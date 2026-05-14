"Etki yaratmak için buradayız" - Chelsea FC'den KS Cracovia'ya: Dünya Kupası Amerika'ya gelmeden önce Jay-Z'nin Roc Nation şirketinin futbol sektörünü yeniden şekillendirme çabalarının iç yüzü

Yedi yıl önce, Michael Yormark, Roc Nation’ın başlıca paydaşlarıyla bir odada bir araya geldi. Elbette Jay-Z de oradaydı. Roc Nation’ın kurucuları Juan Perez ve Desiree Perez de oradaydı. Bu grup o odaya tek bir büyük soruyla girmişti: Bundan sonra ne olacak? Oradan bir cevapla çıktılar: futbol.

Şimdi, Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın arifesinde, Roc Nation Sports International, Yormark'ın bile hayal edemeyeceği şeyler yapıyor. Bu organizasyon, modern futbol işinin neredeyse her alanında faaliyet gösteriyor. Hem bir ajans hem de bir danışmanlık şirketi. Oyuncularla çalışıyor, ama aynı zamanda sektördeki en büyük markaların bazılarıyla da ortaklık kuruyor. Kulüplerin saha dışında büyümesine yardımcı olurken, erişimlerini saha dışına da genişletiyor; stadyumları spor mekanlarından konser mekanlarına dönüştürüp tekrar geri dönüştürüyor. Sonuçta modern futbol bu. Artık tek bir şey olamazsınız.

Yormark, Roc Nation'da zihniyetin bu olduğunu ve bu zihniyetin kuruluşun son iki hamlesini belirlemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Bunlardan biri, sporun en büyük kulüplerinden biri olan Chelsea FC ile yapılan ortaklık. Diğeri mi? Bu, biraz alışılmışın dışında bir kulüp olan Polonya takımı KS Cracovia ile yapılan ortaklık. Teorik olarak, bu iki kulüp arasında çok az ortak nokta var. Chelsea, düzenli olarak en üst seviyede yarışan milyar dolarlık bir işletme. KS Cracovia ise 1948'den beri kendi liginde şampiyon olamayan yerel bir Polonya kulübü.

Peki, buradaki büyük resim nedir? Neden Amerika merkezli bir şirket, Polonya, Londra ve aradaki hemen hemen her yerdeki kulüplerle ortaklık kuruyor? Neden Roc Nation tam da bu anda bu hamleleri yapıyor? Yormark, bunun bir fırsat olduğunu söylüyor. Fırsat, onu yakalamak isteyen herkes için orada.

"Bence tüm bu kulüplerin ortak noktası, kulüp sahiplerinin artık futbol kulüplerini sadece birer futbol kulübü olarak görmemeleri," diyor Yormark GOAL'a. "Bu kulüplerin birer marka olduğunu anlıyorlar. Bunlar birer yaşam tarzı markası; peki bunu geleneksel futbol seyircisinin ötesinde nasıl paraya dönüştürebilirsiniz? Bana göre işin sırrı bu. Wrexham bunu yapıyor. Como bunu yapıyor. Biz de Polonya'da bunu yapmayı umuyoruz.

"PSG'nin yaptıklarına bakın. Çok daha büyük ölçekte olsa da, 'Biz sadece bir futbol markası değiliz; kültürle bağlantılı bir yaşam tarzı markasıyız, bu yüzden bir futbol kulübünden daha büyük olabileceğimizi düşünüyoruz' diyen ilk kulüplerden biriydi. Bana göre trend bu. PSG'nin Londra'da, Premier League'in kalbinde bir mağazası var. Bu kulüpler kendilerini birer marka olarak görüyor ve geleneksel futbolun ötesine geçiyorlar. Sıradan sporseverler için nasıl benzersiz bir deneyim yaratabiliriz ve aynı zamanda markalarımızı nasıl küreselleştirebiliriz?"

Yormark, bunun bir zorluk olduğunu kabul ediyor, ancak yaz yaklaşırken bu zorluk daha da heyecan verici hale geliyor. Dünya Kupası her şeyi değiştirecek ve bu sadece Amerika ile sınırlı değil. Roc Nation'ın gözünde, bu spor sonsuza dek değişmek üzere ve bu değişim topun oynandığı her yerde hissedilecek.