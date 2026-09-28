Ethan Mbappe, Lille'in Real Betis'e karşı oynadığı maçta gördüğü kırmızı kartın ardından Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir ceza aldı

Bu, 19 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi kariyerindeki yalnızca üçüncü maçıydı. Oyuncunun turnuvadaki önceki iki maçı da 2024-25 sezonunda Lille formasıyla geldi; bu karşılaşmalarda Feyenoord'a karşı alınan 6-1'lik farklı galibiyette ve Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kalınan maçta forma giydi.

Bu aksiliğe rağmen Mbappe, bu sezon Lille için kilit isimlerden biri olarak kendini kabul ettirdi. Şu ana kadar tüm kulvarlarda altı maça çıktı ve bir gol ile bir asistlik doğrudan katkı verdi.