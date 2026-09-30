Monchi, Yamal’a verdiği desteğin Katalan ayrımının iki yakasındaki herhangi bir kulüp taraftarlığından değil, tamamen milli gururdan kaynaklandığında ısrar etti. Sözlerinin yarattığı yankıyı değerlendiren Monchi, İspanyol radyosunda şunları itiraf etti: "Bana bir soru soruldu ve Perico taraftarları arasında biraz tartışma yarattım. Kırdığım herkesten özür diliyorum."

Yayın sırasında kendisine yöneltilen ikilemi detaylandıran sportif direktör, şöyle açıkladı: "Bana Kylian Mbappe (Fransız), Harry Kane (İngiliz) ya da Lamine Yamal (İspanyol) arasında seçim yapma hakkı verildi ve ben İspanyol seçeneğini tercih ettim."