AFP
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"Eskiden Barcelona'yı Messi için izlerdim, şimdi Lamine için" - Alex Baena'dan Yamal hakkında dev iddia ve Ballon d'Or ilk üçünü açıkladı
Montjuic'teki yeni Messi
17 yaşındaki oyuncunun hızlı yükselişine dair övgü dolu bir değerlendirmede bulunan Baena, kanat oyuncusunun performansları nedeniyle izleme alışkanlıklarının ciddi şekilde değiştiğini kabul etti. İspanyol milli futbolcu, genç yıldız sahada değilse Barcelona maçlarını izlemenin kendisi için bile zor olduğunu söyledi; yeteneğinin çekim gücü işte bu kadar büyük.
"Lamine benim için dünyadaki EN İYİ oyuncu" diyen Baena, La Masia çıkışlı futbolcunun etkisini anlatırken sözlerini vurgulayarak sürdürdü. "Bu yaz onu antrenmanlarda çok izledim. Başka hiçbir profesyonel futbolcuda görmediğiniz şeyler yapıyor. Sırf onu görmek için maç izlediğim az sayıdaki oyuncudan biri... Bu bana daha önce sadece Messi ile olmuştu. Barca'yı Lamine için izliyorum. Eğer oynamazsa, izlemem benim için çok zor."
- Getty Images Sport
Ballon d’Or podyumu belli oldu
Sohbet kaçınılmaz olarak bireysel ödüllere geldi ve Baena'ya, şu anda futbolun zirvesinde olduğuna inandığı üç oyuncuyu belirtmesi istendi. Altın Top yarışı sık sık yoğun tartışmalara konu olsa da orta saha oyuncusu, saf yeteneği ve tarihsel istikrarı önceliklendirerek tercihlerini net şekilde ortaya koydu.
Baena, DAZN Futbol tarafından paylaşılan bir röportajda, "Benim Ballon d’Or ilk 3'üm mü? Lamine, Rodri ve Messi" dedi. Tercihlerinin arkasındaki gerekçeyi de açıklayan Baena, "Lamine dünyanın en iyisi. Rodri bunu Dünya Kupası'nda kanıtladı ve Messi'nin 39 yaşında yaptıklarıyla, herhangi bir oyuncunun aynısını yapması çok zor" ifadelerini kullandı.
Yamal'ın bireysel ödüllere bakışı
İlginç bir şekilde, Yamal'ın kendisi de kısa süre önce bireysel ödüllerin değişen yapısı ve Ballon d'Or'u kazanma kriterlerinin Messi ile Ronaldo sonrası dönemde nasıl değiştiği hakkında konuştu. Genç oyuncu, ödülün yalnızca en fazla takım kupası toplayanları değil, en doğal yeteneğe sahip isimleri ödüllendirme köklerine geri dönmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.
Barcelona'nın yıldızı kısa süre önce Ballon d'Or kriterlerini eleştirdi ve şöyle dedi: “Bu ödül artık tamamen farklı şekilde değerlendiriliyor. Messi ve Cristiano ortadayken herkes onların dünyanın en iyileri olduğunu biliyordu, bu yüzden ödül bu ikisiyle sınırlıydı. Bugün sorun şu ki insanlar artık Ballon d'Or'la hiçbir ilgisi olmayan şeyleri değerlendiriyor; örneğin ödülün Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için Paris Saint-Germain'den bir oyuncuya gitmesi gerektiğini söylüyorlar."
- AFP
Elit antrenman tesislerinin sırları
Baena'nın görüşleri, özellikle milli takım kampında Yamal'la birlikte çalıştığı dönemden besleniyordu. Antrenman ortamında genç oyuncunun yeteneğine yakından tanık olan İspanyol yıldız, rekabetçi bir maçın yüksek tempolu kaosunda çoğu zaman fark edilmeyen teknik beceriden etkilendi.
Baena, "Lamine'i bu yıl antrenmanlarda gördüm. Yaptıklarını meslektaşlarımızdan hiçbiri yapmıyor. Bir takımda herhangi bir oyuncu için bunu görmek çok nadir olur" diye ekledi. Bu düşünce, Yamal'ı Barcelona'nın yeniden zirveye çıkma hedefindeki merkez figür olarak gören birçok kişi tarafından da paylaşılıyor.
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