17 yaşındaki oyuncunun hızlı yükselişine dair övgü dolu bir değerlendirmede bulunan Baena, kanat oyuncusunun performansları nedeniyle izleme alışkanlıklarının ciddi şekilde değiştiğini kabul etti. İspanyol milli futbolcu, genç yıldız sahada değilse Barcelona maçlarını izlemenin kendisi için bile zor olduğunu söyledi; yeteneğinin çekim gücü işte bu kadar büyük.

"Lamine benim için dünyadaki EN İYİ oyuncu" diyen Baena, La Masia çıkışlı futbolcunun etkisini anlatırken sözlerini vurgulayarak sürdürdü. "Bu yaz onu antrenmanlarda çok izledim. Başka hiçbir profesyonel futbolcuda görmediğiniz şeyler yapıyor. Sırf onu görmek için maç izlediğim az sayıdaki oyuncudan biri... Bu bana daha önce sadece Messi ile olmuştu. Barca'yı Lamine için izliyorum. Eğer oynamazsa, izlemem benim için çok zor."