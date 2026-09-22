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Estevao, Chelsea’deki sıkıntılarla ilgili sessizliğini bozdu: Brezilyalı yıldız, Xabi Alonso yönetiminde neden az süre aldığını anlattı
Genç oyuncu, azalan fırsatları değerlendirdi
Estevao'nun Brezilya milli takımına dönüşüne, sezonun ilk haftalarında Chelsea'de aldığı sınırlı süreye ilişkin sorular damga vurdu. 19 yaşındaki oyuncu, Alonso yönetiminde altı maçta toplam yalnızca 148 dakika süre aldı ve sadece iki kez ilk 11'de başladı. Bu kenarda kalan rol, geçen sezon batı Londra ekibinde çok daha düzenli forma giydiği döneme kıyasla büyük bir tezat oluşturuyor.
- Pro Sports Images
Kanat oyuncusu profesyonel odağını koruyor
Kanat oyuncusu, Brezilya Milli Takımı'nın basın toplantısında gazetecilere konuşurken, yeni teknik direktörünün Stamford Bridge'deki oyuncu tercihleriyle ilgili herhangi bir tartışmayı körüklemeyi reddetti. Bunun yerine Estevao, antrenmanlarda performans seviyesini yükseltme ve önüne çıkan her fırsatı değerlendirme konusundaki kararlılığının altını çizdi.
Chelsea'nin hücum hattındaki forma rekabetine yanıt veren eski Palmeiraslı yıldız adayı, şunları söyledi: "Bence her teknik direktörün kendine özgü bir oyun anlayışı var. Elbette her gün çalışıyoruz, ben de her gün elimden gelenin en iyisini veriyorum ve yaptığım şey bu.
"Chelsea'de kaliteli oyuncularımız var, bu yüzden ben de kontrol edebildiğim şeylere odaklanıyorum, antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum, fırsat bulduğumda en iyisini yapmaya çalışıyorum, bu süreç gün gün ilerliyor. Sahip olduğum her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum, kontrol edebildiğim her şeyi kontrol etmeye çalışıyorum ve gerisini Tanrı'ya bırakıyorum, ayrıca kendime de çok güveniyorum."
Stamford Bridge rekabeti kızışıyor
Alonso'nun temmuz ayında Stamford Bridge'e gelişi, A takım içindeki hiyerarşide gözle görülür bir değişimi tetikledi. Bu düzenleme, Enzo Maresca ve Liam Rosenior yönetimindeki verimli 2025-26 sezonunun ardından geldi; söz konusu dönemde genç oyuncu 36 maçta sekiz gol ve dört asist kaydetti. Haziran 2033'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı, forma rekabetinin yoğunluğuna rağmen hâlâ uzun vadeli değerli bir yatırım olarak görülüyor.
- AFP
Uluslararası fikstürler bir fırsat sunuyor
11 A milli maçta beş golü bulunan forvet için milli takıma yeniden çağrılması, sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırmasının ardından hayati bir fırsat anlamına geliyor. Brezilya, 25 ve 29 Kasım'da iki hazırlık maçında Avustralya ile karşılaşacak ve programını 3 Ekim'de Hindistan'a karşı tamamlayacak. Milli takımda süre alması, genç oyuncunun Chelsea ile kendisini bekleyen yoğun fikstür öncesinde keskinliğini yeniden kazanmasına yardımcı olmalı.
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