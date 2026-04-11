Espanyol'un yıldızı derbi sonrası tüneldeki çatışmaya sert tepki gösterirken, Barcelona'ya "meslektaşlarına saygı göstermemekle" suçlandı
Derbi gerginliği tünelde doruğa ulaştı
Saha içindeki mücadele bolca heyecan yaşatırken, en çok konuşulan konu maçın bitiş düdüğünün ardından tünelde yaşanan olaylar oldu. Oyuncular soyunma odalarına doğru ilerlerken, iki takımın oyuncuları arasında bir tartışma çıktığı bildirildi; bu olayın ardından Espanyol tarafı, yerel rakiplerinin davranışlarından dolayı mağduriyet hissetti.
Maç sonrası basın toplantısı için bekleyen Lozano, birkaç Blaugrana oyuncusuyla karşı karşıya geldi. Haberlere göre Joao Cancelo ve diğer oyuncular orta saha oyuncusuyla sözlü atışmaya girdi ve bu durum konuk takımda gözle görülür bir hayal kırıklığına yol açtı.
Lozano saygı eksikliğini eleştirdi
Olayın hemen ardından basına konuşan Lozano, yaşanan tartışma konusunda hayal kırıklığını gizlemedi. Barcelona kafilesinin kendisine yönelttiği sözler sorulduğunda, orta saha oyuncusu ayrıntıları açıklamayı tercih etmedi ancak onların profesyonel davranışlarına ilişkin düşüncelerini çok net bir şekilde dile getirdi.
"Önemli değil, önemli olan sadece futbol. Herkes meslektaşlarına ne kadar saygı duyduklarını gördü. Ekleyecek başka bir şeyim yok," dedi orta saha oyuncusu DAZN'e. Daha sonra tartışmanın niteliğini açıklığa kavuşturarak şunları ekledi: "Konu Cancelo değildi. Bu tür şeyler futbol sahasında olur. Kazandıkları için beni biraz alay etmeye çalıştılar, hepsi bu. Kaybettiğinizde bunu kabullenmek zorundasınız. Her zaman aynıdır, önemi yok."
Pericos için 'beceriksiz' bir öğleden sonra
Tüneldeki çatışmanın yarattığı tartışmalara rağmen Lozano, daha fazlasını hak ettiğini düşündüğü performans üzerine de değerlendirmelerde bulunmak istedi. Espanyol, 90 dakika boyunca komşusuna baskı uyguladı ve orta saha oyuncusu, maçın ne kadar çekişmeli geçtiğinin tam olarak skorla yansıtılmadığını düşünüyor. Bu sonucun ardından Barcelona, La Liga'da ikinci sıradaki Real Madrid'e karşı liderlik farkını 9 puana çıkardı; Espanyol ise 38 puanla 10. sırada yer alıyor.
Lozano maçı "zorlu ve çekişmeli" olarak nitelendirdi ve takımının sürpriz bir galibiyete çok yakın olduğunu vurguladı. "Çok yakındık, ancak hatalarımız bizi biraz bitirdi. Yaptığımız işten gurur duymalıyız," diyen Lozano, yenilgiye rağmen takımın gösterdiği çabanın olumlu bir sonuç olduğunu vurguladı.
Ferran Torres, Flick'in takımında iki gol attı
Cuma günü Real Madrid'in Girona ile 1-1 berabere kaldığını gören Barcelona, Cumartesi günkü maçta La Liga'nın zirvesindeki liderlik farkını artırma fırsatı yakaladı. Ferran Torres, maçın henüz 9. dakikasında takımını öne geçirdi ve 15 dakika sonra skoru ikiye katladı. Espanyol ikinci yarıda bir gol geriye yaklaştıysa da, Lamine Yamal ve Marcus Rashford maçın sonlarında attıkları gollerle skoru 4-1'e getirdi ve Katalan ekibini İspanya ligi şampiyonluğu yarışında 9 puan farkla zirveye taşıdı.