Ryan Tolmich

Çeviri:

"Etki yaratmak için buradayız" - Chelsea FC'den KS Cracovia'ya: Dünya Kupası Amerika'ya gelmeden önce Jay-Z'nin Roc Nation şirketinin futbol sektörünü yeniden şekillendirme çabalarının iç yüzü

C. Richards

Büyük ve küçük kulüplerle kurulan ortaklıklardan, futbol dünyasının en büyük yıldızlarından bazılarını temsil etme görevine kadar, Roc Nation dünya çapında yepyeni yöntemlerle markalar oluşturmayı hedefliyor.

Yedi yıl önce, Michael Yormark, Roc Nation’ın başlıca paydaşlarıyla bir odada bir araya geldi. Elbette Jay-Z de oradaydı. Roc Nation’ın kurucuları Juan Perez ve Desiree Perez de oradaydı. Bu grup o odaya tek bir büyük soruyla girmişti: Bundan sonra ne olacak? Oradan bir cevapla çıktılar: futbol.

Şimdi, Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın arifesinde, Roc Nation Sports International, Yormark'ın bile hayal edemeyeceği şeyler yapıyor. Bu organizasyon, modern futbol işinin neredeyse her alanında faaliyet gösteriyor. Hem bir ajans hem de bir danışmanlık şirketi. Oyuncularla çalışıyor, ama aynı zamanda sektördeki en büyük markaların bazılarıyla da ortaklık kuruyor. Kulüplerin saha dışında büyümesine yardımcı olurken, erişimlerini saha dışına da genişletiyor; stadyumları spor mekanlarından konser mekanlarına dönüştürüp tekrar geri dönüştürüyor. Sonuçta modern futbol bu. Artık tek bir şey olamazsınız.

Yormark, Roc Nation'da zihniyetin bu olduğunu ve bu zihniyetin kuruluşun son iki hamlesini belirlemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Bunlardan biri, sporun en büyük kulüplerinden biri olan Chelsea FC ile yapılan ortaklık. Diğeri mi? Bu, biraz alışılmışın dışında bir kulüp olan Polonya takımı KS Cracovia ile yapılan ortaklık. Teorik olarak, bu iki kulüp arasında çok az ortak nokta var. Chelsea, düzenli olarak en üst seviyede yarışan milyar dolarlık bir işletme. KS Cracovia ise 1948'den beri kendi liginde şampiyon olamayan yerel bir Polonya kulübü.

Peki, buradaki büyük resim nedir? Neden Amerika merkezli bir şirket, Polonya, Londra ve aradaki hemen hemen her yerdeki kulüplerle ortaklık kuruyor? Neden Roc Nation tam da bu anda bu hamleleri yapıyor? Yormark, bunun bir fırsat olduğunu söylüyor. Fırsat, onu yakalamak isteyen herkes için orada.

"Bence tüm bu kulüplerin ortak noktası, kulüp sahiplerinin artık futbol kulüplerini sadece birer futbol kulübü olarak görmemeleri," diyor Yormark GOAL'a. "Bu kulüplerin birer marka olduğunu anlıyorlar. Bunlar birer yaşam tarzı markası; peki bunu geleneksel futbol seyircisinin ötesinde nasıl paraya dönüştürebilirsiniz? Bana göre işin sırrı bu. Wrexham bunu yapıyor. Como bunu yapıyor. Biz de Polonya'da bunu yapmayı umuyoruz.

"PSG'nin yaptıklarına bakın. Çok daha büyük ölçekte olsa da, 'Biz sadece bir futbol markası değiliz; kültürle bağlantılı bir yaşam tarzı markasıyız, bu yüzden bir futbol kulübünden daha büyük olabileceğimizi düşünüyoruz' diyen ilk kulüplerden biriydi. Bana göre trend bu. PSG'nin Londra'da, Premier League'in kalbinde bir mağazası var. Bu kulüpler kendilerini birer marka olarak görüyor ve geleneksel futbolun ötesine geçiyorlar. Sıradan sporseverler için nasıl benzersiz bir deneyim yaratabiliriz ve aynı zamanda markalarımızı nasıl küreselleştirebiliriz?"

Yormark, bunun bir zorluk olduğunu kabul ediyor, ancak yaz yaklaşırken bu zorluk daha da heyecan verici hale geliyor. Dünya Kupası her şeyi değiştirecek ve bu sadece Amerika ile sınırlı değil. Roc Nation'ın gözünde, bu spor sonsuza dek değişmek üzere ve bu değişim topun oynandığı her yerde hissedilecek.

