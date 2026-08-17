Tek bir akşamda, Community Shield'de Arsenal karşısında alınan ağır bir yenilginin ardından, Etihad Stadyumu adeta altın çağına sessizce veda ediyor gibiydi. Community Shield maçında Arsenal'e 0-3 mağlup olunması, dostluk niteliği taşıyan bir karşılaşmadaki geçici bir sonuçtan ibaret değildi; aksine, on yılı aşkın bir süre boyunca inşa edilen projenin köklerinden çatlamaya başladığının ilk net işaretiydi.

Manchester City sportif direktörü Txiki Begiristain'in ve dahi İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın ayrılışı, Rodri'nin de vedasının yaklaşmasıyla birlikte gökmavililileri yenilmez bir hükümdarlık makinesinden, bilinmeyen bir toprakta yeni bir kimlik arayan bir takıma dönüştürüyor.

Bugün İngiliz kulübü, İngiliz futbolunun koridorlarında yankılanan hayati bir soruyla karşı karşıya: Citizens, ezeli rakibi Manchester United'ın Sir Alex Ferguson'ın ayrılışından sonra yaşadığı kaderden kaçınabilecek mi? Yoksa üç direğin aynı anda ayrılması, sonuç baskısı ve yükselen beklenti tavanı ortasında onu neredeyse sıfırdan başlamaya mı zorlayacak? Cevap artık teorik değil, aksine sahada şekillenmeye başladı.

Altın çağı yaratan kahramanların (oyuncuların, yönetimin ve teknik ekibin) ardından City'nin liderliğini üstlenecek herkes, kendisini devasa bir meydan okuma karşısında bulacaktır. Pep Guardiola'nın yerine geçen Enzo Maresca bunu çabuk fark etti.

Leicester City ve Chelsea ile başarılı olan, kupalar kazanan yetenekli bir teknik direktör, ancak ilk resmi sınavında Arsenal duvarına toslayarak takımı yankı uyandıran bir yenilgiyle ve Etihad Stadyumu'nda zorlu günlerin gerçekten başladığı hissiyle çıkardı.