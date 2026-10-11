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“Eskisi gibi bir oyuncu değil”: Arsenal efsanesi David O'Leary, Bukayo Saka'nın dev sözleşmesini sorguluyor
O'Leary son dönemdeki performansı eleştirdi
talkSPORT'un Sunday Edition programında konuşan O'Leary, Saka'nın son dönemdeki performans düşüşünden duyduğu endişeyi dile getirdi. Kanat oyuncusu, şubat ayında haftalık 300 bin sterlin değerinde olduğu bildirilen kazançlı bir yeni sözleşme imzalayarak Arsenal'ın en çok kazanan futbolcusu oldu.
Ancak O'Leary, Saka'nın bu ücret karşılığında beklenen performansı sergilemediğini düşünüyor. Arsenal'ın cumartesi günü Leeds'i 2-1 yenmesinin ardından eski savunmacı, İngiltere millî takım oyuncusunun en iyi seviyesinden çok uzak olduğunu belirtti ve sahadaki mevcut yaklaşımını değiştirmesini istedi.
- Getty Images Sport
Çok kolay yere düşüyor
O'Leary, Saka'nın oyun tarzındaki değişimi değerlendirirken sözünü sakınmadı ve özellikle baskı altında kendini yere bırakma eğilimine dikkat çekti. “Açıkçası onun en iyi formunda olduğunu düşünmüyorum,” dedi.
“Onu gerçekten seviyorum. Ama gelişimini, herkes ne kadar iyi olduğunu anlamadan önce takıma girişini gördüm. Şimdi kendini yere çok fazla bıraktığını düşünüyorum. Yere düşmek için teması kolluyor gibi geliyor bana. Önceden izlediğim oyuncu çok daha pozitif oynuyordu; bir bekin ya da başka birinin kendisini yere düşürmesine izin vermiyordu.”
Sözleşme için daha fazlasını talep ediyor
68 yaşındaki isim, hücum oyuncusunun şu anda ülkenin en çok kazanan futbolcularından biri olmasını hak edecek bir performans sergileyip sergilemediğini de sorguladı. Şöyle devam etti: “Hiç şüphesiz eskisi gibi bir oyuncu değil. Hâlâ üst düzey bir oyuncu ama Arsenal'de ülkenin en çok kazanan futbolcularından biri olmasını sağlayan o harika yeni sözleşmeyi aldığı zamanki oyuncu mu? Şu anda öyle olduğunu düşünmüyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama takıma, nasıl geliştiğine, kimlerin iyi oynadığına ve Declan Rice'ın dün ne kadar iyi olduğuna baktığımda, Saka'nın yeniden daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini düşünüyorum.”
- Getty
Saka ve Arsenal’i şimdi ne bekliyor?
Arsenal, Lille ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanırken Saka'nın kısa sürede en iyi formunu yeniden yakalaması gerekecek. Teknik direktör Mikel Arteta, onu dinlendirmeyi ve sağ kanatta Noni Madueke gibi başka seçeneklere yönelmeyi düşünebilir. Sonuç olarak kanat oyuncusu, kulübünün tüm kulvarlarda güçlü kalmasını sağlamak için fiziksel mücadelelere karşı koymalı.
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