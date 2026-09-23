Kulüp yöneticileri, ek sermayenin temel stadyum altyapısını ve teknolojik modernizasyonu tamamlamak için nasıl yapılandırılacağını ayrıntılarıyla açıkladı. Çok aşamalı mekanizmayı resmi bir açıklamayla detaylandıran Barcelona, "Operasyon iki bileşenden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Mali dağılımı ve buna karşılık gelen piyasa araçlarını açıklayan kulüp, "İlk dilim, Camp Nou'nun tamamlanmasına imkân tanıyacak 300 milyon €'dan oluşuyor. Bu projenin kapsamı, yeni tesisler, hizmetler ve teknolojik çözümlerin dahil edilmesiyle ilk planlara kıyasla önemli ölçüde genişletildi. İkinci bileşen ise her biri 105 milyon € değerinde iki Media Notes ihracı yoluyla elde edilecek 210 milyon €'dan oluşuyor. İlki Temmuz 2026'da ihraç edildi, ikincisinin ise Ekim veya Kasım 2026'da planlandığı belirtildi" dedi.

Bu son borçlanma turu, iddialı stadyum yenilemesinin öngörülen toplam maliyetini yaklaşık 2 milyar €'ya (£1,7 milyar/$2,3 milyar) çıkarıyor.