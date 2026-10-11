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Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

“Eskisi gibi bir oyuncu değil”: Arsenal efsanesi David O'Leary, Bukayo Saka'nın dev sözleşmesini sorguluyor

D. O'Leary
B. Saka
Arsenal
Premier Lig

Eski Arsenal kaptanı David O'Leary, Bukayo Saka'yı sert biçimde eleştirerek kanat oyuncusunun ikili mücadelelerde çok kolay yere düştüğünü ve imzaladığı yeni, yüksek bedelli sözleşmenin hakkını veremediğini savundu. Arsenal'ın Leeds United karşısında aldığı son galibiyete rağmen O'Leary, takımın genel olarak güçlenmesi için Saka'nın performansını artırması ve pozitif, doğrudan oyun tarzına dönmesi gerektiğinde ısrar ediyor.

  • O'Leary son dönemdeki performansı eleştirdi

    talkSPORT'un Sunday Edition programında konuşan O'Leary, Saka'nın son dönemdeki performans düşüşünden duyduğu endişeyi dile getirdi. Kanat oyuncusu, şubat ayında haftalık 300 bin sterlin değerinde olduğu bildirilen kazançlı bir yeni sözleşme imzalayarak Arsenal'ın en çok kazanan futbolcusu oldu.

    Ancak O'Leary, Saka'nın bu ücret karşılığında beklenen performansı sergilemediğini düşünüyor. Arsenal'ın cumartesi günü Leeds'i 2-1 yenmesinin ardından eski savunmacı, İngiltere millî takım oyuncusunun en iyi seviyesinden çok uzak olduğunu belirtti ve sahadaki mevcut yaklaşımını değiştirmesini istedi.

  • Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Çok kolay yere düşüyor

    O'Leary, Saka'nın oyun tarzındaki değişimi değerlendirirken sözünü sakınmadı ve özellikle baskı altında kendini yere bırakma eğilimine dikkat çekti. “Açıkçası onun en iyi formunda olduğunu düşünmüyorum,” dedi.

    “Onu gerçekten seviyorum. Ama gelişimini, herkes ne kadar iyi olduğunu anlamadan önce takıma girişini gördüm. Şimdi kendini yere çok fazla bıraktığını düşünüyorum. Yere düşmek için teması kolluyor gibi geliyor bana. Önceden izlediğim oyuncu çok daha pozitif oynuyordu; bir bekin ya da başka birinin kendisini yere düşürmesine izin vermiyordu.”

  • Sözleşme için daha fazlasını talep ediyor

    68 yaşındaki isim, hücum oyuncusunun şu anda ülkenin en çok kazanan futbolcularından biri olmasını hak edecek bir performans sergileyip sergilemediğini de sorguladı. Şöyle devam etti: “Hiç şüphesiz eskisi gibi bir oyuncu değil. Hâlâ üst düzey bir oyuncu ama Arsenal'de ülkenin en çok kazanan futbolcularından biri olmasını sağlayan o harika yeni sözleşmeyi aldığı zamanki oyuncu mu? Şu anda öyle olduğunu düşünmüyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama takıma, nasıl geliştiğine, kimlerin iyi oynadığına ve Declan Rice'ın dün ne kadar iyi olduğuna baktığımda, Saka'nın yeniden daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini düşünüyorum.”

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  • Bukayo Saka Arsenal 2026-27Getty

    Saka ve Arsenal’i şimdi ne bekliyor?

    Arsenal, Lille ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanırken Saka'nın kısa sürede en iyi formunu yeniden yakalaması gerekecek. Teknik direktör Mikel Arteta, onu dinlendirmeyi ve sağ kanatta Noni Madueke gibi başka seçeneklere yönelmeyi düşünebilir. Sonuç olarak kanat oyuncusu, kulübünün tüm kulvarlarda güçlü kalmasını sağlamak için fiziksel mücadelelere karşı koymalı.

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