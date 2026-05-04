Brezilya'daki Globoesporte portalı ile ESPN'in ortak haberine göre, 34 yaşındaki oyuncu ile Robinho'nun oğlu, takım antrenmanı sırasında birbirlerine girdi.
Çeviri:
Eski yıldız forvetin oğluna tokat: Neymar, FC Santos antrenmanında skandala neden oldu
Olay sırasında itişip kakışmaya girildiği ve bunun sonucunda Neymar'ın Robinho Junior'a bir tokat attığı iddia ediliyor. Globoesporte, ikisi arasında "itişip kakışmalar" yaşandığını yazıyor; söz konusu tokat iddiasını ise ikisinin takım arkadaşlarından biri portala doğruladı.
Kavganın sebebi, henüz 18 yaşındaki genç oyuncunun yaptığı bir driplingmiş ve Neymar bunu saygısızlık olarak algılamış. Robinho Junior, FC Barcelona ve PSG'nin eski hücum yıldızının bunu yapmama ricasını yerine getirmediğinde, durum tırmanmış.
Neymar'ın olaydan sonra uzlaşmacı bir tavır sergilediği ve Robinho Junior ile konuşmak istediği belirtiliyor. "Düşüncesiz davranışından" dolayı özür dilemiş. Ancak 18 yaşındaki genç için mesele henüz kapanmış değil gibi görünüyor; zira menajerleri kulüpten bir açıklama talep ediyor.
Neymar, Brezilya ile Dünya Kupası'na katılmak istiyor
Aslında Neymar ile genç oyuncu arasında son derece iyi bir ilişki var – haberde de belirtildiği gibi, neredeyse "baba ve evlat" gibi. Ancak antrenman sonrasında da ortam gerginliğini korumuştu.
Santos için bu çatışma, zaten sportif açıdan zorlu bir durumda olan takım için bir başka sorun daha oluşturuyor. Şu anda kulüp, Brezilya Serie A'da sadece 16. sırada yer alıyor. Neymar son iki maçta kadroda yer almadı, ancak 11 maçta 4 gol ve 3 asistle iyi bir istatistik sergiliyor.
34 yaşındaki oyuncu, Brezilya ile ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor. Son olarak Selecao'nun milli maç kadrosuna seçilmedi, ancak kadroya çağrılması ihtimali tamamen dışlanmıyor.