"Eskiden çok sıska bir çocuktum" - Bayern Münih'in orta saha oyuncusu, kendi "muazzam" fiziksel gelişimini "rol modeli" Cristiano Ronaldo'ya borçlu olduğunu söylüyor

Fiziksel gelişimine gösterdiği özveri, genç oyuncunun olağanüstü bir özgüvenle oynamasını sağlayarak büyük kazançlar sağladı. Bayern'in ilk takımındaki statüsü son üç sezonda büyüdü ve bu sezon şu ana kadar tüm turnuvalarda 31 maça çıktı.

"Kendime çok güveniyorum. Her topu istiyorum, bu benim oyun stilim. Ve kendimi her zamankinden daha iyi hissediyorum" diyen genç oyuncu, her zaman gelişme için yer olduğunu da kabul ediyor. Bu zihniyet, onu Bavyera devleri için çok önemli bir değer haline getirmiştir.

Gençlik yıllarından beri kulüpte olan Pavlovic, milyonlarca yerel çocuğun hayalini kurduğu bir gerçekliği yaşıyor ve tek kulüpte kalma fikrini memnuniyetle karşılıyor. 2029 yılına kadar süren sözleşmesiyle, kariyerinin tamamını Münih'te geçirmek onun için "kesinlikle bir seçenek". "FC Bayern'den başka bir şey bilmiyorum. Burada her şey istediğimiz gibi giderse, başka bir şey yapmamız için hiçbir neden yok" diye vurguladı Münih doğumlu oyuncu.