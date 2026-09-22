Kanat oyuncusu, Brezilya Milli Takımı'nın basın toplantısında gazetecilere konuşurken, yeni teknik direktörünün Stamford Bridge'deki oyuncu tercihleriyle ilgili herhangi bir tartışmayı körüklemeyi reddetti. Bunun yerine Estevao, antrenmanlarda performans seviyesini yükseltme ve önüne çıkan her fırsatı değerlendirme konusundaki kararlılığının altını çizdi.

Chelsea'nin hücum hattındaki forma rekabetine yanıt veren eski Palmeiraslı yıldız adayı, şunları söyledi: "Bence her teknik direktörün kendine özgü bir oyun anlayışı var. Elbette her gün çalışıyoruz, ben de her gün elimden gelenin en iyisini veriyorum ve yaptığım şey bu.

"Chelsea'de kaliteli oyuncularımız var, bu yüzden ben de kontrol edebildiğim şeylere odaklanıyorum, antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum, fırsat bulduğumda en iyisini yapmaya çalışıyorum, bu süreç gün gün ilerliyor. Sahip olduğum her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum, kontrol edebildiğim her şeyi kontrol etmeye çalışıyorum ve gerisini Tanrı'ya bırakıyorum, ayrıca kendime de çok güveniyorum."