    Oyunun kurallarını değiştirmek

    Yormark artık şu gerçeği kabul edebiliyor: Bu işe ilk başladığında futbol hakkında pek bir şey bilmiyordu. Ona göre bu bir avantaj. Roc Nation Sports International işleri futbol dünyasının kurallarına göre değil, kendi tarzında yapacaktı. Umutları, kendi yöntemlerinin işe yarayacağı ve başkalarının gözden kaçırdığı fırsatlara yol açacağı yönündeydi.

    "Bir valizle okyanusu aştım ve rakiplerimizin aksine, sıfırdan başlayacağımızı söyledik," diyor. "Sadece bir şirket satın alıp, adını değiştirip futbol dünyasına girecek değiliz; sanatçıları ve sporcuları yönetmede bizi bu kadar başarılı kılan Amerika'daki ilkelerimizi alıp, bunları futbol dünyasına uygulayacağız.

    "Herkes bunu başaramayacağımızı söylüyordu. Cevabımızın ne olduğunu bilmek ister misiniz? 'Bizi izleyin'."

    Elbette Roc Nation'ın kültürel bir itibarla futbol dünyasına girmesi de yardımcı oldu. Jay-Z markanın yüzü ve şirketin Amerikan spor ve müzik dünyasında yıllara dayanan bir deneyimi vardı. İlk müşterilerinden Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Jerome Boateng ile erken dönemde büyük hamleler yaptı.

    Yormark, o ilk günlerde Roc Nation'ın statükoya meydan okuyan bir marka gibi hissettirdiğini söylüyor. Şimdi, sektörün en büyük paydaşlarından biri olarak, hala öyle hissediyorlar. Yakın zamanda, çok az kişinin tahmin edebileceği bir fırsatta da aynı zihniyeti gördüler.

    Polonya'da özgünlük

    Yormark, uzun süredir arkadaşı olan Robert Platek tarafından Krakow şehriyle tanıştırıldı. Platek, 2025 yılının Ağustos ayında KS Cracovia’nın çoğunluk hisselerini satın aldı. Bu sürecin bir parçası olarak, Yormark’tan durumu incelemesini istedi. Tek bir ziyaretin ardından Yormark, bu vizyonu ve Roc Nation’ın bu vizyonu nasıl şekillendirebileceğini gördü.

    "Oraya aşık oldum," diyor. "Şehre, projeye ve projenin potansiyeline aşık oldum. Polonya futbolu doğru yönde ilerliyor. Ligi ve ne kadar rekabetçi olduğunu gördüğünüzde, Roc Nation Sports International olarak bu pazarı çok ilginç ve heyecan verici bulduk. Bunu kulübün hırsıyla, küresel futbolda ulaşmak istedikleri noktayla ve artık Rob gibi inanılmaz bir sahibi olduğu gerçeğiyle birleştirdiğinizde, bu bizim için dahil olmamız gereken doğru proje gibi göründü.

    "Şehrin tarihini hissedebilirsiniz. Gerçek bir kalbi var. Orada yaşayan insanların topluluklarını sevdiklerini ve bunun bir parçası olmaktan keyif aldıklarını anlayabilirsiniz. Bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorlar ve bence bu çok önemli. Şehrin iki futbol kulübü var ve aralarında büyük bir rekabet var, bu yüzden futbol, topluluğun dokusunun önemli bir parçası. Bunu hissedebilirsiniz."

    Nisan ayında, KS Cracovia ve Roc Nation Sports International ortaklıklarını resmen duyurdu. Bu birleşme, hikaye anlatımına odaklanacak ve Roc Nation, kulübün markasını küresel ölçekte yükseltmeye yardımcı olacaktı. Roc Nation için bu, güçlü bir yerel temele sahip bir kulübün uluslararası profilini sıfırdan inşa etmeye yardımcı olma şansıydı. Kulüp için ise, başka türlü mümkün olmayacak şekillerde büyüme şansıydı.

