Olay sırasında itişip kakışmaya girildiği ve bunun sonucunda Neymar'ın Robinho Junior'a bir tokat attığı iddia ediliyor. Globoesporte, ikisi arasında "itişip kakışmalar" yaşandığını yazıyor; söz konusu tokat iddiasını ise ikisinin takım arkadaşlarından biri portala doğruladı.

Kavganın sebebi, henüz 18 yaşındaki genç oyuncunun yaptığı bir driplingmiş ve Neymar bunu saygısızlık olarak algılamış. Robinho Junior, FC Barcelona ve PSG'nin eski hücum yıldızının bunu yapmama ricasını yerine getirmediğinde, durum tırmanmış.

Neymar'ın olaydan sonra uzlaşmacı bir tavır sergilediği ve Robinho Junior ile konuşmak istediği belirtiliyor. "Düşüncesiz davranışından" dolayı özür dilemiş. Ancak 18 yaşındaki genç için mesele henüz kapanmış değil gibi görünüyor; zira menajerleri kulüpten bir açıklama talep ediyor.