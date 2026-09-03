Getty Images Sport
Çeviri:
Estevao, Brezilyalı harika çocuğun ocak transfer dönemi seçeneklerini değerlendirdiği süreçte artan Xabi Alonso "endişeleri" nedeniyle Chelsea'den ayrılmayı düşünüyor
Estevao, Alonso yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanıyor
ESPN Brasil'e göre Estevao, Alonso'nun göreve gelmesinin ardından Chelsea'deki rolü konusunda giderek daha fazla "endişe" duyuyor. 19 yaşındaki forvet, ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle geçen sezonun kritik bölümünü, Dünya Kupası da dahil olmak üzere, kaçırdı. Tam olarak iyileşmesinin ardından ise İspanyol teknik adamın yönetiminde Premier League'de süre bulmakta zorlandı.
Brezilyalı oyuncu, Chelsea'nin Fulham'a karşı oynadığı sezonun açılış lig maçında yalnızca yedi dakikalık kısa bir süre alabildi. Ardından Brighton'a karşı 4-3 kazanılan heyecan dolu maçta yedek kulübesinde kalıp oyuna girmedi; şu ana kadarki tek ilk 11 başlangıcı ise Luton'a karşı, kadroda geniş rotasyona gidilen Carabao Cup maçında geldi.
Chelsea'nin bu sezon Avrupa kupalarının tamamında yer almaması nedeniyle azalan maç takvimi, genel rotasyonun da minimum seviyede kalacağı anlamına geliyor. Estevao, Chelsea'nin bu sezon 50'den az maça çıkmasının beklendiği bir ortamda, son derece rekabetçi hücum hattında gözden çıkarılmaktan korkuyor.
- AAP
Mevki çakışmaları ve fiziksel endişeler
Haberde, Estevao'nun Alonso'nun sistemindeki taktik uyumuna ilişkin düşüncelerini yakın çevresiyle paylaştığı öne sürüldü. Palmeiras'ın eski genç yeteneği, hücumun son bölümünde merkezde görev yapmayı tercih ediyor. Ancak bu merkezi hücum rolleri şu anda Cole Palmer ve Chelsea'nin rekor bonservisli transferi Morgan Rogers'ın kontrolünde.
İlk 11'e girmenin alternatif yolu sağ kanat olabilir, ancak bu mevkide şu anda Pedro Neto oynuyor. Bununla birlikte, Estevao'nun Alonso'nun mevcut taktik düzeninde bu özel geniş alandaki role geçiş yapmaya fazlasıyla isteksiz olduğu belirtiliyor.
Genç oyuncu, kanatta teknik direktörün taleplerine uyum sağlamasının kendisini fiziksel olarak ciddi ölçüde güçlenmeye zorlayacağına inanıyor. Aşırı kas kütlesi kazanmanın doğal çevikliğini azaltacağından ve dinamik oyun tarzını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediyor.
Stamford Bridge'de kıyasıya hücum rekabeti
Chelsea, İngiltere'nin en üst düzey liglerinden birindeki en etkileyici hücum hatlarından birine sahip. Palmer, Rogers ve Joao Pedro üçlüsünün sezonun önemli bir bölümünde ilk 11'deki yerleri domine etmesi bekleniyor.
Chelsea, salı günkü transfer döneminin son tarihinden önce orta saha hedefi Lamine Camara'yı kadrosuna katmayı başaramasa da, hâlâ üst düzey yeteneklerle dolu bir kadroya sahip. Bu iç rekabet, 61,5 milyon euro (£52 milyon) karşılığında gelen ve kulüp adına 38 maçta sekiz gol atan Estevao'nun düzenli forma şansı bulmasını zorlaştırıyor.
Bu arada diğer kulüpler de, üst düzey lig ekipleri kanat forvet arayışını sürdürürken durumu yakından takip ediyor. The Guardian'a göre, Liverpool son dönemde Brezilyalı kanat oyuncusuyla ilgilenen kulüpler arasında gösterildi; bu da oyuncunun ayrılmaya karar vermesi halinde halihazırda güçlü bir piyasa olduğunu ortaya koyuyor.
- Getty Images Sport
Arsenal için kritik maç ve ocak ayı kararları
Estevao şu an için Londra'da mutlu ve ideal olarak Chelsea'de başarılı olmak istese de, yılbaşından önce A takımda yeterince süre alamaması onu kararını değiştirmeye zorlayabilir. Kenarda kalan statüsü devam ederse, ocak transfer döneminde kış aylarında ayrılması son derece gerçekçi bir ihtimal.
Şimdilik ise Alonso'nun ekibinin pazar günü oynanacak dev Premier League mücadelesine topluca odaklanması gerekiyor. Chelsea, son şampiyon Arsenal ile karşılaşmak için Emirates Stadyumu'na kısa bir yolculuk yapacak; Estevao da burada forma şansı bulup büyük sahnede değerini kanıtlamayı umuyor olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun