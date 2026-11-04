Paris Saint-Germain'in orta saha üçlüsü Vitinha, Joao Neves ve Fabian Ruiz'in sergilediği olağanüstü performans, Paris ekibinin Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal karşısında muhteşem bir oyun ortaya koyup sahadan 6-0'lık net bir galibiyetle ayrılmasının ardından tarihi karşılaştırmaların kapısını araladı.

Bu sonuç, maçları kontrol etmekle yetinmeyip kendi temposunu dayatan ve geri kalan takım arkadaşlarının işini kolaylaştıran Paris orta sahasının muazzam gücünü yeniden gündeme taşıdı. Bu durum, Fransız "RMC" radyosunda yayınlanan "After Foot" programını, bu üçlünün oyun tarihindeki en iyi orta sahalar arasındaki yerine dair bir soru ortaya atmaya yöneltti.

Uyum ve kalitenin yüksekliğinden dolayı olağanüstü şeyleri sıradan gösterir hale gelen Paris'in ortaya koyduklarını tarif etmek için yeni kelimeler bulmanın zorluğu karşısında, maç analizi sırasında tarihi karşılaştırmalar gündeme geldi. Program, Paris'in İspanya'daki keyifli gezintisinin en önemli nedenlerinden biri olan bu üçlü hakkında konuşmaya geniş bir yer ayırdı.

Üç orta saha oyuncusu, maçta Paris'in gollerinin yarısını kaydetti. Joao Neves'in öne geçiren golü atmasının ardından Fabian Ruiz iki gol kaydetti. Ancak etkileri gol katkısıyla sınırlı kalmadı; oyunun temposu üzerinde mutlak bir hakimiyet kurmaya ve takımın kolektif üstünlüğünü pekiştirmeye kadar uzandı.

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