Son düdüğün ardından Sky'a konuşan Dortmund kalecisi Gregor Kobel, hakemin hatası karşısında ilk anda şaşkına döndüğünü itiraf etti. İsviçreli kaleci, o an yaşanan karışıklık sorulduğunda, “Gözlerime inanamadım” dedi.

Kobel, ardından genç takım arkadaşının düşüncesizce yaptığı müdahaleyi açık sözlerle değerlendirdi. Kramponunun tabanıyla Rothe'nin ayak bileğine temas eden bu müdahale biraz daha yukarıdan yapılsaydı, kırmızı kartı hak edecek kadar tehlikeliydi.

“Faul tam sınırdaydı” diye ekleyen Kobel, “Böyle bir müdahaleye girmen gerekiyor mu, bilmiyorum” dedi.



