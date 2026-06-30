Uruguay, eleme turları başlamadan 2026 Dünya Kupası'na veda ettikten sonra yaralarını sarmaya çalışıyor: Celeste, Suudi Arabistan (1-1) ve Yeşil Burun Adaları (2-2) karşısında sadece iki puan toplayarak, İspanya’nın ardından ikinci sırayı Afrikalı rakiplere kaptırdı. Bu durum, Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa’nın itibarını büyük ölçüde sarsmıştır.
Getty Images Sport
Çeviri:
ESPN - Bielsa, Uruguay soyunma odasındaki kıdemli oyunculara: "Beni yalnız bıraktığınız için üzgün bir şekilde ayrılıyorum"
HİÇBİR MİRAS
"Buradaki dönemim nasıl hatırlanacak? Hiçbir şey üretmeyen bir dönem olarak," dedi Bielsa; sözleşmesi zaten turnuvanın sonunda sona erecekti. Ancak Uruguay'da, Muslera'nın hatası sonucu Baena'nın attığı golle galip gelen İspanya'ya karşı alınan yenilgiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.
TERK EDİLMİŞ
"Kırmızı Furies" ile oynanacak maç öncesinde, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Federico Valverde'nin önderlik ettiği soyunma odasındaki kıdemli oyuncular, Bielsa'dan daha temkinli bir oyun sergilemesini istemişlerdi, ancak görünüşe göre pek başarılı olamamışlardı. ESPN'e göre, teknik direktör elenmelerinin ardından nihayet onlara şöyle seslenmiş: "Bu Dünya Kupası'ndan üzgün ayrılıyorum çünkü beni yüzüstü bıraktınız."