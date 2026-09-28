AFP
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Ethan Mbappe, Lille'in Real Betis'e karşı oynadığı maçta gördüğü kırmızı kartın ardından Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir ceza aldı
UEFA, kırmızı kart olayına ilişkin kararını verdi
Real Madrid'in süperstarı Kylian Mbappe'nin küçük kardeşi, Şampiyonlar Ligi'nde gördüğü kırmızı kartın ardından alacağı cezanın tamamını öğrendi. 19 yaşındaki Ethan Mbappe, üç hafta önce Lille'in Real Betis'e 3-2 mağlup olduğu maçta direkt kırmızı kart görmüştü ve Avrupa futbolunun yönetim organı şimdi üç maç ceza alacağını doğruladı.
Pazartesi günü yayımlanan disiplin raporuna göre orta saha oyuncusuna yöneltilen suçlama, Betis savunmacısı Natan ile yaşadığı tartışmanın ardından "başka bir oyuncuya saldırmak" oldu. Video görüntüleri, Brezilyalı savunmacı arkasından geçerken Mbappe'nin rakibine dirseğiyle vurduğunu gösterdi. Haberlere göre Natan, bu tepki öncesinde Fransız oyuncuya bazı sözler söylemişti ancak VAR incelemesi belirleyici oldu ve direkt kırmızı kart çıktı. Bu kart da şimdi UEFA Disiplin Kurulu'ndan ek yaptırımlarla sonuçlandı.
- AFP
Kıtadaki aksiliğe rağmen artan itibar
Bu, 19 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi kariyerindeki yalnızca üçüncü maçıydı. Oyuncunun turnuvadaki önceki iki maçı da 2024-25 sezonunda Lille formasıyla geldi; bu karşılaşmalarda Feyenoord'a karşı alınan 6-1'lik farklı galibiyette ve Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kalınan maçta forma giydi.
Bu aksiliğe rağmen Mbappe, bu sezon Lille için kilit isimlerden biri olarak kendini kabul ettirdi. Şu ana kadar tüm kulvarlarda altı maça çıktı ve bir gol ile bir asistlik doğrudan katkı verdi.
Bayern Münih maçının dönüş tarihi belli oldu
Üç maçlık ceza, sonbahar takviminin büyük bölümünü kapsıyor ve onun Arsenal deplasmanı, Galatasaray ile sahasındaki karşılaşma ile Bodo/Glimt deplasmanında forma giymesini engelliyor olsa da tünelin ucunda ışık var. UEFA, Mbappe'nin 25 Kasım'da Lille'in Stade Pierre-Mauroy'da Almanya devi Bayern Münih'i ağırlayacağı maçta Avrupa kupalarında yeniden oynayabileceğini doğruladı.
Bayern Münih maçının ardından Lille'in Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı üç maç daha kalacak. Takımın kampanyası, Stuttgart deplasmanı, Slovan Bratislava ile sahasındaki maç ve son maç gününde Roma deplasmanıyla sona erecek.
- AFP
Yurt içindeki askıya alma nedeniyle uluslararası odak
Yurt içindeki ve Avrupa'daki çalkantılara rağmen Mbappe, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı için merkezi bir figür olmaya devam ediyor. Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemelerinde Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı yoluna devam ederken, şu anda milli görevde bulunuyor.
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