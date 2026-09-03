ESPN Brasil'e göre Estevao, Alonso'nun göreve gelmesinin ardından Chelsea'deki rolü konusunda giderek daha fazla "endişe" duyuyor. 19 yaşındaki forvet, ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle geçen sezonun kritik bölümünü, Dünya Kupası da dahil olmak üzere, kaçırdı. Tam olarak iyileşmesinin ardından ise İspanyol teknik adamın yönetiminde Premier League'de süre bulmakta zorlandı.

Brezilyalı oyuncu, Chelsea'nin Fulham'a karşı oynadığı sezonun açılış lig maçında yalnızca yedi dakikalık kısa bir süre alabildi. Ardından Brighton'a karşı 4-3 kazanılan heyecan dolu maçta yedek kulübesinde kalıp oyuna girmedi; şu ana kadarki tek ilk 11 başlangıcı ise Luton'a karşı, kadroda geniş rotasyona gidilen Carabao Cup maçında geldi.

Chelsea'nin bu sezon Avrupa kupalarının tamamında yer almaması nedeniyle azalan maç takvimi, genel rotasyonun da minimum seviyede kalacağı anlamına geliyor. Estevao, Chelsea'nin bu sezon 50'den az maça çıkmasının beklendiği bir ortamda, son derece rekabetçi hücum hattında gözden çıkarılmaktan korkuyor.



