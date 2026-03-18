FC Bayern Münih'te, Çarşamba akşamı Atalanta Bergamo'ya karşı 4-1 kazanılan maçta sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Aleksandar Pavlovic ve Tom Bischof için büyük bir endişeye gerek yok gibi görünüyor.
"Etrafta telaşla koşuşturan doktorlar görmedim": Max Eberl, FC Bayern Münih'in iki yıldızı hakkında endişeleri giderdi
"Az önce alkışladığınız gibi, ben herhangi bir sakatlık görmedim ve hissetmedim," dedi Bayern'in spor direktörü Max Eberl, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine rahat bir şekilde yükseldikten sonra rahat bir nefes aldı. "Genellikle ilk konuşmamın hemen ardından sizlerin yanına geliyorum ve bu nedenle bir teşhis koyamıyorum" diyen Eberl, ancak şunu da vurguladı: "Soyunma odasında doktorların telaşla koşturduğu dramatik bir manzara görmedim. Kesin bir şey söyleyemem ama bunun bir önlem olduğunu düşünüyorum."
Pavlovic, çeyrek final rövanş maçının 55. dakikasında sahadan çıkmış ve teknik direktör Vincent Kompany'ye kalça problemleri olduğunu belirtmişti. Orta saha oyuncusu maçtan sonra durumun ciddi olmadığını açıkladı: "Sadece kalça bükücü kasımda biraz ağrı vardı, ama bence dramatik bir şey değil," dedi Pavlovic.
FC Bayern: Tom Bischof için de tehlike geçti
Bischof ise 72. dakikada oyundan çıkmadan önce sahada oturdu ve kısa bir süre tedavi gördü. Bayern'in ilk on birinde sol bek olarak yer alan 20 yaşındaki oyuncuda da ciddi bir sakatlık olmadığı anlaşılıyor.
Kompany'nin Cumartesi günü Union Berlin ile oynanacak Bundesliga maçında Pavlovic ve Bischof'u önlem amaçlı olarak dinlendirmeyi tercih edip etmeyeceği ise henüz belli değil. Özellikle Pavlovic'in, Nisan ayında Real Madrid ile oynanacak çeyrek final maçında kesinlikle forma giyebilmesi gerekiyor.
FC Bayern Münih'in önümüzdeki maçları
Tarih
Saat
Karşılaşma
21 Mart Cumartesi
15.30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
4 Nisan Cumartesi
15.30
SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
7 Nisan Salı
21:00
Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)
11 Nisan Cumartesi
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
15 Nisan Çarşamba
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)