Etihad'da sekiz gollü nefes kesen maç! Semenyo'nun dublesi, Manchester City'nin Brian Brobbey'nin hat-tricki ve Sunderland korkusunu atlatmasına yardımcı oldu

Maresca'nın takımı, bu sezon üst üste beşinci galibiyetini alarak ligde yüzde 100'lük dereceye sahip tek ekip olarak kalmayı başardı. Semenyo, Sunderland'ın büyük bir sürprize imza atma umutlarını azaltan iki golle fark yaratan isim oldu. Ev sahibi ekipte Enzo Fernandez, Rayan Cherki ve Erling Haaland da günün yüksek tempolu mücadelesinde gol sevinci yaşadı; karşılaşma boyunca Etihad tribünleri yerinde duramadı.

Bu sonuç, Maresca'nın Manchester'daki hayatına tarihi bir başlangıç yaptığını perçinledi. İtalyan teknik adam, Manchester City'nin başında çıktığı ilk beş Premier League maçının tamamını kazanarak organizasyon tarihinde bunu başaran sadece altıncı teknik direktör oldu. Üç puan sonunda alınmış olsa da ortaya konan performansın şekli, özellikle de konuk ekibin doğrudan oyununu durdurmakta zorlanan savunma hattı konusunda, teknik ekibe üzerinde düşünecek çok şey verecek.