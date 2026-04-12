Manhattan'dan Seul'e: Bayern, yerel hakimiyetle yetinmeyip, New York (Rockefeller Merkezi), Şanghay ve Bangkok'ta kalıcı uluslararası ofisler açarak küresel bir marka haline geldi.

2025 yılında kulüp, Asya'daki yarım milyar taraftarla iletişimini derinleştirmek amacıyla Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni bir ofis açtı. Bu genişleme, yıllık 65 milyon avroluk "Deutsche Telekom" sözleşmesi ve "Allianz" ile yapılan stratejik sözleşme gibi devasa sponsorluk anlaşmalarına dönüştü.

Bayern ayrıca stratejik olarak "rakipleri parçalama" politikası izledi; verilere göre kulüp, son on yılda yerel harcamalarının yaklaşık %40'ını (yaklaşık 77,4 milyon avro) doğrudan rakibi Borussia Dortmund'dan transfer ettiği oyunculara ayırdı.

Lewandowski, Neuer ve Götze gibi transferler sadece teknik bir güçlendirme değil, rakip kulüplerin spor projelerine de ölümcül darbeler oldu.

Bununla birlikte, 2026 yılı "ekonomik rasyonalite"ye doğru bir dönüşe sahne oldu; kulüp, 100 milyon avroyu aşan transferlerden vazgeçmeye ve 70 milyon avroya mal olan "Campus" akademisine odaklanmaya karar verdi.