    "Kulübün içindeyken, Cracovia'nın sadece bir spor takımı olmadığını, insanların kimliklerinin bir parçası olduğunu çok çabuk anlıyorsunuz," diyor KS Cracovia'nın Başkan Yardımcısı ve Gelir Direktörü David Amdurer, GOAL'a. "Stadyuma gelen nesiller boyu aileleri görüyorsunuz; bu, insanların büyük bir gururla taşıdıkları ortak bir miras. Şu anda sahada hissedilebilir bir enerji var; geleneklerimize duyulan derin saygı ile geleceğe yönelik gerçek ve coşkulu bir heyecan karışımı. Buradaki taraftarlar son derece sadık ve özgünlük konusunda yüksek standartları var. Ruhumuzu kaybetmemizi istemiyorlar ve istememeleri de gerekir.

    "Bu topluluk içinde çalışırken, dünyanın geri kalanına kapılarımızı açarken o 'özgün' ruhu korumakla yükümlü olduğumuzu hissediyorsunuz. Burası geçmişin ve geleceğin sürekli birleştiği bir yer ve bu geçişin gerçek zamanlı olarak gerçekleşmesini görmek - kulübün Krakow'a kök salmış haldeyken küresel bir diyalogda sesini bulmaya başlamasını görmek - inanılmaz derecede tatmin edici."

    Amdurer'in de ima ettiği gibi, asıl zorluk bu büyümeyi doğru şekilde gerçekleştirmektir. Bu büyüme, yapay değil gerçek hissettirmeli ve sıfırdan inşa edilmelidir. Hikaye anlatımı gerçek olmalı. Uydurulmuş olamaz.

    "Özgünlük, futbolda en değerli para birimi haline geldi," diyor Amdurer. "Cracovia'da, bir trende ayak uydurmak için yapay bir kimlik yaratmaya çalışmıyoruz; bir asırdan fazla süredir var olan bir tarihe dayanıyoruz. Olmak istediğimiz şey, özünden ödün vermeyen, özgün bir kulüp. İnsanların bağ kurabileceği bir ruh ve hikayeye sahipseniz, küresel bir marka olmak için dev bir kulüp olmanız gerekmediğini kanıtlamak istiyoruz. Önümüzdeki on yıl ve sonrasında bizim için başarı, kültürel açıdan yankı uyandıran bir kurum haline gelmek anlamına geliyor."

    Peki bunu nasıl yapacaksınız? Aslında, bu çok yönlü bir süreç.

    Bir ortaklığın içeriği nedir?

    Roc Nation ile KS Cracovia arasındaki işbirliğinin henüz başlangıç aşamasında olsak da, şimdiden belirli hedefler var. Bunlardan ilki, kulübün 120. yılını hakkıyla anlatmak. Amaç, bu hikayeyi daha geniş kitlelere ulaştırmak, Polonya sınırlarının ötesine taşımak ve tüm dünyaya sergilemek. Hem Yormark hem de Amdurer, bu kulübün köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtiyor, ancak Krakow dışında pek çok kişi bu geçmişi bilmiyor. Bu tarihe nasıl ilgi uyandırabilirler ve daha da önemlisi, şu anda futbolun önde gelen destinasyonlarından biri olmayan bir kulübe ve şehre nasıl ilgi uyandırabilirler?

    Bunun bir kısmı saha dışından geliyor. Doğal olarak, Roc Nation, KS Cracovia'nın stadyumuna yeni kullanım alanları bulmasına yardımcı olmayı planlıyor ve tesisi, kullanım şeklini değiştiren bir konser mekanına dönüştürmeyi hedefliyor. Evet, bu tesis yerel topluluğun kalbi olabilir, ama aynı zamanda Krakow'a farklı türden taraftarları çeken bir destinasyon da olabilir. Yeni taraftarlar çekmek, ticarileşmeye yol açar. Bu da yeni anlaşmalara, yeni hikayelere ve kulübü daha büyük bir sahneye taşımaya yardımcı olacak yeni bir profile yol açar.

    Saha içi bir yönü de var. Sporun kültürel olarak yeni bir şeye dönüşüyor olmasına rağmen, hala gerçek futbolun temel bir çizgisi var. Roc Nation, ajans bağlantıları aracılığıyla bu konuda da yardımcı olabilir.

    "Afrika bizim için büyük bir pazar," diyor Yormark. "Orada çok sayıda oyuncu keşfi yapıyoruz ve Afrika'daki bazı oyuncularımızı onların kulübüne transfer etme fırsatı bulmayı umuyoruz. Kulübünü, genç oyuncuların gidip gelişebileceği ve daha büyük bir kulübe geçebileceği bir sıçrama tahtası olarak görüyoruz. Harika genç yetenekleri kulübe kazandırmak, bence onlar için harika bir fırsat."

