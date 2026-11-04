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Çeviri:

"Eşsiz bir orta saha": Paris'in üçlüsü, Barcelona ve Real'in efsanelerini geçebilir mi?

Villarreal - Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
Vitinha
J. Neves
F. Ruiz
Luis Enrique
Barcelona
Real Madrid
Z. Zidane
L. Figo
X. Hernandez
S. Busquets
A. Iniesta
İspanya
Fransa
Portekiz

Villarreal'in altı golü karşılaştırma kapısını araladı

Paris Saint-Germain'in orta saha üçlüsü Vitinha, Joao Neves ve Fabian Ruiz'in sergilediği olağanüstü performans, Paris ekibinin Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal karşısında muhteşem bir oyun ortaya koyup sahadan 6-0'lık net bir galibiyetle ayrılmasının ardından tarihi karşılaştırmaların kapısını araladı.

Bu sonuç, maçları kontrol etmekle yetinmeyip kendi temposunu dayatan ve geri kalan takım arkadaşlarının işini kolaylaştıran Paris orta sahasının muazzam gücünü yeniden gündeme taşıdı. Bu durum, Fransız "RMC" radyosunda yayınlanan "After Foot" programını, bu üçlünün oyun tarihindeki en iyi orta sahalar arasındaki yerine dair bir soru ortaya atmaya yöneltti.

Uyum ve kalitenin yüksekliğinden dolayı olağanüstü şeyleri sıradan gösterir hale gelen Paris'in ortaya koyduklarını tarif etmek için yeni kelimeler bulmanın zorluğu karşısında, maç analizi sırasında tarihi karşılaştırmalar gündeme geldi. Program, Paris'in İspanya'daki keyifli gezintisinin en önemli nedenlerinden biri olan bu üçlü hakkında konuşmaya geniş bir yer ayırdı.

Üç orta saha oyuncusu, maçta Paris'in gollerinin yarısını kaydetti. Joao Neves'in öne geçiren golü atmasının ardından Fabian Ruiz iki gol kaydetti. Ancak etkileri gol katkısıyla sınırlı kalmadı; oyunun temposu üzerinde mutlak bir hakimiyet kurmaya ve takımın kolektif üstünlüğünü pekiştirmeye kadar uzandı.

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  • Futbol tarihinde istisnai bir yer, ama tek şartla!

    "RMC Sport"un futbol bölümü yazı işleri müdürü Jean-Louis Tourre, Paris orta sahasının şu anda dünyanın en iyisi olduğunu, hatta oyuncular aynı seviyeyi uzun süre korumayı başarırlarsa futbol tarihinde istisnai bir yer edinebileceklerini değerlendirdi.

    Tourre şunları söyledi: "Paris Saint-Germain'in bir maçını değerlendirirken, orta sahadaki üçlüden başlamamız gerekir, çünkü tüm maçı kolaylaştıran onlardır."

    Şunları ekledi: "Yanlarına Doué ya da Hakimi gibi istisnai oyuncular koyduğunuzda, etraflarındaki herkesi daha iyi hale getiriyorlar. Bu oyuncular sayesinde gençleri sahaya sürebilir, rotasyon yapabilir ve asıl oyuncuları başka mevkilerde dinlendirebilirsiniz, çünkü elinizde kendi mevkilerinde dünyanın en iyi oyuncularından oluşan dayanaklar var."

    Devam etti: "Dünyada onlara denk kimse yok ve bu performans seviyesini uzun süre korurlarsa, futbol tarihinde bile onların benzerlerinin pek fazla olmayacağını düşünüyorum."

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  • Barcelona, Real Madrid, Manchester United ve Milan'da efsanevi örnekler

    Gazeteci bu karşılaştırmada Parisli üçlünün rakiplerinin isimlerini belirtmemiş olsa da, tarihin en iyi orta sahalarından söz etmek, 2000'li yılların sonu ile 2010'lu yılların başında hâkimiyet kuran, Xavi Hernandez, Sergio Busquets ve Andres Iniesta'dan oluşan Barcelona üçlüsünü akıllara getiriyor; yine aynı RMC sitesinin haberine göre.

    Şöyle devam etti: "Futbol tarihi başka örneklere de tanıklık etti; 2002'de Zinedine Zidane (ile Figo ve Makelele) önderliğindeki Real Madrid orta sahası, Gennaro Gattuso, Rivaldo, Andrea Pirlo ve Clarence Seedorf'u barındıran Milan, bunun yanı sıra Sir Alex Ferguson döneminde Paul Scholes, Roy Keane ve Ryan Giggs'in yer aldığı Manchester United gibi."

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  • Neves hakimiyetin sebeplerini açıklıyor: Paris rakiplerine korku mu salıyor?

    Kendisi de bu konuda görüş bildiren Joao Neves, oyunun efsaneleriyle yapılan kıyaslamalardan uzak durdu ve Paris'e orta sahada bu hakimiyeti kazandıran sebepleri açıklarken, takımın rakiplerine korku saldığı fikrini reddetti.

    Portekizli milli futbolcu, rakiplerin Paris'ten ne kadar çekindiğine dair bir soruya karşılık şöyle konuştu: "Öyle düşünmüyorum. Topla oynamak istediğimizi, her yere koştuğumuzu ve mümkün olan en iyi şekilde savunma yapmak istediğimizi gösterdik." Sözlerine şöyle devam etti: "Topla ilgilenmek için fazla alanınız ya da yeterli vaktiniz olmadığında, oyun süreci daha zor hale geliyor. İleri baskıya dayanıyoruz ve top bizdeyken ne kadar sürekli hareket halinde olduğumuzu biliyorsunuz. Bunlar uygulamaya çalıştığımız şeyler."

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