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Etihad'da sekiz gollü nefes kesen maç! Semenyo'nun dublesi, Manchester City'nin Brian Brobbey'nin hat-tricki ve Sunderland korkusunu atlatmasına yardımcı oldu
Semenyo parladı, City galibiyet serisini sürdürdü
Maresca'nın takımı, bu sezon üst üste beşinci galibiyetini alarak ligde yüzde 100'lük dereceye sahip tek ekip olarak kalmayı başardı. Semenyo, Sunderland'ın büyük bir sürprize imza atma umutlarını azaltan iki golle fark yaratan isim oldu. Ev sahibi ekipte Enzo Fernandez, Rayan Cherki ve Erling Haaland da günün yüksek tempolu mücadelesinde gol sevinci yaşadı; karşılaşma boyunca Etihad tribünleri yerinde duramadı.
Bu sonuç, Maresca'nın Manchester'daki hayatına tarihi bir başlangıç yaptığını perçinledi. İtalyan teknik adam, Manchester City'nin başında çıktığı ilk beş Premier League maçının tamamını kazanarak organizasyon tarihinde bunu başaran sadece altıncı teknik direktör oldu. Üç puan sonunda alınmış olsa da ortaya konan performansın şekli, özellikle de konuk ekibin doğrudan oyununu durdurmakta zorlanan savunma hattı konusunda, teknik ekibe üzerinde düşünecek çok şey verecek.
- Getty Images Sport
Brobbey, yenilgiye rağmen tarihe geçti
Mağlup tarafta yer almasına rağmen Sunderland forveti Brian Brobbey, hafızalara kazınacak bir performans ortaya koydu. Golcü oyuncu sansasyonel bir hat-trick yaptı ve Jermain Defoe'nun bunu 2016'da başarmasından bu yana Sunderland adına en üst ligde bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu. Brobbey'nin bitiriciliği deplasman ekibine iki kez 1-1 ve 2-2'lik eşitliği getirdi, ardından ikinci yarıda bir kez daha sahneye çıkarak farkı 4-3'e indirdi ve ev sahibi taraftarları kısa süreliğine susturdu.
Manchester'daki bu performansı, onu organizasyon tarihindeki son derece seçkin bir grubun içine soktu. İstatistik verilerine göre, Brian Brobbey, güne puan tablosunun zirvesinde başlayan takıma karşı Premier League tarihinde hat-trick yapan dördüncü oyuncu oldu. Brobbey, Robbie Fowler, Dirk Kuyt ve Romelu Lukaku'nun da yer aldığı seçkin bir listeye katıldı. Bu sezon ligdeki önceki maçlarının hiçbirinde gol atamamış olması düşünüldüğünde, performansı daha da dikkat çekiciydi.
Savunmadaki korku dolu anlar ve çizgi üzerindeki kahramanlıklar
Skor tabelası şampiyonlar için rahat bir öğleden sonrayı işaret etse de, gerçekte maç çok daha çılgın geçti. Sunderland çok sayıda fırsat yarattı ve çaresiz savunma müdahaleleri olmasa maçtan çok daha fazlasını kolaylıkla alabilirdi. Ev sahibi ekip adına kurtarıcı olan Rúben Dias, skor 4-3'teyken çizgi üzerinden yaptığı dikkat çekici akrobatik müdahaleyle topu çıkardı. Bu müdahale Sunderland'in dördüncü golünü engelledi ve son 20 dakikanın gidişatını tartışmasız biçimde değiştirdi.
- Getty Images Sport
Haaland, Sunderland lanetini bozdu
Haaland için bu maç, Premier League koleksiyonunu tamamlamak adına uzun süredir beklenen bir fırsat sundu. Karşılaşma başlamadan önce Sunderland, Norveçlinin bu organizasyonda karşılaşıp da gol atamadığı tek takımdı.
Daha önce onlara karşı çıktığı iki maçta da gol atamamıştı, ancak sonunda bu kuraklığa kapanış bölümünde son verdi. Haaland'ın arka direkte yaptığı dokunuş skoru 5-3'e getirmekle kalmadı, aynı zamanda artık karşılaştığı 25 Premier League takımının tamamına gol attığını da garantiledi.
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