bir şekilde yerine getirilmesine dayanan bir takım sistemi kurmadaki başarısını yansıtıyor; bu da İspanya’nın en iyi yıldızları parlamasa bile gücünü korumasına olanak sağladı.

    Bu sistem, İspanya’nın Fransa ve İngiltere gibi olağanüstü bir forvet oyuncusuna sahip olmamasından da etkilenmedi; zira De la Fuente, Mikel Oyarzabal’ı mükemmel bir şekilde kullanmayı başardı ve takımı, başta Les Bleus olmak üzere büyük rakiplerini geçmesine öncülük etti.

    Bu yaklaşımın başarısı, savunma tarafına bakıldığında daha da belirgin hale geliyor; İspanya, turnuva boyunca sadece bir gol yedi, bu da takımın sahip olduğu büyük sağlamlığın açık bir kanıtı.

    Bu savunma gücü sadece arka hattın sorumluluğunda değildi; aynı zamanda forvet oyuncularının büyük özverisi sayesinde de sağlandı. Alex Baena ve Oyarzabal, rakiplerin önündeki boşlukları azaltmaya yardımcı olan ve Unai Simón’a sürekli koruma sağlayan etkili savunma rolleri üstlendi.

  • Lamine Yamal Barcelona 2026Getty Images

    Dünya Kupası öncesinde büyük bir engel

    Yamal’ın Dünya Kupası’nın başlamasından yaklaşık bir buçuk ay önce uyluk bölgesinde yaşadığı sakatlık göz ardı edilemez; bu sakatlık, onun Barcelona ile son maçlarda forma giyememesine neden oldu ve turnuva öncesinde İspanya Milli Takımı ile oynanan hazırlık maçlarında da yer alamadı.

    Maç ritmini kaybetmiş olması, grup aşamasındaki mütevazı performansını açıklayabilir; ancak eleme turlarında da, özellikle top sürme ve hızlanma konusunda devam eden sönük performansı, sakatlığından tam olarak iyileşip iyileşmediğine dair soru işaretleri yaratıyor.

    Final maçı öncesinde şu soru gündemde: Yamal fiziksel olarak %100 hazır mı, yoksa uyluk sakatlığının etkileri hâlâ herkesin alışık olduğu performansını sergilemesini engelliyor mu?

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  • Lamine Yamal EspanhaGetty Images

    Hayal kırıklığı tadında bir başarı

    Yamal şu anda şöhrete bir adım uzaklıkta ve kariyerinde ilk kez dünyanın en prestijli unvanını kazanmaya çok yakın; ancak bu başarı, gerçekleşirse bile genç oyuncu için acı bir tat bırakabilir.

    Bunun nedeni, şampiyon olan milli takımın en önemli yıldızının genellikle Altın Top ve Dünya Kupası’nın En İyi Oyuncusu ödüllerinin en güçlü adayı olmasıdır; ancak Yamal bu fırsatı fiilen kaçırmıştır.

    Yamal’ın turnuvada sergilediği performans, İspanya şampiyon olsa bile Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu ödülünü kazanma konusunda ona göre açık bir üstünlüğe sahip olan Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Harry Kane gibi diğer yıldızların performanslarıyla karşılaştırılamaz.

    Bununla birlikte, Barcelona’nın geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanamaması ve Yamal’ın Dünya Kupası’ndaki sönük performansı göz önüne alındığında, Yamal’ın Altın Top ödülü için şansının neredeyse hiç olmadığı görülüyor; bu durum, onun en iyi üç oyuncu arasına girmesini bile imkansız kılıyor.