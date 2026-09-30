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Espanyol direktörü Monchi, Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ı Ballon d'Or zaferi için desteklemesinin ardından özür dilemek zorunda kaldı
Sportif direktör, Perico tepkisini tetikledi
Monchi, Blaugrana'nın genç yıldız adayını futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazanması için açıkça destekleyince kendi taraftarları arasında anında büyük bir tepki doğdu. Bu destek, Katalan futbol kültürüne kazınmış, şehir içindeki sert rekabete ihanet olarak görüldü. Tırmanan öfkeyi dindirmeye çaresiz kalan Espanyol yöneticisi, sözlerine hızla bağlam kazandırmak ve koşulsuz bir özür sunmak için harekete geçti.
- Pressinphoto
Yönetici, vatansever oy kullanma seçimini netleştirdi
Monchi, Yamal’a verdiği desteğin Katalan ayrımının iki yakasındaki herhangi bir kulüp taraftarlığından değil, tamamen milli gururdan kaynaklandığında ısrar etti. Sözlerinin yarattığı yankıyı değerlendiren Monchi, İspanyol radyosunda şunları itiraf etti: "Bana bir soru soruldu ve Perico taraftarları arasında biraz tartışma yarattım. Kırdığım herkesten özür diliyorum."
Yayın sırasında kendisine yöneltilen ikilemi detaylandıran sportif direktör, şöyle açıkladı: "Bana Kylian Mbappe (Fransız), Harry Kane (İngiliz) ya da Lamine Yamal (İspanyol) arasında seçim yapma hakkı verildi ve ben İspanyol seçeneğini tercih ettim."
"Onun yerine başka herhangi birini seçmeliydim"
Bu olay, Barcelona derbisi etrafındaki hassas dengeleri bir kez daha gözler önüne serdi; burada yerel rakibin yıldız oyuncusunu övmek kesinlikle tabu olmaya devam ediyor. Tribünlerin havasını yanlış okuduğunu kabul eden Monchi, şöyle dedi: "Açıkçası, bir Perico olarak başka herhangi birinin adını vermeliydim."
Espanyol'a olan bağlılığını yineleyen Monchi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu herhangi bir kötü niyetle yapmadım. Perico duygusunun ne anlama geldiğini biliyorum; ilk günden beri kendimi bununla özdeşleştirdim ve bunu sokakta hissettim. Eğer birini kırdıysam özür dilerim, çünkü bu gerçekten sadece benim İspanya bayrağını taşımamla ilgili bir durumdu."
- Getty Images Sport
Yeniden buluşmada için için yanan yerel rekabet bekliyor
Tartışma, Espanyol'un 3 Ocak'ta RCDE Stadyumu'nda Barcelona'yı ağırlayacağı kulüpler arasındaki bir sonraki karşılaşmaya kesinlikle ekstra heyecan katacak. Yamal, kısa süre önce İspanya'yı Dünya Kupası zaferine ve hâlen süren 40 maçlık yenilmezlik serisine taşımasının ardından karşılaşmaya dünya futbolunun önde gelen isimlerinden biri olarak çıkıyor. Şimdi tüm gözler 26 Ekim'de Londra'ya çevrildi; prestijli Altın Top'un resmi kazananı o gün açıklanacak.
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