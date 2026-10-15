Ampadu'nun öne çıkışı sorulan eski Leeds savunmacısı Kilgallon, en iyi kripto spor bahis siteleri ile iş birliği kapsamında GOAL'a şunları söyledi: “Sheffield United'da onu izlemeye gittiğinizde, oraya kiralık gitmişti ve işler onun için yolunda gitmemişti. Sheffield United'da oynamış birkaç oyuncu tanıyorum ve birkaç kişiyle konuştum. Ben de ‘Bu Ampadu kim, şu anda gereken seviyenin çok uzağında görünüyor?’ diyordum.

“Şimdi Leeds United'a geldi ve ne oyuncu ama. Kaptan, lider, hiçbir maç kaçırmıyor; stoperde de merkez orta sahada da oynuyor. Açıkçası kötü bir maçını görmedim. Oynadığı her maçta performansı en az 7 puanlık. Takıma gerçekten liderlik ediyor.

“Leeds United'da harika bir soyunma odası var. Bunu sağlayan kişinin o olduğunu düşünüyorum. Hem saha içinde hem de saha dışında bir lider. Onu ne kadar övsem az. Sanırım geçen gün yeterince gol atmadığına gülmüşlerdi ama insanların pek fark etmeyebileceği diğer her şeyi yapıyor: o müdahaleleri, geriye koşuları.

“Leeds United'ın tartışmasız en dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Leeds'in bu sezon şu ana kadar iyi oyuncuları vardı ama Ampadu öne çıktı. Gerçekten öyle.”