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Ethan Nwaneri'ye Arsenal'dan ayrılma izni verildi, AC Milan genç oyuncu için hamleyi değerlendiriyor
Arsenal'in genç yıldızı Emirates'ten ayrılmaya hazırlanıyor
Yaz transfer döneminin son aşamasına girilirken Arsenal, akademisinden çıkan en umut vadeden oyuncularından biriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Rekor kıran bir ilk maçla manşetlere çıkan Nwaneri, Mikel Arteta'nın kısa vadeli planlarında ihtiyaç fazlası gibi duruyor.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, 19 yaşındaki oyuncunun Kuzey Londra'daki döneminin sona ermek üzere olduğunu doğruladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan İtalyan gazeteci, durumla ilgili net bir güncelleme vererek şunları söyledi: "Ethan Nwaneri, haftalar önce planlandığı gibi yaz transfer dönemi bitmeden Arsenal'dan ayrılacak. Sezon öncesi dönemde yer almasına rağmen bugün Manchester City'ye karşı oynanan maçta yedek kulübesinde bile yok."
- AFP
Milan, yaratıcı çözüm olarak Nwaneri'yi belirledi
Nwaneri'nin durumu, hücum hattına takviye için piyasada aktif olan AC Milan'ı hemen alarma geçirdi. Milan yönetimi, özellikle forvetin arkasındaki boşluklarda oynayabilen ve ideal olarak sağ koridoru kullanabilen çok yönlü bir oyun kurucu arıyor.
Yaz boyunca birkaç hedefi takip etmesine rağmen bir anlaşmayı sonuçlandıramayan İtalyan devi, şimdi İngiliz yeteneği San Siro'ya getirme ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor. Temmuz ayının sonlarında çıkan haberlerde, Nwaneri'nin zaten Milan scout departmanının takip ettiği oyuncuların kısa listesinde yer aldığı öne sürülmüştü.
İstikrar sorunları ve kiralık dönemler
İlk çıkışını çevreleyen büyük heyecana rağmen Nwaneri, yıldızlarla dolu Arsenal kadrosunda düzenli bir ilk 11 yeri kapmakta zorlandı. Geliimi, geçen sezon Premier League'de düzenli süre almakta güçlük çekmesiyle birlikte geçici olarak sekteye uğradı.
Bu süre eksikliği, Ligue 1'e geçici bir geçişe yol açtı ve sezonun ikinci yarısını Marsilya'da kiralık olarak geçirdi. Yurt dışındaki bu deneyim faydalı olsa da Arteta'nın ana kadrosuna kalıcı bir dönüş sağlamadı.
- Getty
İtalya, Nwaneri'nin potansiyelini ortaya çıkarabilir
19 yaşındaki kanat oyuncusu, kısıtlı fırsatlar bulmasına rağmen Premier League'de çıktığı 24 maçta dört gol kaydetmeyi başardı ve kendisini bu kadar yüksek potansiyelli bir yetenek haline getiren kalitenin izlerini gösterdi.
Ancak Arsenal şu anda en büyük hedefler için yarışırken, anlık sonuç alma baskısı Nwaneri'nin ihtiyaç duyduğu düzenli forma süresini bulmasını zorlaştırdı. İtalya'ya yapılacak bir transfer, sahip olduğu açık potansiyeli istikrarlı üst düzey performanslara dönüştürmesi için gereken yeni başlangıcı sağlayabilir.
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