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Estevao'nun Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea rolünden giderek daha fazla rahatsız olması Barcelona'yı alarma geçirdi
Stamford Bridge sıkıntısı
Estevao'nun bu sezon Chelsea'de yeterince süre alamaması nedeniyle giderek daha fazla hayal kırıklığı yaşadığı bildiriliyor. Brezilyalı milli oyuncu, teknik direktör Alonso yönetiminde ikinci planda kalan bir isim haline geldi ve Premier League'deki ilk beş maçta toplam sadece 23 dakika süre alabildi.
Bu sezonki tek ilk 11 başlangıçları EFL Cup'ta geldi ve bu durum 19 yaşındaki oyuncunun kendisini göz ardı edilmiş ve öfkeli hissetmesine yol açtı. İngiliz futboluna uyum sağladığı ilk sezonun ardından hücum oyuncusu daha büyük bir rol ve daha fazla istikrar bekliyordu, ancak artık yakın geleceğine karamsarlıkla bakıyor.
- Getty Images Sport
Taktik gerilimler ortaya çıkıyor
SPORT, taktik anlaşmazlıkların körüklediği şekilde, yetenekli hücum oyuncusu ile Alonso arasında bir "soğuk savaş" çıktığını iddia etti. Estevao, doğal gelişiminin sağ kanattan merkeze kaymak olduğuna inanıyor ancak bu alan şu anda Cole Palmer tarafından dolduruluyor.
Ayrıca genç oyuncu, İngiltere'deki ilk yılında başladığı kas kütlesi artırma sürecini sürdürme konusunda isteksiz. Daha fazla hacim kazanmanın, en etkili hücum silahları olmaya devam eden çevikliğini ve baş döndürücü hızını elinden alacağından korkuyor. Bu gerilime rağmen oyuncu şu anda Stamford Bridge'den ayrılmak için transfer talebinde bulunmuyor ve temsilcileri de aktif olarak bir çıkış yolu aramıyor.
Profesyonel odağı korumak
Brezilya ile Avustralya'da milli görevde bulunan Estevao, Alonso ile arasında olduğu bildirilen gerginliği küçümsedi. Kısıtlı süre almasıyla ilgili soruya diplomatik bir yaklaşım sergileyen oyuncu, İspanyol teknik adamla kamuoyu önünde bir çatışma yaratmayı reddetti.
Gazetecilere konuşan Estevao, "Her teknik direktörün kendi oyun anlayışı var ve elbette ben her gün çalışıyor, elimden gelenin en iyisini yapıyorum" dedi. "Chelsea'de çok yüksek kaliteye sahip çok sayıda oyuncumuz var. Ben kontrol edebildiğim şeylere odaklanıyorum. Fırsat bulduğumda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."
Alonso da genç oyuncuya kamuoyu önünde destek verdi ve kısa süre önce, sahip olduğu büyük potansiyel nedeniyle daha fazla fırsat elde etmesinin "yüzde 100 kesin" olduğunu vurguladı.
- Getty Images Sport
Barcelona fırsat kolluyor
Hemen ayrılması şu an için gündemde olmasa da, Estevao Barcelona'nın radarında kalmaya devam ediyor. Blaugrana, Palmeiras'taki günlerinde onun gelişimini yakından takip etti, ancak sportif direktör Deco nihayetinde Lamine Yamal'a öncelik vererek Chelsea'nin 61,5 milyon avroluk anlaşmayı tamamlamasına olanak tanıdı.
Bununla birlikte Deco, vatandaşı oyuncunun Londra'daki mevcut sıkıntısına ilişkin ilk elden bilgiye sahip olmayı sürdürüyor. Aynı habere göre Barcelona yöneticileri, durumun nasıl şekilleneceğini görmek için Stamford Bridge'deki gelişmeleri yakından takip ediyor.
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