    Ancak genel olarak bu kolay olmayacak. Wrexham gibi başarılı olmuş kulüplere örnek vermek kolaydır. Ancak o kulüp, bir şişe içindeki şimşek gibiydi. Hollywood sahipleri, Galler cazibesi, bir reality şov ve doğru türde bir hikaye anlatımının karışımıydı. En azından o ölçekte bunu taklit etmek neredeyse imkansız.

    Peki Kracovia için başarı nedir? Bu karmaşık bir soru, ama aynı zamanda basit bir soru. Basitçe söylemek gerekirse, kulüp sadece şu andakinden daha büyük ve daha iyi olmak istiyor.

    "Beş yıl içinde, dünyanın her yerinden futbolseverlerin renklerimizi tanımasını isterim; sadece skorlar yüzünden değil, hikayelerimizi gördükleri veya içeriklerimizle etkileşim kurdukları için," diyor Amdurer. "10 ila 20 yıl içinde başarı, Cracovia'nın çok amaçlı bir kültür merkezi haline gelmesidir. Stadyumumuzun müzik, eğlence ve spor gibi uluslararası etkinlikler için bir merkez olmasını istiyoruz; tüm bunları yaparken de bizi biz yapan o derin, yerel topluluk bağını korumayı hedefliyoruz. Prestijli bir geçmiş ile küresel, modern bir gelecek arasında bir köprü kurmayı hedefliyoruz."

    KS Cracovia, Roc Nation'ın birlikte çalıştığı tek kulüp değil. Mamelodi Sundowns, Como, Burnley ve Marsilya da bu organizasyondan danışmanlık alıyor. Ancak Perşembe günü, organizasyonun benzersiz bir küresel erişime sahip başka bir ortağı daha eklediği duyuruldu.

    Chelsea'de bir dünya markası

    Bu sporun hayranıysanız, Chelsea'yi mutlaka biliyorsunuzdur. Bu nedenle, Roc Nation'ın Chelsea ile yürüttüğü çalışma, KS Cracovia ile yapacağı çalışmanın yanına bile yaklaşamaz. Bunlar, iki farklı hedefe sahip iki farklı projedir. Ancak her ikisinin de nihai hedefi aynıdır.

    Chelsea küresel bir marka olsa da, kulüp hala büyüme potansiyeli olduğuna inanıyor. Bu büyüklükteki tüm kulüpler gibi, The Blues da sık sık uluslararası pazarı düşünüyor. Dolayısıyla Roc Nation ile yapılan ortaklık, özellikle Amerikan pazarında Chelsea'yi futbol, müzik ve kültürün kesişim noktasına yerleştirerek bu pazara hitap etmenin yeni bir yoludur.

    Chelsea Marka Direktörü Scott Fenton, GOAL'a şunları söyledi: "Günümüzde futbol taraftarları, kulüplerinden sahadaki 90 dakikadan daha fazlasını bekliyor. Chelsea olarak, kültür konusunda güçlü bir bakış açısına sahibiz ve futbolun farklı insanlar için farklı anlamlar taşıyabileceğini anlıyoruz. Son birkaç yılda, Chelsea'yi kültürün merkezine yerleştirmek ve taraftarlarla çeşitli yollarla bağlantı kurmak için yenilikçi ve stratejik çabalar sarf ettik.

    "Konserlerinde Chelsea forması giyen Brezilyalı rapçilerden, en son Noel kampanyamızda yer alan bir WWE güreşçisine, Gorillaz müzik videosunda görünen Chelsea'nin üçüncü formasına, dünyaca ünlü Kanadalı piyanist Tony Ann'in ünlü Chelsea marşı Blue is the Colour'ı remikslemesine kadar, sürekli gelişiyor ve tipik trendlerin ötesine geçerek saha dışında geniş bir kitleye ulaşan yeni yollar bulmaya çalışıyoruz. Ünlülerin Stamford Bridge'de görülmek istemelerinin bir nedeni var: Central Cee'den Timothee Chalamet'e kadar, ve Drake'in giyim markası OVO gibi sınırlı sayıda üretilen işbirliklerinin futbolun ötesinde izleyicilerde yankı bulmaya devam etmesinin bir nedeni var."



