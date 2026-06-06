Araujo, uzun süredir FC Bayern'e transfer olacağı yönündeki söylentilerle anılıyor; iddialara göre Münih ekibi, 23 yaşındaki oyuncunun çevresiyle ilk görüşmeleri bile gerçekleştirmiş.

Araujo hem stoper hem de sağ bek pozisyonunda oynayabiliyor. Bu özelliği sayesinde bir yandan Konrad Laimer'e alternatif olabilirken, diğer yandan Min-Jae Kim veya Hiroki Ito'nun ayrılması durumunda stoper olarak da görev alabilir. Bu esneklik, teknik direktör Vincent Kompany'nin gelecek sezon için yaptığı planlamalarda özellikle değer vereceği bir özellik.

Araujo ile ilgili sorun: 24 yaşındaki oyuncu, Benfica Lizbon ile 2024'ün sonunda 2029'a kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşmenin devasa bir çıkış maddesi içerdiği söyleniyor. Medya haberlerine göre bu rakam 80 ile 100 milyon euro arasında değişiyor. Chelsea'nin de geçmişte Araujo'ya büyük ilgi gösterdiği söyleniyor. Bayern'in Portekizli milli oyuncu için böyle bir meblağı ödeyeceği şüpheli.