"Etrafta telaşla koşuşturan doktorlar görmedim": Max Eberl, FC Bayern Münih'in iki yıldızı hakkında endişeleri giderdi

"Az önce alkışladığınız gibi, ben herhangi bir sakatlık görmedim ve hissetmedim," dedi Bayern'in spor direktörü Max Eberl, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine rahat bir şekilde yükseldikten sonra rahat bir nefes aldı. "Genellikle ilk konuşmamın hemen ardından sizlerin yanına geliyorum ve bu nedenle bir teşhis koyamıyorum" diyen Eberl, ancak şunu da vurguladı: "Soyunma odasında doktorların telaşla koşturduğu dramatik bir manzara görmedim. Kesin bir şey söyleyemem ama bunun bir önlem olduğunu düşünüyorum."

Pavlovic, çeyrek final rövanş maçının 55. dakikasında sahadan çıkmış ve teknik direktör Vincent Kompany'ye kalça problemleri olduğunu belirtmişti. Orta saha oyuncusu maçtan sonra durumun ciddi olmadığını açıkladı: "Sadece kalça bükücü kasımda biraz ağrı vardı, ama bence dramatik bir şey değil," dedi Pavlovic.