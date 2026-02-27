Getty
"Eskiden çok sıska bir çocuktum" - Bayern Münih'in orta saha oyuncusu, kendi "muazzam" fiziksel gelişimini "rol modeli" Cristiano Ronaldo'ya borçlu olduğunu söylüyor
Cristiano Ronaldo'nun planı
Absolut Fußball'a konuşan 21 yaşındaki Pavlovic, Bayern'in orta sahasında yerini sağlamlaştırmasına yardımcı olan dikkat çekici fiziksel değişiklikleri değerlendirdi. O, her zaman bugün taraftarların gördüğü heybetli bir figür olmadığını itiraf etti. "Eskiden çok sıska bir çocuktum. Küçük, zayıf ve biraz çöp gibiydim. Üstelik çekingen bir çocuktum" diyen dokuz kez Almanya milli takımında forma giyen oyuncu, vücudunun "büyük ölçüde geliştiğini" ekledi.
Allianz Arena'da istenen elit seviyeye ulaşmak için Pavlovic, ilham kaynağı olarak Portekizli efsane Ronaldo'yu örnek aldı. Sahanın ortasında rekabet edebilmek için kas kütlesi ve dayanıklılık kazanmaya aktif olarak odaklandı. "O genel olarak benim rol modelim. Her alanda örnek bir profesyonel," diyen Pavlovic, vücudunun o zamandan beri büyük ölçüde geliştiğini ve bu sayede takım arkadaşlarıyla şakalaşacak kadar özgüven kazandığını belirtti.
Bayern'e ömür boyu sadakat
Fiziksel gelişimine gösterdiği özveri, genç oyuncunun olağanüstü bir özgüvenle oynamasını sağlayarak büyük kazançlar sağladı. Bayern'in ilk takımındaki statüsü son üç sezonda büyüdü ve bu sezon şu ana kadar tüm turnuvalarda 31 maça çıktı.
"Kendime çok güveniyorum. Her topu istiyorum, bu benim oyun stilim. Ve kendimi her zamankinden daha iyi hissediyorum" diyen genç oyuncu, her zaman gelişme için yer olduğunu da kabul ediyor. Bu zihniyet, onu Bavyera devleri için çok önemli bir değer haline getirmiştir.
Gençlik yıllarından beri kulüpte olan Pavlovic, milyonlarca yerel çocuğun hayalini kurduğu bir gerçekliği yaşıyor ve tek kulüpte kalma fikrini memnuniyetle karşılıyor. 2029 yılına kadar süren sözleşmesiyle, kariyerinin tamamını Münih'te geçirmek onun için "kesinlikle bir seçenek". "FC Bayern'den başka bir şey bilmiyorum. Burada her şey istediğimiz gibi giderse, başka bir şey yapmamız için hiçbir neden yok" diye vurguladı Münih doğumlu oyuncu.
Klasik için hazır mısınız?
Bayern, Borussia Dortmund ile Bundesliga'da oynayacağı büyük maç için hazırlık yaparken, bu zihinsel dayanıklılık ve kulüple olan derin bağ çok önemli olacak. Signal Iduna Park'taki atmosferin oldukça korkutucu olduğu biliniyor, ancak Pavlovic, ligin ilk iki sırasındaki takımların karşılaşması için tamamen hazır olduğunu vurguluyor. "Bir oyuncu olarak Klassiker'i bir taraftar kadar seviyorum. 'Sud'un önünde koşmak etkileyici, ama beni gerginleştirmiyor" diyor.
Genç orta saha oyuncusu endişelenmek yerine, düşmanca ortamı performansını yükseltmek için bir yakıt olarak kullanıyor. "Aksine, bu beni motive ediyor. Çocukken bile sahada olan hiçbir şeyden korkmazdım" diye açıkladı. Oyununun her zaman tutarlı kaldığını belirten Pavlovic, profesyonel olarak ilk kez sahaya çıktığında bile gergin olmadığını ve bunu önemli bir avantaj olarak gördüğünü vurguladı.
Bundesliga şampiyonluğuna odaklanın
Bayern şu anda Bundesliga'da liderlik koltuğunda otururken, takımın odak noktası tamamen liderlik farkını artırmak. Der Klassiker'de ezeli rakibini yenmek, şampiyonluk yarışında büyük bir adım olacak ve Bayern'i 11 puan farkla liderliğe taşıyacak. Pavlovic, takımın hırsını vurgulayarak, şu anda tüm takımın motivasyonunun inanılmaz derecede yüksek olduğunu belirtti.
Optimizmine rağmen, 21 yaşındaki oyuncu son zamanlardaki hatalara atıfta bulunarak, rehavete karşı uyarıda bulundu. "On bir puan güzel olurdu. Yine de Dortmund'da baştan sona konsantre olmamız gerektiğini biliyoruz" diye vurguladı. Düşüncelerini sonlandırırken, takım arkadaşlarına Eintracht Frankfurt ile oynadıkları son maçta olduğu gibi konsantrasyonlarını kaybedip düşüşe geçmelerinin kesinlikle mümkün olmadığını hatırlattı.
