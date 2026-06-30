ESPN - Bielsa, Uruguay soyunma odasındaki kıdemli oyunculara: "Beni yalnız bıraktığınız için üzgün bir şekilde ayrılıyorum"

"Kırmızı Furies" ile oynanacak maç öncesinde, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Federico Valverde'nin önderlik ettiği soyunma odasındaki kıdemli oyuncular, Bielsa'dan daha temkinli bir oyun sergilemesini istemişlerdi, ancak görünüşe göre pek başarılı olamamışlardı. ESPN'e göre, teknik direktör elenmelerinin ardından nihayet onlara şöyle seslenmiş: "Bu Dünya Kupası'ndan üzgün ayrılıyorum çünkü beni yüzüstü bıraktınız."