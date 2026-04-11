Espanyol'un yıldızı derbi sonrası tüneldeki çatışmaya sert tepki gösterirken, Barcelona'ya "meslektaşlarına saygı göstermemekle" suçlandı

Saha içindeki mücadele bolca heyecan yaşatırken, en çok konuşulan konu maçın bitiş düdüğünün ardından tünelde yaşanan olaylar oldu. Oyuncular soyunma odalarına doğru ilerlerken, iki takımın oyuncuları arasında bir tartışma çıktığı bildirildi; bu olayın ardından Espanyol tarafı, yerel rakiplerinin davranışlarından dolayı mağduriyet hissetti.

Maç sonrası basın toplantısı için bekleyen Lozano, birkaç Blaugrana oyuncusuyla karşı karşıya geldi. Haberlere göre Joao Cancelo ve diğer oyuncular orta saha oyuncusuyla sözlü atışmaya girdi ve bu durum konuk takımda gözle görülür bir hayal kırıklığına yol açtı.