Euro 2028 bilet fiyatları: UEFA, FIFA’nın tartışmalı fiyatlandırma modeline büyük bir darbe vurarak fiyatları dondurmaya hazırlanıyor

İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan 2028 Avrupa Şampiyonası'nda, geleneksel taraftarları korumak amacıyla tasarlanmış bir fiyatlandırma yapısı uygulanacak. UEFA, tüm biletlerin %40'ının en uygun fiyatlı iki "Fans First" kategorisi için ayrılacağını doğruladı. The Athletic tarafından bildirilen şok edici bir karşılaştırmaya göre, ABD'deki 2026 Dünya Kupası stadyumlarında bir park yeri - şu anda ortalama 133 sterlin - Euro 2028 için beş bilet fiyatından daha pahalıya mal olabilir. Bu hamle, futbolun yönetim organlarının maç izleme deneyimine verdikleri değer konusunda giderek artan bir uçurumu ortaya koyuyor; UEFA, genel giriş biletlerini sübvanse etmek için üst düzey VIP+ satışlarından yararlanıyor.