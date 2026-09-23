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€510 milyonluk fonun onaylanmasının ardından Barcelona neden gelecek sezon Camp Nou'yu yeniden boşaltmak zorunda kalacak?
Barcelona geçici olarak taşınmak zorunda kaldı
Barcelona, stadyum çatısının kurulması için 510 milyon euro (£438 milyon/$584 milyon) tutarındaki yeni finansman paketinin onaylanmasının ardından gelecek sezon Camp Nou'yu bir kez daha geçici olarak boşaltmak zorunda kalacak. Kulüp saymanı Ferran Olive, yoğun inşaat çalışmaları sürerken A takımın Montjuic Olimpiyat Stadı'na geri döneceğini doğruladı. Kulüp yönetimi yetkilileri, Barcelona'nın ikonik stadına kalıcı dönüşünü Ocak 2028'e kadar yapamayacağını öngörüyor.
- CordonPress
Yönetim kurulu, kademeli finansman paketini doğruladı
Tekrarlanan inşaat gecikmeleri, yönetim kurulunu iddialı Espai Barca yeniden geliştirme projesini planlandığı gibi sürdürmek için kararlı mali önlemler almaya zorladı. Hafta sonu yapılan kritik oylamada kulüp üyeleri, proje aksaklıklarının yol açtığı giderek artan mali etkiyi dengelemek amacıyla hazırlanan yeni finansman paketini resmen onayladı. Barcelona, sermaye enjeksiyonunun proje uygulamasındaki gecikmelerin neden olduğu ekonomik etkiyi "karşılamak" için gerekli olduğunu açıkladı.
Artan maliyetler toplam harcamayı yükseltti
Kulüp yöneticileri, ek sermayenin temel stadyum altyapısını ve teknolojik modernizasyonu tamamlamak için nasıl yapılandırılacağını ayrıntılarıyla açıkladı. Çok aşamalı mekanizmayı resmi bir açıklamayla detaylandıran Barcelona, "Operasyon iki bileşenden oluşuyor" ifadelerini kullandı.
Mali dağılımı ve buna karşılık gelen piyasa araçlarını açıklayan kulüp, "İlk dilim, Camp Nou'nun tamamlanmasına imkân tanıyacak 300 milyon €'dan oluşuyor. Bu projenin kapsamı, yeni tesisler, hizmetler ve teknolojik çözümlerin dahil edilmesiyle ilk planlara kıyasla önemli ölçüde genişletildi. İkinci bileşen ise her biri 105 milyon € değerinde iki Media Notes ihracı yoluyla elde edilecek 210 milyon €'dan oluşuyor. İlki Temmuz 2026'da ihraç edildi, ikincisinin ise Ekim veya Kasım 2026'da planlandığı belirtildi" dedi.
Bu son borçlanma turu, iddialı stadyum yenilemesinin öngörülen toplam maliyetini yaklaşık 2 milyar €'ya (£1,7 milyar/$2,3 milyar) çıkarıyor.
- Box to Box Pictures
Modernize edilen arena, görkemli finali bekliyor
Mevcut maç günü kapasitesi 62.000 seviyesinde, ancak üçüncü katın kademeli olarak yeniden açılmasıyla bu rakam bu sezon 75.000'e çıkacak. Barcelona, Ocak 2028'de 95.000 seyirciyi yeniden ağırlayacak ve kapasite 2028-29 sezonunda 105.000 ile zirveye ulaşacak. Tamamlanan proje, UEFA tarafından 2029 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak üzere seçilmiş olmasıyla, ihtişamını dünyaya hemen gösterecek.
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