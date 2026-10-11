talkSPORT'un Sunday Edition programında konuşan O'Leary, Saka'nın son dönemdeki performans düşüşünden duyduğu endişeyi dile getirdi. Kanat oyuncusu, şubat ayında haftalık 300 bin sterlin değerinde olduğu bildirilen kazançlı bir yeni sözleşme imzalayarak Arsenal'ın en çok kazanan futbolcusu oldu.

Ancak O'Leary, Saka'nın bu ücret karşılığında beklenen performansı sergilemediğini düşünüyor. Arsenal'ın cumartesi günü Leeds'i 2-1 yenmesinin ardından eski savunmacı, İngiltere millî takım oyuncusunun en iyi seviyesinden çok uzak olduğunu belirtti ve sahadaki mevcut yaklaşımını değiştirmesini istedi.