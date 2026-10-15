Getty/GOAL
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Ethan Ampadu'nun yükselişi: 16 yaşında Chelsea'ye transfer, Sheffield United'da “seviyenin çok uzağında” ve Leeds United'da her hafta “en az 10 üzerinden 7”lik performans sergileyen bir lider
Ampadu, Chelsea'ye genç yaşta gelecek vadeden bir futbolcu olarak katıldı.
Exeter doğumlu Ampadu, futbola memleketinin takımında başladı. Exeter City A takımıyla ilk maçına henüz 15 yıl 10 ay 26 günlükken çıktı ve Devon'da daha önce Arsenal efsanesi Cliff Bastin'in kırdığı rekoru geride bıraktı.
Bu potansiyelin fark edilmesi uzun sürmedi; genç oyuncu Premier League kulüplerinin transfer radarına girdi. Sonunda, peşinde çok sayıda kulüp bulunan Ampadu'yu kadrosuna katma yarışını Stamford Bridge ekibi Chelsea kazandı.
Ampadu, Chelsea formasıyla yalnızca 12 resmî maça çıktı ve bunların sadece biri en üst ligdeydi. Batı Londra dışında değerli deneyim kazanmak için RB Leipzig ve Sheffield United ile Venezia ve Spezia'ya katıldı.
- Getty
Gallerli millî futbolcu Elland Road'da yeniden yoluna girdi
West Yorkshire'a gidişiyle 2023'te nihayet kalıcı transferi gerçekleşti. Gelişinden yalnızca bir yıl sonra kaptanlık pazubandını takması, Leeds'in 7 milyon sterlinlik (9 milyon dolar) anlaşmasını oldukça hesaplı bir hamleye dönüştürdü.
2025'te Leeds'i kaptan olarak Championship şampiyonluğuna taşıdı, ardından geçen sezon takımının Premier League'deki yerini sağlamlaştırmasına yardımcı oldu. 26 yaşındaki Ampadu, formda olduğunda Daniel Farke'nin kadroya ilk yazdığı isimlerden biri. Oyununa “10 üzerinden 7” düzeyinde bir istikrar da kattı.
Ampadu, Elland Road'da taraftarların gözdesi hâline geldi. Bir dönem gelecek vadeden ancak sonunda sönüp giden bir yetenek olarak gözden çıkarılma tehlikesi yaşayan oyuncu için bu, talihinde dikkat çekici bir değişim oldu.
Ampadu, Leeds için vazgeçilmez bir kaptan hâline geldi.
Ampadu'nun öne çıkışı sorulan eski Leeds savunmacısı Kilgallon, en iyi kripto spor bahis siteleri ile iş birliği kapsamında GOAL'a şunları söyledi: “Sheffield United'da onu izlemeye gittiğinizde, oraya kiralık gitmişti ve işler onun için yolunda gitmemişti. Sheffield United'da oynamış birkaç oyuncu tanıyorum ve birkaç kişiyle konuştum. Ben de ‘Bu Ampadu kim, şu anda gereken seviyenin çok uzağında görünüyor?’ diyordum.
“Şimdi Leeds United'a geldi ve ne oyuncu ama. Kaptan, lider, hiçbir maç kaçırmıyor; stoperde de merkez orta sahada da oynuyor. Açıkçası kötü bir maçını görmedim. Oynadığı her maçta performansı en az 7 puanlık. Takıma gerçekten liderlik ediyor.
“Leeds United'da harika bir soyunma odası var. Bunu sağlayan kişinin o olduğunu düşünüyorum. Hem saha içinde hem de saha dışında bir lider. Onu ne kadar övsem az. Sanırım geçen gün yeterince gol atmadığına gülmüşlerdi ama insanların pek fark etmeyebileceği diğer her şeyi yapıyor: o müdahaleleri, geriye koşuları.
“Leeds United'ın tartışmasız en dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Leeds'in bu sezon şu ana kadar iyi oyuncuları vardı ama Ampadu öne çıktı. Gerçekten öyle.”
- Getty
Sırada Manchester United ve Fernandes ile görüşme var
Leeds, pazar günü Premier League maçlarına döndüğünde Ampadu’nun mücadeleci yönünü en iyi şekilde ortaya koymasına ihtiyaç duyacak. Leeds, Manchester United ile karşılaşmaya hazırlanırken Manchester United da zor durumdaki teknik direktörü Michael Carrick üzerindeki baskı artarken Pennine Dağları’nı aşarak deplasmana gelmeye hazırlanıyor.
Geçen sezon eski rakibinden dört puan alan Farke, Carrick’in koltuğunu biraz daha sallamayı umacak. Ayrıca kaptanının, çekişmeli geçmesi beklenen orta saha mücadelesinde Portekizli oyun kurucu Bruno Fernandes’e üstünlük sağlamasını isteyecek.
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