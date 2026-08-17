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Ethan Nwaneri transfer yarışı, Premier League kulüplerinin İtalyan ve Alman ekiplerinin takibine katılmasıyla kızışıyor
Avrupa devleri Nwaneri için yarışta öne geçti
Yaz transfer döneminin son iki haftasına girilirken Nwaneri için yarış kızışıyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Arsenal'ın genç oyuncusu İtalya, Almanya ve Türkiye'deki kulüplerin ciddi ilgisini çekiyor. En öne çıkan talipler arasında, resmi girişimde bulunan Serie A devi AC Milan ile Türkiye şampiyonu Galatasaray yer alıyor.
AC Milan yönetimi özellikle forvetin arkasındaki alanlarda görev yapabilen, ideal olarak sağ kanalda konumlanan çok yönlü bir oyun kurucu arıyor ve İngiliz yeteneği hücum orta sahadaki ihtiyaçları için yaratıcı bir çözüm olarak belirledi.
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Premier League rakipleri harekete geçmeye hazır
Avrupa’dan gelen ilgi manşetlere hakim olurken, yerel rakiplerin de devreye girmesiyle Arsenal için durum daha da karmaşık bir hal almaya hazırlanıyor. Haberler, birkaç Premier League kulübünün de onu transfer etme yarışına katıldığını ve imzasını almak için "her şeyini ortaya koymaya" karar verdiğini öne sürüyor.
Artan yerel ilgi, Nwaneri’nin A takıma giden yolunun tecrübeli yıldızlar nedeniyle giderek daha fazla tıkandığı bir dönemde geliyor. Yadsınamaz yeteneğine rağmen 19 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisine tanınan sınırlı fırsatlarda Premier League’de çıktığı 24 maçta dört gol kaydetmeyi başardı ve onu bu kadar yüksek potansiyelli bir yetenek haline getiren kaliteyi zaman zaman ortaya koydu.
Community Shield kadrosunda yer almaması spekülasyonlara yol açtı
Nwaneri’nin geleceğine ilişkin spekülasyonlar, Arsenal’ın yakın zamanda Manchester City’yi yenerek kazandığı Community Shield maçının kadrosunda yer almamasının ardından zirveye ulaştı. Mikel Arteta, kadro seçimlerinin mevcut sınırlı kontenjan nedeniyle şekillendiğini belirtse de, genç oyuncunun dışarıda kalması mevcut hiyerarşideki konumuna dair açık bir işaret olarak görüldü.
Fabrizio Romano, durumla ilgili net bir güncelleme paylaşarak şöyle dedi: "Ethan Nwaneri, haftalar önce planlandığı gibi yaz transfer döneminin bitiminden önce Arsenal’dan ayrılacak. Hazırlık döneminde yer almasına rağmen Manchester City maçında yedek kulübesinde bile yok."
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Nwaneri için belirleyici iki hafta başlıyor
Nwaneri, seçeneklerini değerlendirirken önündeki iki hafta belirleyici olacak. İtalya ya da Almanya’ya yapılacak bir transfer, ona yeni bir başlangıç ve farklı bir taktik ortamda parlamak için fırsat sunabilirken, Premier League içinde gerçekleşecek bir hamle gelişimini alışık olduğu koşullarda sürdürmesine imkân tanıyacaktır.
Arsenal'ın kararlı bonservis beklentisi ve standart satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini kabul etmeyi reddetmesi, 2026-27 sezonu için ihtiyaç fazlası olarak görülse bile kulübün hâlâ onun potansiyeline değer verdiğini gösteriyor.
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