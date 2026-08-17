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Manchester Cityai

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Etihad Stadyumu'nda cenaze havası: City, korkunç Manchester United kâbusuyla uyandı

FEATURES
P. Guardiola
Rodri
M.City
Premier Lig
Arsenal - M.City
Arsenal
Community Shield
E. Maresca
S. Ferguson
M. United
İspanya
İngiltere
Galler
İtalya
İskoçya

Guardiola döneminin ardından ilk gerçek sınavda düşüş

Tek bir akşamda, Community Shield'de Arsenal karşısında alınan ağır bir yenilginin ardından, Etihad Stadyumu adeta altın çağına sessizce veda ediyor gibiydi. Community Shield maçında Arsenal'e 0-3 mağlup olunması, dostluk niteliği taşıyan bir karşılaşmadaki geçici bir sonuçtan ibaret değildi; aksine, on yılı aşkın bir süre boyunca inşa edilen projenin köklerinden çatlamaya başladığının ilk net işaretiydi.

Manchester City sportif direktörü Txiki Begiristain'in ve dahi İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın ayrılışı, Rodri'nin de vedasının yaklaşmasıyla birlikte gökmavililileri yenilmez bir hükümdarlık makinesinden, bilinmeyen bir toprakta yeni bir kimlik arayan bir takıma dönüştürüyor.

Bugün İngiliz kulübü, İngiliz futbolunun koridorlarında yankılanan hayati bir soruyla karşı karşıya: Citizens, ezeli rakibi Manchester United'ın Sir Alex Ferguson'ın ayrılışından sonra yaşadığı kaderden kaçınabilecek mi? Yoksa üç direğin aynı anda ayrılması, sonuç baskısı ve yükselen beklenti tavanı ortasında onu neredeyse sıfırdan başlamaya mı zorlayacak? Cevap artık teorik değil, aksine sahada şekillenmeye başladı.

Altın çağı yaratan kahramanların (oyuncuların, yönetimin ve teknik ekibin) ardından City'nin liderliğini üstlenecek herkes, kendisini devasa bir meydan okuma karşısında bulacaktır. Pep Guardiola'nın yerine geçen Enzo Maresca bunu çabuk fark etti. 

Leicester City ve Chelsea ile başarılı olan, kupalar kazanan yetenekli bir teknik direktör, ancak ilk resmi sınavında Arsenal duvarına toslayarak takımı yankı uyandıran bir yenilgiyle ve Etihad Stadyumu'nda zorlu günlerin gerçekten başladığı hissiyle çıkardı.

  • Efsaneyi yaratan direklerin çöküşü pusulayı değiştiriyor

    Mülkiyetin istikrarına ve mali ile operasyonel beyin olarak Ferran Soriano'nun görevinde kalmasına rağmen, Manchester City bir yıldan kısa bir sürede kendisini efsanevi bir kulübe dönüştüren ilk temel taşını kaybetti: Modern çağın en iyi spor direktörü olan ve bir yıldan fazla süre önce sessizce görevi bırakmaya karar veren Txiki Begiristain.

    Begiristain geçiş sürecine yardımcı oldu ve halefi Hugo Viana'ya ilk aylarda danışmanlık yaptı, ancak zamanla fark belirginleşti. Haaland'ı 60 milyona, Rodri'yi 70 milyona getiren, maliyeti yüksek bir takım kuran ve bunu akıllı satışlarla telafi eden adamdı. Viana ise bu yaz yalnızca iki transferde 130 milyonu aşmış görünüyor.

    Satın alma yaklaşımındaki bu değişim idari bir ayrıntı değil, City'yi yaratan uzun vadeli vizyonun değişmeye başladığının bir göstergesidir; tıpkı Sir Alex Ferguson'ın ayrılığından sonra Manchester United'ın başına geldiği gibi.

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  • Pep Guardiola: Yeri doldurulamayacak efsane

    Guardiola, City sisteminden düşen ikinci temel direktir. Taktiksel dehası ve tekrar tekrar başarı elde etme yeteneğinin yanı sıra, kulüp içinde mutlak bir nüfuza da sahipti.

