Ethan Nwaneri transfer yarışı, Premier League kulüplerinin İtalyan ve Alman ekiplerinin takibine katılmasıyla kızışıyor

Yaz transfer döneminin son iki haftasına girilirken Nwaneri için yarış kızışıyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Arsenal'ın genç oyuncusu İtalya, Almanya ve Türkiye'deki kulüplerin ciddi ilgisini çekiyor. En öne çıkan talipler arasında, resmi girişimde bulunan Serie A devi AC Milan ile Türkiye şampiyonu Galatasaray yer alıyor.

AC Milan yönetimi özellikle forvetin arkasındaki alanlarda görev yapabilen, ideal olarak sağ kanalda konumlanan çok yönlü bir oyun kurucu arıyor ve İngiliz yeteneği hücum orta sahadaki ihtiyaçları için yaratıcı bir çözüm olarak belirledi.



