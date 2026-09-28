Estevao'nun bu sezon Chelsea'de yeterince süre alamaması nedeniyle giderek daha fazla hayal kırıklığı yaşadığı bildiriliyor. Brezilyalı milli oyuncu, teknik direktör Alonso yönetiminde ikinci planda kalan bir isim haline geldi ve Premier League'deki ilk beş maçta toplam sadece 23 dakika süre alabildi.

Bu sezonki tek ilk 11 başlangıçları EFL Cup'ta geldi ve bu durum 19 yaşındaki oyuncunun kendisini göz ardı edilmiş ve öfkeli hissetmesine yol açtı. İngiliz futboluna uyum sağladığı ilk sezonun ardından hücum oyuncusu daha büyük bir rol ve daha fazla istikrar bekliyordu, ancak artık yakın geleceğine karamsarlıkla bakıyor.