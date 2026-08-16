Nwaneri'nin durumu, hücum hattına takviye için piyasada aktif olan AC Milan'ı hemen alarma geçirdi. Milan yönetimi, özellikle forvetin arkasındaki boşluklarda oynayabilen ve ideal olarak sağ koridoru kullanabilen çok yönlü bir oyun kurucu arıyor.

Yaz boyunca birkaç hedefi takip etmesine rağmen bir anlaşmayı sonuçlandıramayan İtalyan devi, şimdi İngiliz yeteneği San Siro'ya getirme ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor. Temmuz ayının sonlarında çıkan haberlerde, Nwaneri'nin zaten Milan scout departmanının takip ettiği oyuncuların kısa listesinde yer aldığı öne sürülmüştü.