    Pep, ister kazansın ister kaybetsin "dokunulmazdı" ve bu, Maresca dahil başka hiçbir teknik direktörün ulaşamayacağı bir konumdu.

    Kendisinin ölümsüz olduğunu bilen biriyle diğer teknik direktörler arasındaki fark, doğrudan sonuçlara ve performansa yansır. Guardiola ayrıldığında yalnızca oyun tarzı gitmez; onunla birlikte kesinlik hissi ve yıllar boyunca rakiplerine dayattığı psikolojik hakimiyet de gider.

    Bu boşluk aynı zamanda büyük ölçüde Manchester United'ın Ferguson'dan sonra yaşadığı duruma benziyor; kulüp uzun yıllar boyunca eski heybetini geri kazanamazken teknik direktör denemeleri birbirini izledi.

  • Rodri, City'nin çöküşünü haber veren bel kemiği

    Üçüncü ve en tehlikeli direk olan Rodri, kulüpten ayrılmanın eşiğinde. Bir takımı bir seviyeden başka bir seviyeye taşıma yeteneğine sahip orta saha oyuncusu çok azdır; ancak Rodri'yle City şampiyon bir takımdı, onsuz ise tamamen farklı bir takımdı.

    Önceki sakatlık döneminde orta sahada bariz bir kırılganlık ortaya çıktı ve takımın, İspanyol kaptanın sağladığı denge ile disiplinden yoksun olduğu görüldü. Bu nedenle yakın ayrılığı, kısa vadede telafisi güç, sert bir darbe gibi görünüyor.

    Futbol tarihi, kilit oyuncusunu kaybederek seviyesi çöken kulüp örnekleriyle dolu ve City de bu denklemde olası bir istisna değil.

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  • Manchester City sıfırdan bir proje mi başlatıyor?

    Cevap basit değil. Bir yandan kulüp hâlâ devasa mali kaynaklara, modern bir altyapıya ve istikrarlı bir yönetime sahip. Ama diğer yandan, projeyi inşa eden üç aklın kaybı, takımın gerçek bir yeniden yapılanma dönemine girdiği anlamına geliyor.

    Maresca, anlık sonuçların baskısı altında yeni bir kimlik inşa etme göreviyle karşı karşıya; bu, City çapındaki bir kulüp düzeyinde henüz sınanmadığı bir durum. Community Shield'da Arsenal'e karşı alınan mağlubiyet nihai bir ölçüt değil, ancak takımın son yıllardaki karakteri olan denge ve sağlamlıktan yoksun olduğunu ortaya koydu.

    Sezon başındaki hayal kırıklığı yaratan sonuçlar devam ederse, kulüp kendini tıpkı Ferguson döneminin sona ermesinin ardından United'ın yaşadığı gibi neredeyse tamamen bir yeniden yapılanmaya mecbur bulabilir.

  • Manchester United hayaleti ufukta beliriyor

    Manchester United'ın 2013 sonrasında yaşadıkları, temel taşlarını bir anda kaybeden herhangi bir kulüp için ağır bir ders sayılır. Yıllarca süren idari, teknik ve devasa harcama karmaşası, gerçek bir getiri sağlamadan geçti. City ise şu anda, mülkiyetin süreklilik göstermesi ve mali planlama sayesinde aynı senaryoyu önleme fırsatına sahip.

    Ancak ilk işaret dün geldi ve bu deneyimin tekrarlanacağı korkusu artık haklı bir hal aldı; başarısının temelini Cheki, Pep ve Rodri'nin oluşturduğu takım, bir daha aynı güçle tekrarlanamayabilir.

    Önümüzdeki aylar, Manchester City'nin bu evreyi en az kayıpla geçirebilecek durumda mı olduğunu, yoksa ezeli rakibinin yıllarca yaşadığına benzer, uzun bir yeniden yapılanma tüneline mi gireceğini belirleyecek.