AFP
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Ethan Nwaneri'ye henüz 18 saniye sonra haksız yere kırmızı kart gösterildi: Arsenal'dan kiralık oyuncu, Borussia Dortmund formasıyla Union Berlin karşısında kabus gibi bir öğleden sonra yaşadı
Tuhaf kart karışıklığı Nwaneri'yi kurtardı
Bundesliga karşılaşmasının henüz 18. saniyesinde, 19 yaşındaki İngiliz oyuncu Union Berlin savunmacısı Tom Rothe'ye hızla kayarak müdahalede bulundu. Hakem Schlager hemen kırmızı kartı çıkardı. Genç oyuncu, anında oyundan atılma kararı karşısında şaşkına döndü.
Ancak hakem, cebinden yanlış kartı çıkardığını kısa sürede fark etti. Schlager, sol eliyle kırmızı kart kararının geçerli olmadığını işaret ettikten sonra doğru kart olan sarıyı gösterdi. Dortmund teknik direktörü Niko Kovac ise kenarda buruk bir tebessümle karşılık verdi.
Oyunda kalmasına rağmen Arsenal'den kiralık gelen Nwaneri için öğleden sonrası hayal kırıklığıyla geçti. Maçta etkili olamayan Nwaneri, 60. dakika dolduktan kısa süre sonra oyundan alındı ve Almanya'daki zorlu gününü böylece tamamladı.
- STEINSIEK.CH
Kobel, sınırda kalan müdahaleyi sorguladı
Son düdüğün ardından Sky'a konuşan Dortmund kalecisi Gregor Kobel, hakemin hatası karşısında ilk anda şaşkına döndüğünü itiraf etti. İsviçreli kaleci, o an yaşanan karışıklık sorulduğunda, “Gözlerime inanamadım” dedi.
Kobel, ardından genç takım arkadaşının düşüncesizce yaptığı müdahaleyi açık sözlerle değerlendirdi. Kramponunun tabanıyla Rothe'nin ayak bileğine temas eden bu müdahale biraz daha yukarıdan yapılsaydı, kırmızı kartı hak edecek kadar tehlikeliydi.
“Faul tam sınırdaydı” diye ekleyen Kobel, “Böyle bir müdahaleye girmen gerekiyor mu, bilmiyorum” dedi.
Dortmund yöneticileri daha fazla cesaret istiyor
Maçın başındaki hareketli anların ötesinde, golsüz beraberlik Dortmund'un daha geniş çaplı sorunlarını da ortaya koydu. Dortmund, Giannis Konstantelias'ın sezonun ilk maç haftasında çapraz bağını yırtmasının ardından yaz aylarında Premier League şampiyonu Arsenal'dan Nwaneri'yi kadrosuna katmıştı. Ancak bu takviyeye rağmen sportif direktör Nils-Ole Book, takımın Union karşısında yeterince cesur oynamamasını eleştirdi.
“Hayal kırıklığına uğradık. Çok daha fazlasını yapmak istiyorduk,” diyen Book, sözlerini şöyle sürdürdü: “Savunma arkasına sarkmak için sahanın her yerinde daha cesur oynamanız gerekir. Bunu yapmaya çok geç başladık.”
Dortmund yöneticisi, takımın potansiyeline ulaşması için taktiksel açıdan acilen gelişmesi gerektiğini vurguladı. Book, “Daha cesur olduğumuzda gerçekten iyi futbol oynuyor ve rakiplerimize baskı kurabiliyoruz,” dedi.
- Eibner
Sabah karşısında Avrupa'da kendini affettirme fırsatı
Hafta içinde Bodo/Glimt'e 1-0'lık dar bir skorla yenilen ve ardından yerel kulvarda berabere kalan Dortmund, yeniden ivme kazanmak istiyor. Salı günü Azerbaycan ekibi Sabah ile karşılaşacak olan Dortmund, dikkatini yeniden Şampiyonlar Ligi'ne çevirecek.
Bu sezon şu ana kadar yedi maçta forma giyen Nwaneri, kıta turnuvasında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmayı umuyor. Turnuvadaki ikinci galibiyetini almayı ve takım üzerindeki artan baskıyı hafifletmeyi hedefleyen Kovac'ın ekibi için rahat bir galibiyet büyük önem taşıyor.
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