    İki taraf birlikte, büyük ölçüde Amerikan pop kültüründen yararlanmak üzere tasarlanmış kampanyalar geliştirecek. Bu, önümüzdeki aylarda açıklanacak bir dizi kampanya, içerik paylaşımı ve canlı deneyimler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

    "Chelsea için mesele, taraftar manzarasının tamamını anlamak ve yeni nesil taraftarları ve onların futbola giriş noktalarını belirlemektir," diyor Fenton. "Yeni kitlelerle bağlantı kurmak ve eğlence ve kültür yoluyla onların dünyasına girmek, hem kısa hem de uzun vadede Londra'da ve aynı zamanda küresel olarak taraftar tabanını büyütmenin anahtarıdır."

    Bu uzun vadeli bakış açısı tesadüf değil. Londra'dan Krakow'a kadar, kulüpler ve markalar bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gözlerini dikmiş durumda. Birçok kişi, bu turnuvanın sporun genelinde bir dönüm noktası olabileceğine inanıyor.

    Amerika'da bir gelecek

    Roc Nation'ın bu yaz Dünya Kupası'nda sahada birkaç oyuncusu olması bekleniyor. Bunlar arasında Vinicius Junior, Yan Diomande, Gabriel Martinelli ve Endrick bulunuyor. ABD Erkek Milli Takımı'nın yıldızı Chris Richards da müşteri listesinde yer alıyor. Yormark, sporun yıldızların gücüyle hareket ettiğini ve Roc Nation'ın müşterilerinin turnuvanın yıldızları olmasını umduğunu söylüyor. Eğer bu gerçekleşirse, profilleri zirveye çıkacak ve yükselen dalga tüm gemileri yukarı çekecek.

    "1994'e bakarsanız, Alex Lalas Amerikan futbolunun yüzüydü, belki bu yaz Chris Richards olur," diyor Yormark. "Geriye bakarsanız, ABD harika bir performans sergiledi, belki bundan sonra o Captain America olur."

    Bu son iki kelime çok önemli ve herkesin aklında olan da bu. Bundan sonra ne olacak? ABD'de ve ötesinde futbol nasıl değişecek? Sırada ne var?

    Roc Nation Sports International, bu soruların yanıtlanmasına katkıda bulunmak istiyor. Çalışmalar yıllar önce başladı, ancak bu yaz hız kazanacak.

    "Amerika topraklarında düzenlenecek bu Dünya Kupası, bir sonraki seviyeye geçmek için bir katalizör olmalı," diyor Yormark. "Eğer olursa, Amerika'da olağanüstü bir dönem yaşanacak ve biz Roc Nation Sports International olarak bunun olacağına inanıyoruz, bu yüzden oyuncu transferi konusunda ABD pazarına daha fazla ağırlık veriyoruz.

    "Amerikan pazarının çok verimli olabileceğine inanıyoruz, bu nedenle Amerika'ya geri dönüyor ve Amerikan topraklarında işimizi büyütmek için daha fazla kaynak ayırıyoruz. Açıkçası, bunun motivasyonu Dünya Kupası."

    Yedi yıl önce Yormark, Jay-Z ve Roc Nation'ın diğer paydaşlarıyla o odada bir araya geldiğinde, bu Dünya Kupası duyurusunun hemen ardından olmuştu. Elbette bu bir son nokta değildi, ama bir hedefti. Dünyanın en popüler sporu Amerika'ya geldiğinde, Roc Nation Sports International'ın bir şey olması gerekiyordu. Bunun ne olacağını ve bu süreçte hangi kulüpleri etkileyeceğini çok az kişi tahmin edebilirdi.

    Peki şimdi, bu büyük sıçrama noktası yaklaşırken, sırada ne var? Tahmin etmek zor, ancak Yormark'ın aklında bazı hedefler var.

    "Futbol ekosistemini etkilediğimizden emin olmak istiyoruz. Etki hakkında çok konuşuyorum; ister müşterilerimiz, ister sporcularımız, ister danışmanlık ortaklarımız üzerinde olsun, bu, sektördeki etkimizi sporu büyütmek için kullanmakla ilgili, ama aynı zamanda işleri farklı şekilde yapmakla da ilgili," diyor.

    "Bu yüzden buradayım. Şöhret için burada değilim. Manşetlere çıkmak için burada değiliz. Etki yaratmak, etkimizi ve deneyimimizi olumlu bir şekilde kullanarak futbolda kalıcı bir iz bırakmak için buradayız ve bunu başarabilirsek, o zaman büyük bir zafer kazanmış olacağız."