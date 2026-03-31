Çeviri:
Euro 2028 bilet fiyatları: UEFA, FIFA’nın tartışmalı fiyatlandırma modeline büyük bir darbe vurarak fiyatları dondurmaya hazırlanıyor
Maliyetler açısından keskin bir fark
İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan 2028 Avrupa Şampiyonası'nda, geleneksel taraftarları korumak amacıyla tasarlanmış bir fiyatlandırma yapısı uygulanacak. UEFA, tüm biletlerin %40'ının en uygun fiyatlı iki "Fans First" kategorisi için ayrılacağını doğruladı. The Athletic tarafından bildirilen şok edici bir karşılaştırmaya göre, ABD'deki 2026 Dünya Kupası stadyumlarında bir park yeri - şu anda ortalama 133 sterlin - Euro 2028 için beş bilet fiyatından daha pahalıya mal olabilir. Bu hamle, futbolun yönetim organlarının maç izleme deneyimine verdikleri değer konusunda giderek artan bir uçurumu ortaya koyuyor; UEFA, genel giriş biletlerini sübvanse etmek için üst düzey VIP+ satışlarından yararlanıyor.
Dinamik modeli reddetmek
FIFA, maliyetlerin talebe göre dalgalanmasına dayanan tartışmalı bir "dinamik fiyatlandırma" modelini benimsemiş olsa da, UEFA Euro 2028 için sabit nominal değerlere bağlı kalacağını taahhüt etmiştir. Bu, yüksek talep dönemlerinde algoritmik fiyat artışları nedeniyle taraftarların piyasa dışına itilmemesini garanti altına almaktadır. Ayrıca UEFA, nominal değer üzerinden yeniden satış platformu kurmayı taahhüt ederek, Dünya Kupası biletlerinde görülen sömürücü ikincil piyasa enflasyonunu önlemeyi amaçlamaktadır.
Dünya Kupası'nda FIFA'nın ikincil pazardaki alıcı ve satıcı ücretlerinin toplamından %30 kesinti aldığı bildirilirken, UEFA'nın modeli taraftarlara finansal sömürüye maruz kalmadan ülkelerini destekleme fırsatı sunmayı amaçlamaktadır.
Erişilebilirlik ve tahsisler
İki turnuva arasındaki fark, gerçek taraftarların satın alabileceği bilet sayısına da yansıyor. Euro 2028’de UEFA, her grup maçı için her ülkeye 10.000 bilet ayıracak; bu, FIFA’nın her federasyona 4.000’den az bilet tahsis etmesine kıyasla önemli bir artış. Engelli taraftarların erişimi de önemli bir tartışma konusudur; Euro'da engelli taraftarlar en ucuz bilet kategorilerine erişebilir ve bir refakatçi için ücretsiz bilet talep edebilir. Buna karşılık FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda engelli taraftarların kendileri için tam fiyat ödemelerini ve refakatçileri için ücretsiz bilet sunmamasını şart koşması nedeniyle tepkiyle karşılaştı.
Özel Haber
2026 Dünya Kupası
Euro 2028
Milli Takım Tahsisi
4.000 bilet
10.000 bilet
En Ucuz Grup Bileti
45 £
30 £
3. Kategori Grup Bileti
164
60
Dinamik Fiyatlandırma
Evet
Hayır
Nominal Değerde Yeniden Satış
Hayır
Evet
Engelli refakatçisi için ücretsiz
Hayır
Evet
Otopark
133 £
Yok
2027 sonbaharına giden yol
Euro 2026 için onaylanmış fiyatların ve belirli satış tarihlerinin tam listesi, 2027 sonbaharında resmi olarak açıklanacak. O yılın Aralık ayında yapılacak final turnuvası kura çekiminin ardından, taraftarlar için ilk başvuru dönemi başlayacak. Fiyatların eleme turları boyunca artması beklenmekle birlikte, MetLife Stadyumu’ndaki 3.119 sterlinlik “taraftar fiyatı” koltukları gibi Dünya Kupası maçlarında talep edilen dört haneli rakamların oldukça altında kalacağı tahmin ediliyor. Taraftarlar, bu Çarşamba günü satışa sunulacak olan FIFA'nın 2026 biletlerinin son partisinin, UEFA'nın taraftar odaklı tutumuna yanıt olarak herhangi bir ayarlamaya yol açıp açmayacağını yakından izleyecek.